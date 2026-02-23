Gdańsk–Constanța, axă strategică: cum deschide infrastructura româno-polonă piețe noi pentru startup-uri și IMM-uri

Dezvoltarea infrastructurii de transport dintre România și Polonia are potențialul de a redesena harta comercială a Europei Centrale și de Est, prin crearea unui coridor strategic care să lege Portul Gdańsk de la Marea Baltică de Portul Constanța de la Marea Neagră. Această axă nord–sud nu ar conecta doar două porturi-cheie, ci și cele mai mari două economii emergente ale regiunii, cu implicații directe pentru securitatea energetică, logistică și economică a Europei.

Importanța acestei conectivități a fost subliniată în cadrul evenimentului „Business Breakfast”, organizat recent la București de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC), care a evidențiat rolul strategic al infrastructurii moderne în accelerarea cooperării dintre România și Polonia, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Două economii emergente, o viziune comună de dezvoltare

România și Polonia împărtășesc o istorie similară de transformare economică și politică, marcată de tranziția postcomunistă, de integrarea în Uniunea Europeană și de o creștere economică dinamică în ultimii ani.

„Polonia și România sunt legate printr-o istorie similară de transformare, prin experiența unei creșteri dinamice și prin convingerea că o economie solidă reprezintă fundamentul securității și stabilității în regiune”, a declarat Excelența Sa Paweł Soloch, ambasadorul Republicii Polone în România, prezent la eveniment.

În ultimii ani, schimburile comerciale dintre cele două state au cunoscut o creștere constantă, Polonia numărându-se în prezent printre principalii parteneri comerciali ai României. În același timp, piața poloneză devine tot mai atractivă pentru companiile românești: în 2025, peste 700 de societăți cu capital românesc operau în Polonia, în special în sectoarele industrial, comercial și alimentar.

Ambasadorul Paweł Soloch a subliniat și potențialul complementar în domenii strategice precum tranziția energetică, dezvoltarea surselor regenerabile și modernizarea rețelelor industriale: „Sunt convins că, în contextul provocărilor geopolitice și economice actuale cu care se confruntă Europa, cooperarea dintre Polonia și România poate deveni unul dintre pilonii stabilității și dezvoltării în regiunea noastră”.

Coridorul Gdańsk–Constanța: o nouă axă comercială între Nordul Europei și Eurasia

Într-un context regional marcat de tensiuni geopolitice și reașezări ale rutelor comerciale, dezvoltarea unei infrastructuri moderne între România și Polonia capătă o dimensiune strategică. PRBCC atrage atenția că un coridor de transport între Portul Gdańsk și Portul Constanța ar putea redefini fluxurile comerciale dintre Europa de Nord și piețele din Eurasia, în special în zona așa-numitului „Middle Corridor”.

Această axă nord–sud ar putea:

facilita schimburile bilaterale româno-poloneze, estimate să atingă 15 miliarde de euro în următorii ani

consolida rolul regiunii ca punct de tranzit critic între Uniunea Europeană și piețele din Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu

susține redirecționarea unor fluxuri de marfă, în contextul vulnerabilităților actuale ale rutelor tradiționale



Reprezentanți ai sectorului public și ai mediului de afaceri din ambele țări au discutat, în cadrul „Business Breakfast”, nu doar despre oportunitățile de infrastructură, ci și despre tendințele actuale ale relațiilor economice, provocările existente și perspectivele pe termen mediu și lung.

Evenimentul a avut loc și în contextul lansării primei ediții a publicației anuale „Polonia–România: cooperare economică și investițională”, care pune accent pe sinergia dintre transport, logistică și energie – trei piloni fără de care coridorul Baltică–Marea Neagră nu poate deveni pe deplin funcțional.

România: investiții masive pentru conectivitate și integrare regională

România derulează în prezent o strategie pe termen lung de modernizare a transporturilor, cu obiective clare până în 2030:

finalizarea principalelor axe TEN-T

transformarea Portului Constanța într-un hub regional complementar Portului Gdańsk

integrarea deplină în coridorul Baltică–Marea Neagră–Marea Egee, cu un rol consolidat în Coridorul de Mijloc euro-asiatic



În 2026, peste 284 km de autostrăzi și drumuri expres, inclusiv primul tunel rutier de acest tip din România, sunt programați să fie finalizați. Această extindere a rețelei rutiere va crește conectivitatea internă și externă, reducând timpii de transport și sporind predictibilitatea pentru investitori.

Modernizarea Portului Constanța, alături de conectarea sa eficientă cu rețeaua de autostrăzi, căi ferate și terminale logistice, este esențială pentru ca România să poată funcționa ca poartă de intrare și ieșire pentru mărfurile care circulă între Marea Neagră, Marea Baltică și, mai departe, spațiul euro-asiatic.

Polonia: Portul Gdańsk, motor fiscal și logistic la Marea Baltică

De cealaltă parte, Polonia a investit masiv în modernizarea infrastructurii sale portuare și terestre, transformând Gdańsk într-un hub logistic de prim rang în nordul Europei.

În 2024, porturile poloneze au generat peste 55 miliarde PLN din taxe vamale și fiscale, dintre care peste 44 miliarde PLN au provenit din activitatea Portului Gdańsk – echivalentul a aproape 8% din veniturile bugetului de stat al Poloniei. Aceste cifre indică rolul tot mai important al logisticii maritime și intermodale în economia poloneză.

Progresul Gdańsk-ului a fost posibil datorită modernizării infrastructurii terestre:

autostrada A1 asigură conexiunea directă pe direcția nord–sud, legând portul de restul rețelei rutiere europene

rețeaua feroviară modernizată permite operarea trenurilor intermodale de până la 740 de metri, sporind eficiența și capacitatea de transport a mărfurilor



Aceste elemente tehnice sunt esențiale pentru funcționarea viitorului coridor Gdańsk–Constanța, care ar urma să interconecteze două porturi profund modernizate, sprijinite de rețele rutiere și feroviare tot mai performante.

Infrastructura – criteriu-cheie pentru investiții

Pentru investitorii interesați de piețele din România și Polonia, calitatea infrastructurii este un factor decisiv în luarea unei decizii de investiție.

„Suntem conștienți că pentru investitorii interesați atât de piața din România, cât și de cea din Polonia, infrastructura reprezintă un criteriu-cheie în decizia de a investi. Accesul la o rețea rutieră performantă, la energie competitivă și la servicii logistice de încredere este esențial pentru desfășurarea unei activități comerciale predictibile și cu costuri reduse”, a declarat Adam Sobieszkoda, directorul executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române.

Acesta a subliniat că, prin activitatea sa, PRBCC își propune să creeze „punți” între cele două piețe și să construiască un cadru adecvat pentru schimbul de informații și sprijin reciproc în dezvoltarea economică.

În acest context, infrastructura nu mai este privită doar ca un subiect tehnic, ci ca un instrument strategic de politică economică, cu impact asupra atragerii de investiții, competitivității exporturilor și rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

De la cooperare bilaterală la oportunități transcontinentale

Evenimentul „Business Breakfast” a fost organizat în parteneriat cu Arc Consulting, Polish Development Bank (BGK), CTP Romania, Dekpol, KPMG, PKO Bank Polski, Raben Group, Track Tec, VGP Romania și Froo România – o listă care reflectă interesul atât al sectorului financiar, cât și al celui industrial și logistic pentru aprofundarea cooperării româno-polone.

Prin acest demers, Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română își reafirmă angajamentul de a promova proiecte capabile să transforme barierele geografice în oportunități economice transcontinentale.

Organizație non-profit, PRBCC este dedicată dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două state, cu păstrarea și promovarea legăturilor istorice și culturale care unesc Polonia și România de zeci de ani.

Camera oferă membrilor și partenerilor săi servicii de promovare și sprijin adaptate nevoilor companiilor, organizează misiuni comerciale, evenimente de afaceri, întâlniri B2B, publică studii de piață și analize sectoriale și acționează ca partener al unor evenimente economice majore din ambele țări.

PRBCC cooperează activ cu instituții și organizații-cheie, precum Ambasada României în Polonia, Ambasada Republicii Polone în România, Camera de Comerț a Poloniei, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, camere de comerț locale și alte organizații de profil, construind astfel o rețea de sprijin esențială pentru companiile interesate de extinderea pe cele două piețe.

De la idee la coridor funcțional: miza următorului deceniu

Dacă proiectele de infrastructură aflate în derulare și planificate în România și Polonia vor fi implementate conform calendarului, următorul deceniu ar putea consfinți apariția unei noi axe comerciale și logistice în Europa: coridorul Marea Baltică – Marea Neagră.

Acesta ar conecta:

două porturi majore – Gdańsk și Constanța

două economii emergente puternice – România și Polonia

două spații regionale – Europa de Nord și sud-estul Europei, cu deschidere spre Caucaz și Asia Centrală



Într-un mediu geopolitic volatil, în care securitatea rutelor de transport și diversificarea conexiunilor devin teme centrale, proiectele de infrastructură dintre România și Polonia capătă relevanță nu doar bilaterală sau regională, ci europeană.

Coridorul Gdańsk–Constanța nu mai este doar un concept discutat în cadrul unor conferințe, ci un obiectiv strategic în jurul căruia se aliniază investiții, parteneriate public-private și inițiative ale mediului de afaceri. Miza este clară: transformarea Europei Centrale și de Est dintr-o zonă de tranzit periferic într-un nod esențial al comerțului dintre Europa și Eurasia.



