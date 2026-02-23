O companie industrială finlandeză intră în România prin achiziția unei firme germane, cu o fabrică în Galați

Incap Corporation, o companie finlandeză de servicii de producție electronică (Electronic Manufacturing Services – EMS), a finalizat achiziția Lacon Group, din Germania, care are o fabrică în Galați, potrivit unui anunț transmis, luni, StartupCafe.ro.

În decembrie 2025, Incap Corporation a anunțat semnarea unui acord pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Lacon Group, o companie EMS bine consolidată, cu facilități de producție în Germania și România. Achiziția a fost finalizată pe 19 februarie 2026, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente din Germania și România, spune Incap.

Acum, Lacon Group este o filială deținută integral de Incap Corp, achiziție care va consolida poziția companiei în sectoarele de apărare, de tehnologie feroviară și de tehnologie medicală.

În plus, achiziția extinde competențele Incap în domeniile designului, ingineriei și original design manufacturing (ODM), mai spun finlandezii.

Lacon Group are peste 600 de angajați, dintre care mai mult de jumătate sunt în România. În urma achiziției, Incap oferă servicii de electronic manufacturing și original design manufacturing prin intermediul a peste 3.000 angajați și aproximativ 60.000 metri pătrați de spațiu de producție în Europa, Asia și America de Nord.

Incap a fost fondată în anul 1985, sub numele de Teknoinvest. Numele „Incap” a apărut în 1992 prin fuziunea a trei companii de dezvoltare care operează în diverse industrii. Firma a fost apoi dezvoltată într-un producător contractual de electronice și mobilier, care a fost listat la Helsinki Exchanges în 1997. Astăzi, compania are o prezență extinsă în Finlanda, SUA, China, Marea Britanie, Estonia, Slovacia, India și acum Germania și România, în urma achiziției.

Compania Lacon Group a fost fondată tot în anul 1985, iar în prezent operează în facilități în Karlsfeld, Glinde și Boxberg, Germania, și în Galați, România, cu o suprafață totală de peste 21.000 metri pătrați. Facilitatea din Galați are 10.000 mp, unde lucrează aproximativ 400 angajați care furnizează servicii de producție electronică pentru sectoarele auto, mobilitate electrică, dar și dezvoltare de software.