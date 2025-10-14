Ministrul Finanțelor se laudă pe Facebook cu cât a colectat ANAF în ultimele trei luni și anunță o „divizie de operațiuni speciale” în cadrul Fiscului 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că în perioada iulie - septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut și spune că a dispus înființarea unei divizii de operațiuni speciale care a început să verifice „zonele cu potențial ridicat de fraudă și evaziune fiscală”.

„Primele trei luni la Finanțe și o nouă atitudine la ANAF. Asta nu înseamnă că ANAF și-a schimbat total metehnele, dar este clar, din cifre, că activitatea ANAF e pe drumul cel bun. ANAF a colectat 130 de miliarde de lei în aceste trei luni de la preluarea mandatului. Acest lucru înseamnă cu 11% mai mult decât anul trecut”, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

El spune că rezultatele noii dinamici din cadrul ANAF se văd în cifre și precizează că „este doar un început”. „O instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate”, conform ministrului.

În plus, ministrul Nazare a anunțat că o parte dintre angajații ANAF fac parte dintr-un nou grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, constituit împreună cu președintele Fiscului.

„Am dispus înființarea unei divizii de operațiuni speciale care a început să investigheze zonele cu potențial ridicat de fraudă și evaziune fiscală. Îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eșalonate de ani de zile și vizează aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp. Aceasta este direcția principală de care se ocupă acest grup de lucru în această perioadă. Este un efort concentrat pe sectoare vulnerabile, susceptibile de fraudă sau evaziune”, a anunțat Nazare.

Această Divizie Specială „are un mandat clar”, iar primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public „și confirmă că direcția este corectă”, precizează el.

„Prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, suntem convinși că rezultatele se vor multiplica, în ciuda atacurilor din spațiul public. Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult”, a spus el.