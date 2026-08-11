Moody’s reconfirmă ratingurile și profilul financiar solid al Băncii Transilvania

Moody’s Ratings reconfirmă ratingurile Băncii Transilvania pentru depozite și emitent, menținând calificativele Baa1/P-2, respectiv Baa2/P-2. Agenția a menținut, de asemenea, evaluarea de credit de bază a băncii la nivelul ba1, precum și ratingurile de contrapartidă și cele asociate obligațiunilor emise de bancă.

Evaluarea Moody’s reafirmă principalele puncte forte ale Băncii Transilvania - nivelul robust de capitalizare, profitabilitatea, eficiența operațională și baza extinsă de resurse atrase de la clienți – toate susținând reziliența modelului de afaceri BT, stabilitatea surselor de finanțare, lichiditatea ridicată și capacitatea băncii de a susține pe termen lung economia și milioane de clienți.

Pentru investitori, menținerea ratingurilor BT reprezintă o validare independentă a capacității Băncii Transilvania de a genera performanță. Pentru clienți, aceasta reflectă soliditatea băncii, care continuă să finanțeze dezvoltarea economiei românești și a mediului antreprenorial.

Perspectiva ratingului BT de emitent pe termen lung rămâne stabilă, în timp ce perspectiva ratingului pentru depozitele pe termen lung se menține negativă, în linie cu analiza Moody’s privind mediul macroeconomic și riscurile asociate ratingului suveran al României.

Banca Transilvania va publica rezultatele financiare aferente primului semestru al anului în data de 21 august.

Articol susținut de Banca Transilvania