Skip to content

Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingurile de emitent și de depozit ale Băncii Transilvania

Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingurile de emitent și de depozit ale Băncii Transilvania
Sursă: Banca Transilvania

Moody’s Ratings a îmbunătățit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât și ratingurile de emitent pe termen scurt și termen lung. 

Agenția a ridicat ratingul de depozit pe termen lung al băncii la Baa1 de la Baa2, evaluarea maximă, în contextul ratingului de țară. Moody’s a modificat perspectiva la negativă, similară cu cea a României.

Totodată, ratingurile de emitent BT au fost actualizate la Baa2 de la Baa3, cu perspectivă stabilă. Această perspectivă stabilă asupra ratingurilor de emitent reflectă așteptarea agenției de rating că Banca Transilvania – datorită performanței financiare, capitalului și profitabilității – va rămâne rezilientă, în ciuda provocărilor macroeconomice.

Confirmarea ratingului de bază (Ba1) și a celorlalte tipuri de ratinguri de către Moody’s reflectă  capitalizarea solidă, lichiditatea amplă și profitabilitatea robustă a băncii, susținute de poziția de lider în România și de optimizarea eficientă a costurilor. 

Banca Transilvania beneficiază de evaluarea a două agenții internaționale de rating, una dintre ele fiind Moody’s Ratings, începând cu anul 2023. 

Articol susținut de Banca Transilvania

Finanțări

webinar startupcafe PTJ-IMM

Miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 16.00, WEBINAR pe StartupCafe: Fondurile UE pentru firme, prin Programul Tranziție Justă. LIVE VIDEO cu Răzvan Gălățan, consultant pentru accesare de finanțări

Bugetul suplimentar alocat programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, epuizat în proporţie de 80% în primele 4 ore

Fonduri europene

Fonduri europene 2025-2026: Calendar AFIR pentru deschiderea unor finanțări de 665 milioane EUR pentru firme de procesare, ferme mici, tineri fermieri și alți beneficiari

Un startup românesc cu soluții financiare pentru IMM-uri atrage o structură de finanțare de 30 milioane EUR

ghid garantii credite IMM Fondul garantare

„Cineva de încredere garantează că va plăti în locul tău dacă tu nu reușești” – Ghidul IMM de garanții la creditele bancare pentru PFA, SRL și alte firme românești