Ministru: „Cu austeritatea începem să vedem niște numere mai bune de la jumătate anului viitor”

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că măsurile de austeritate ar urma să aibă efecte vizibile abia de la jumătatea anului 2026, dar a dat asigurări că Guvernul Bolojan nu va introduce noi creșteri de taxe pentru antreprenori.

„Cu austeritatea începem să vedem niște numere mai bune de la jumătate anului viitor. Despre bugetul pe anul viitor nu știe niciun ministru, măcar Ministrul Finanțelor. Nu are de unde să știe, deocamdată. Bugetul pe anul viitor se face la finalul acestui an”, a declarat Miruță, pentru StartupCafe.ro.

El a explicat că Guvernul a fost nevoit să crească mai întâi taxele și apoi să taie cheltuielile bugetare, pentru că avea nevoie urgent de bani la buget, pentru reducerea deficitului.

„Discuția politică este ca pentru mediul privat să nu mai apară taxe noi. A fost acel pachet 1 care a aplicat niște taxe, nu pentru că ne-a plăcut să facem asta, ci pentru că nu exista o altă variantă să mai putem respira. Pe bună dreptate, lumea întreabă de ce n-ați făcut partea a doua înainte părții întâi, că partea a doua presupune reducerea cheltuielilor statului și asta fac prin companiile de stat în acest minister și o colectare mai mare, un grad mai mare de colectare și lumea întreba: bine, dar de ce n-ați început cu astea și după ce ați fi rezolvat pe astea bine, să ne creșteți nouă taxele? Pentru că astea produc niște bani în plus cam în 3 sferturi de an, nu produc a doua zi. Iar România avea o problemă a doua zi. Și pentru a doua zi singura variantă era cu creșterea taxelor, care pe data de 25 a lunii se plătesc la bugetul de stat”, a mai afirmat Miruță, în interviul acordat StartupCafe.ro.

„Deci nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori” - a concluzionat el.

„Pentru aplicarea unor astfel de măsuri fiscal-bugetare, trebuie avut în vedere două realități. O realitate este cea în care nu poți să trăiești cu deficit mare și cu împrumuturi la infinit, pentru că asta te duce în incapacitatea de plată, efectiv, și asta înseamnă pierdere de locuri de muncă. Nu poți să mergi la infinit să trăiești împrumutând și împrumutând și împrumutând, că, la un moment dat, atât de mare crește împrumutul încât se dărâmă tot castelul de cărți de joc.

Însă o a doua realitate este că nici nu poți să pui taxe mai mult decât poate mediul privat să ducă. Pentru că îl îneci pe cel care încearcă să țină pe linia de plutire corabia. Mediul privat este cel care plătește taxele astea. Dacă tu îl sufoci pe el se strică tot angrenajul. Acolo este un balans foarte fin de echilibrat” - a mai spus Miruță.

Referitor la sectorul HoReCa, ministrul Economiei a spus că se analizează în continuare posibilitatea de a majora TVA la 21% sau a menține nivelul actual de 11%.