Banca Transilvania: 18.000 de români din diaspora și-au deschis cont la BT de la începutul anului

Tot mai mulți români aleg să rămână conectați financiar cu România. De la începutul anului, 18.000 de persoane din diaspora și-au deschis cont la Banca Transilvania, fie prin intermediul aplicațiilor BT Pay sau BT Pay Italia, fie în unitățile băncii din România și Italia. Cele mai multe dintre aceste persoane locuiesc în Italia, Marea Britanie și Germania.

Românii care trăiesc în străinătate sunt interesați, de asemenea, de platformele online BT pentru Diaspora și BT Italia, care au înregistrat aproape 1 milion de accesări în acest an. Platformele prezintă soluții pentru banking de zi cu zi, recomandări pentru gestionarea banilor, noutăți, informații despre siguranța online și acces la programul de educație financiară FIT - Finanțe pe Înțelesul Tuturor.

Pentru românii care locuiesc în străinătate, relația cu România înseamnă transferuri de bani către familie, economii, investiții sau planuri de revenire în țară. Soluțiile digitale BT și resursele de informații online facilitează gestionarea acestora, indiferent de locul în care se află.

Cashback și dobândă dublă la economiile în lei și euro pentru clienții noi din diaspora

Persoanele din diaspora pot primi până la 100 de euro cashback dacă urmează acești pași:

deschid cont online prin BT Pay;

plătesc, tot prin BT Pay, cu unul dintre cardurile BT în lei sau euro, în magazine fizice și online;

se înscriu pe pagina campaniei.

De asemenea, primele 500 de persoane care deschid cont curent prin BT Pay și își fac un cont de economii în lei sau euro la Banca Transilvania începând cu 10 august 2026 beneficiază de dublarea dobânzii aferente primei luni de economisire.

Prin BT Pay, banii pot fi gestionați oricând și de oriunde din lume

Noii clienți BT Pay au acces imediat la toate funcționalitățile aplicației și primesc instant, în aplicație, cardul de debit digital și, ulterior, cardul fizic, la una dintre agențiile băncii sau la adresa dorită.

Cardul poate fi alimentat fie prin transfer IBAN, fie prin card de altă bancă, adăugat în BT Pay.

Românii cu rezidența în Italia au la dispoziție aplicația BT Pay Italia, care înseamnă IBAN italian - așa încât venitul din Italia poate fi primit în cont BT, fără comision de încasare -, card digital și soluții de transferuri instant.

Interesul ridicat pentru deschiderea de cont la distanță este confirmat și de nivelul de satisfacție al clienților. Persoanele care au devenit clienți prin BT Pay au acordat aplicației un Net Promoter Score (NPS) de 86 (din 100), unul dintre cele mai ridicate înregistrate în studiul Băncii Transilvania privind satisfacția clienților săi în 2025 și primele luni din 2026.

Articol susținut de Banca Transilvania