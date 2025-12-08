Ghid ANAF 2025: Declararea veniturilor persoanelor fizice din activități medicale și stomatologice

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești a realizat un material de informare privind modul de declarare a veniturilor realizate de persoanele fizice din prestarea activităților de asistență medicală/stomatologică.

Documentul în format PDF cuprinde informații precum: definirea veniturilor din profesii liberale, modul de organizare a activității, înregistrare Cabinet Medical Individual (CMI) sau ca Persoană Fizică Independentă (PFI), evidența contabilă, registre obligatorii, stabilirea venitului net anual, CAS, CASS, obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și altele.

Veniturile realizate din prestarea activităţilor de asistenţă medicală/stomatologică, în mod individual sau într-o formă de asociere, reprezintă venituri din profesii liberale şi sunt încadrate în categoria veniturilor din activităţi independente, fiind impozitate în baza datelor din contabilitate.

Conform documentului DGRFP Ploiești, cabinetul medical este unitatea, cu sau fără personalitate juridică, care furnizează servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare, paleativă şi de urgenţă.

Serviciile de asistenţă medicală acordate în cabinetele medicale se realizează de medici cu practică autorizată conform legislaţiei în vigoare şi alte categorii de personal medical autorizat.

Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una din următoarele forme:

a) Cabinet medical individual, cabinete medicale grupate, asociate sau societate civilă medicală;

b) Societăți comerciale ( S.R.L – uri medicale - cod CAEN 8621, 8622, 8623 )- cu personalitate juridică proprie. Acestea pot fi înființate de către medici, nemedici (cu condiția ca 1/3 din consiliul de administrație sau administratorul să fie medic), sau de către persoane juridice;

c) Cabinetele medicale organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial ( organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios legal constituite) pe baza hotărârii organelor de conducere.

Un medic poate să-și desfășoare activitatea ca persoană fizică prin intermediul unui Cabinet Medical Individual (CMI) sau ca Persoană Fizică Independentă (PFI).

Înregistrarea fiscală a CMI/ PFI presupune depunerea următoarelor documente:

Declarația de înregistrare fiscală

formularul 070 sau a Declarației pentru înregistrarea /modificarea în mediul electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal

formularul electronic 700, după caz;

Certificatul de membru al Colegiului Medicilor, avizat la zi;

diplomă de studii;

copie carte identitate;

contract de comodat/ de închiriere pentru sediul profesional.

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni, respectiv a formularului 070 sau a formularului 700, după caz.

La încetarea calității de subiect de drept fiscal, contribuabilii trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declarații de radiere, în termen de 30 de zile de la încetarea calității de subiect de drept fiscal și care trebuie însoțită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.

Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Venitul net anual = Venitul brut - Cheltuieli deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sunt reglementate de art.68 din Codul fiscal şi în Normele metodologice date în aplicarea acestuia. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.

Pentru veniturile din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:

venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute mai sus, din care se deduc contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate potrivit prevederilor titlului V Contribuţii sociale obligatorii, cu excepţia diferenţei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 174 alin. (6) din Codul fiscal.

În situația în care baza de calcul pentru CASS, cumulată din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) (activități independente), corespunzătoare veniturilor realizate sau pentru care s-a aplicat reținerea la sursă în cursul anului, după caz, este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară, persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv o diferență de contribuție de asigurări sociale de sănătate, după caz, până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egale cu 6 salarii minime brute pe țară și depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termenul prevăzut la art. 122 alin. (3).

Accesează și descarcă materialul informativ complet publicat de DGRFP Ploiești privind modul de declarare a veniturilor realizate de persoanele fizice din prestarea activităților de asistență medicală/ stomatologică.