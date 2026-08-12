O tânără din București și-a deschis atelier de prăjituri artizanale cu fonduri europene în valoare de 66.000 EUR

O antreprenoare a lansat pe piața locală un brand de deserturi artizanale premium, cu o investiție de 66.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cătălina Clément a lansat „Franțuzisme” în urma unei investiții realizate prin Programul Regional București-Ilfov 2021 - 2027. Finanțarea a ajutat la amenajarea atelierului, achiziția echipamentelor profesionale și dezvoltarea brandului, specializat în deserturi realizate artizanal, în serii mici.

Cătălina Clément s-a format în arta deserturilor contemporane cu Cédric Grolet, unul dintre cei mai apreciați pastry chefs la nivel internațional.

„Franțuzisme nu a început cu o idee de business. A început cu o întrebare pe care știința nu o ia în considerare: ce pierde un copil care crește fără să trăiască experiența autentică a unui fruct? Căutând răspunsul și încercând să îi ofer fetiței mele această senzație, am ajuns să studiez arta deserturilor contemporane cu Cédric Grolet și să construiesc un brand care pune în centrul fiecărei creații experiența desertului, nu doar produsul în sine”, a declarat Cătălina Clément, fondatoarea Franțuzisme.

Ideea brandului a pornit de la o experiență personală a fondatoarei. Fiica sa, Amélie, nu voia să mănânce fructe, iar acest lucru a făcut-o pe Cătălina Clément să se gândească la ce pierde un copil atunci când nu se bucură de gustul fructelor. Astfel, ideea a prins contur în decembrie 2022, la Paris, unde antreprenoarea a descoperit deserturile trompe-l’œil ale celebrului patiser Cédric Grolet.

Franțuzisme își propune să aducă tehnicile patiseriei franceze moderne într-o interpretare proprie, în care gustul, textura și aspectul sunt esențiale. Deserturile sunt realizate artizanal, în serii mici, în laboratorul propriu din Tunari.

Colecția de bază este formată din deserturi trompe-l’œil, create în forma unor fructe și realizate doar din ingrediente naturale, precum fructe proaspete, smântână și ciocolată. Deserturile sunt făcute în mare parte manual, fiecare trecând prin mai multe etape, de la infuzare și congelare până la modelare.

Franțuzisme funcționează ca un laborator de patiserie premium, unde deserturile sunt produse în serii mici, pe bază de comandă și ridicate direct de la atelier.

Brandul se adresează și evenimentelor private și corporate, prin deserturi personalizate pentru nunți, aniversări, botezuri și alte proiecte.

„Franțuzisme este o întreprindere socială înregistrată, cu un angajat social și misiune socială activă. Componenta socială este integrată în modelul de dezvoltare al companiei încă de la început, o parte din echipă provenind din comunități vulnerabile”, conform comunicatului.

În paralel cu activitatea comercială, Franțuzisme își propune să organizeze periodic ateliere pentru copiii din centrele de plasament din județul Ilfov, cu scopul de a le oferi acces la experiențe creative și gastronomice.

„Pentru noi, componenta socială nu este un proiect separat, ci parte din modul în care construim Franțuzisme. Credem că accesul la experiențe frumoase, la educație și la oportunități nu ar trebui să depindă de mediul din care provine fiecare om. De aceea, ne dorim ca dezvoltarea brandului să creeze valoare atât pentru clienți, cât și pentru comunitățile în care suntem implicați”, mai spune Cătălina Clément, fondatoarea Franțuzisme.