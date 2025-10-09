ANAF și ONRC modifică cererea de înregistrare fiscală 2025

ANAF și Ministrul Justiției (care are în subordine Registrul Comerțului -ONRC) modifică modelul și conținutul formularului “Cerere de înregistrare fiscală” și instrucțiunile de completare a formularului, printr-un proiect de ordin publicat joi în consultare.

Proiectul va modifica Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului justiţiei nr.2509/5672/C/ 2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului “Cerere de înregistrare fiscală”.

Prin Ordonanța Guvernului nr.22/2025 au fost modificate prevederile referitoare la înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. E vorba de ordonanța prin care s-a majorat de la 300.000 de lei la 395.000 de lei plafonul cifrei de afaceri a firmelor mici, pentru trecerea la plata TVA.

Ca urmare a implementării regimului special pentru întreprinderi mici, a fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea, în România, a regimului special de scutire pentru întreprinderi mici (art. 310 alin.(2) și a art. 316 alin.(1) din Codul fiscal), în sensul în care cifra de afaceri va fi constituită doar din operațiuni care au locul în România.

Au fost eliminate din calculul cifrei de afaceri operațiunile rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin.(4) lit.b) și d) din Codul fiscal.

Prin același act normativ, s-au modificat prevederile art.316 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Codul fiscal, în sensul că persoana impozabilă este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA doar în situația în care cifra de afaceri depășește plafonul de scutire. Anterior, persoana impozabilă era obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri atingea sau depășea plafonul de scutire.

ANAF precizează acum că persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerţului, astfel cum rezultă din prevederile art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal. Pentru a solicita înregistrarea în scopuri de TVA aceste persoane impozabile completează rubricile destinate TVA în formularul ”Cerere de înregistrare fiscală”, aprobat prin anexa nr.1 la Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului Justiției nr.2509/5672/C/2022 din 9 decembrie 2022.

Întrucât în formularul ”Cerere de înregistrare fiscală” există, la rândul 4.2, precizări privind condiția ca ”cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire”, este necesară acum modificarea acestui formular, pentru a corespunde noilor prevederi legale.

De asemenea, prin proiectul ANAF-MJ, se introduce în același formular un nou rând nou, prin bifarea căruia persoana impozabilă, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului, să poată opta și pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, astfel cum prevăd dispozițiile art.282 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal.

„O astfel de opțiune va simplifica modul de exercitare a drepturilor legale de către contribuabili” - susțin ANAF și Ministerul Justiției.

Totodată, prin modificările aduse art.316 din Codul fiscal, prin Ordonanța Guvernului nr.22/2025, a fost reglementată și data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

Anterior, această dată era reglementată de normele metodologice. În prezent, potrivit prevederilor art.316 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care solicită, odată cu înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerțului.

Această regulă este în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024 și a fost stabilită prin art.I lit.B pct.8 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2023, prin care s-au modificat prevederile punctului 88 alineatul (1), litera d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

Anterior acestei reguli, înregistrarea în scopuri de TVA, pentru persoanele impozabile care solicită, odată cu înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea în scopuri de TVA, devenea valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

În instrucțiunile de completare a formularului de ”Cerere de înregistrare fiscală”, aprobat prin anexa nr.2 la Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului Justiției nr.2509/5672/C/2022 este prevăzut că ”înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, potrivit reglementărilor legale în materie, începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA”, astfel cum era prevăzut în Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, în vigoare în anul 2022.

În aceste condiții, este necesară și modificarea instrucțiunilor de completare a formularului de ”Cerere de înregistrare fiscală”, pentru a reflecta noile prevederi legale și pentru a corespunde formularului de cerere, astfel modificat.