Netflix a folosit inteligența artificială în aproximativ 300 de producții

Pentru prima oară, Netflix a discutat în mod transparent despre folosirea inteligenţei artificiale, făcând cunoscut faptul că această tehnologie a fost implicată în aproximativ 300 de producţii, potrivit News.ro.

„Exploatăm din ce în ce mai mult aceste instrumente pentru a oferi conţinut de o calitate mai ridicată, mai rapid şi la un cost mai redus”, susţine platforma americană de streaming.

În cele mai multe cazuri, AI-ul a fost folosit în procesul de post-producţie, dar există şi suficiente exemple în care s-a apelat la această tehnologie pentru a crea scenele unor filme şi seriale.

În producţii precum The American Experiment, Glory şi Brasil 70: A Saga do Tri, AI-ul a creat scene complexe, inclusiv mulţimi de oameni, cadre de luptă şi fundaluri pentru context.

În documentarul The American Experiment, AI-ul a produs scene lungi de 17 minute, realizate de două ori mai rapid şi de două mai ieftin, spune co-CEO-ul Ted Sarandos, fără a indica şi unde intervine creşterea calităţii.

În multe cazuri, AI-ul a fost folosit pentru a crea scene care, în mod normal, nu ar fi fost incluse, întrucât ar fi costat prea mult, mai spune Sarandos.

Adoptarea inteligenţei artificiale în producţia de filme şi seriale este un subiect sensibil şi controversat, în special în relaţia dintre producători şi lucrătorii de Hollywood, ale căror locuri de muncă sunt astfel ameninţate.