Netflix vrea să adauge canale live în platformă

Îngrijoraţi de scăderea timpului alocat de abonaţi vizionării conţinutului, Netflix ar putea include posturi care să transmită diverse genuri de filme şi seriale, potrivit News.ro.

La ultima şedinţă anuală a executivilor Netflix de la vârful companiei, conform unor surse citate de The Wall Street Journal, discuţia s-a oprit asupra unui indicator-cheie: engagement-ul.

Engagement-ul indică nivelul de atenţie şi timpul pe care abonaţii îl alocă conţinutului. În cazul Netflix, acesta scade, indicând că abonaţii nu sunt prea mulţumiţi de ceea ce văd şi ar putea lua în considerare, eventual, să se dezaboneze.

Cu alte cuvinte, ceea ce n-au reuşit să facă scumpirile repetate, să gonească abonaţii, ar putea să reuşească conţinutul Netflix, care lasă de dorit la capitolul calitate.

Engagement-ul a devenit un indicator şi mai important pentru platformele de streaming de când au introdus reclame. Pe baza acestuia, Netflix şi celelalte platforme îşi pot stabili preţul de vânzare al publicităţii.

Pentru a încerca să crească engagement-ul, şefii platformei americane au discutat despre adăugarea unor canale live de conţinut, asemănătoare posturilor TV, specializate în diverse nişe de filme şi seriale.

Netflix deja include în Franţa acces la posturile TF1 şi ia în calcul licitarea pentru drepturile de transmisie ale Campionatelor Mondiale de Fotbal din 2030 şi 2034.

O altă soluţie luată în calcul este vânzarea la pachet cu alte servicii de streaming, precum Peacock, o strategie pe care rivalii o folosesc de mult timp.

Dincolo de engagement, acţionarii Netflix rămân îngrijoraţi şi de faptul că, în ultimul an, valoarea acţiunilor a scăzut mai bine de 40%.