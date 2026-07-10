Skip to content

Netflix vrea să adauge canale live în platformă

Netflix vrea să adauge canale live în platformă
Sursă: © Elliott Cowand Jr. | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Îngrijoraţi de scăderea timpului alocat de abonaţi vizionării conţinutului, Netflix ar putea include posturi care să transmită diverse genuri de filme şi seriale, potrivit News.ro.

La ultima şedinţă anuală a executivilor Netflix de la vârful companiei, conform unor surse citate de The Wall Street Journal, discuţia s-a oprit asupra unui indicator-cheie: engagement-ul.

Engagement-ul indică nivelul de atenţie şi timpul pe care abonaţii îl alocă conţinutului. În cazul Netflix, acesta scade, indicând că abonaţii nu sunt prea mulţumiţi de ceea ce văd şi ar putea lua în considerare, eventual, să se dezaboneze.

Cu alte cuvinte, ceea ce n-au reuşit să facă scumpirile repetate, să gonească abonaţii, ar putea să reuşească conţinutul Netflix, care lasă de dorit la capitolul calitate.

Engagement-ul a devenit un indicator şi mai important pentru platformele de streaming de când au introdus reclame. Pe baza acestuia, Netflix şi celelalte platforme îşi pot stabili preţul de vânzare al publicităţii.

Pentru a încerca să crească engagement-ul, şefii platformei americane au discutat despre adăugarea unor canale live de conţinut, asemănătoare posturilor TV, specializate în diverse nişe de filme şi seriale.

Netflix deja include în Franţa acces la posturile TF1 şi ia în calcul licitarea pentru drepturile de transmisie ale Campionatelor Mondiale de Fotbal din 2030 şi 2034.

O altă soluţie luată în calcul este vânzarea la pachet cu alte servicii de streaming, precum Peacock, o strategie pe care rivalii o folosesc de mult timp.

Dincolo de engagement, acţionarii Netflix rămân îngrijoraţi şi de faptul că, în ultimul an, valoarea acţiunilor a scăzut mai bine de 40%.

Afaceri

Aplicațiile Meta, Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp

UE: Facebook și Instagram încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin design-ul care creează dependență

După investiții de peste 115 milioane EUR în România, gigantul german Kärcher continuă extinderea: deschide un centru global de servicii și pregătește noi dezvoltări

Bogdan Tomoiaga_Presedinte_CA_GRF+

Firma românească de comunicare GRF+ iese cu acțiuni la tranzacționare pe bursă, din 16 iulie

Nouă fabrică în România: grupul din spatele Bella și Seni pregătește o investiție de până la 17 milioane EUR

Startup-ul AI Anthropic îl aduce pe fostul preşedinte al Rezervei Federale din SUA, Ben Bernanke, în structura sa independentă de guvernanţă