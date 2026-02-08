Ministrul Muncii anunță controale ITM în ridesharing: „Trebuie sa intervenim rapid și ferm în reglementarea acestui domeniu”

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, consideră că statul trebuie să intervină rapid în transportul alternativ, prin noi reglementări, după ce, săptămâna trecută, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), alături de ANAF, a depistat 716 lucrători care munceau „la negru”, la firme românești de ridesharing, doar în județul Constanța.

„În Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută, au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale. Toti, in domeniul ride-sharing! Este un numar enorm, care dovedește că trebuie sa intervenim rapid și ferm în reglementarea acestui domeniu. Continuăm controalele, și pe alte domenii, pentru ca drepturile celor care muncesc trebuie respectate cu strictețe!” - a scris, pe Facebook, ministrul Muncii, petre Florin Manole (PSD).

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 26-30 ianuarie 2026, o serie de acțiuni de control, alături de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

În cadrul activității din această săptămână, inspectorii de muncă au efectuat 3.041 de controale, dintre care 1.982 au vizat Relațiile de Muncă și 1.059 Securitatea și Sănătatea în Muncă. În urma verificărilor din teren, au fost dispuse 3.501 măsuri de remediere (2.173 în domeniul RM și 1.328 în domeniul SSM ).

De asemenea, au fost aplicate 1.855 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 1.252 (287 în RM și 965 în SSM), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a însumat 5.960.500 de lei , cea mai mare parte a acestora fiind în zona Relațiilor de Muncă (4.803.000 lei).

„Un obiectiv prioritar a rămas combaterea muncii la negru”- a precizat instituția. În intervalul raportat, au fost depistate 1.026 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Dintre acestea, 716 persoane au fost identificate în județul Constanța, lucrând pentru angajatori din domeniul ride-sharing.

„Această acțiune de amploare a fost realizată printr-un control mixt, efectuat de inspectorii de muncă împreună cu reprezentanții ANAF” - a precizat Inspecția Muncii.

Pe lângă utilizarea muncii nedeclarate, inspectorii au identificat și alte neconformități majore în domeniul relațiilor de muncă: