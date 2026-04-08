Miliardarul de origine română Matei Zaharia a câștigat prestigiosul premiu internațional ACM pentru Informatică, în valoare de 250.000 dolari

Programatorul canadian de origine română Matei Zaharia a câștigat, miercuri, premiul ACM pentru Informatică (ACM Prize in Computing) pe anul 2025, distincție de prestigiu mondial acordată de Association for Computing Machinery (Asociația pentru Mașini de Calcul), o organizație internațională cu sediul la New York.

Co-fondator și CTO (director de tehnologie) al super-companiei americane Databricks, Zaharia are o avere estimată la 5 miliarde de dolari de revista americană Forbes, care l-a menționat în fruntea miliardarilor României, alături de colegul său, Ion Stoica, în cadrul topului celor mai bogați oameni din lume, ediția 2026. Acum, pe lângă recunoașterea internațională, permiul ACM îi mai aduce inginerului de origine română Matei Zaharia și 250.000 de dolari americani.

Potrivit unui comunicat oficial, ACM l-a desemnat pe Matei Zaharia laureat al Premiului ACM în Informatică pentru „dezvoltarea vizionară a sistemelor distribuite de date și a infrastructurii de calcul, care au făcut posibilă dezvoltarea la scară globală a tehnologiilor de machine learning, analiză de date și inteligență artificială”.

„Prin munca sa, Zaharia a abordat una dintre principalele provocări ale informaticii moderne: gestionarea și analiza eficientă a unor volume de date în continuă creștere, la o scară care anterior era accesibilă doar celor mai mari companii tehnologice” - consideră organizația de la New York.

„Sistemele distribuite de la începuturi erau limitate ca viteză și nu răspundeau bine noilor tipuri de sarcini, precum machine learning sau analiza interactivă. Prin dezvoltarea unei serii de sisteme open-source - fiecare rezolvând un blocaj specific- Zaharia a schimbat fundamental modul în care organizațiile pot utiliza seturi masive de date”, a mai justificat ACM premiul.

Printre sistemele dezvoltate de iginerul de origine română se numără tehnologii precum Apache Spark, Delta Lake și MLflow, „care au redefinit procesarea datelor și au permis dezvoltarea inteligenței artificiale moderne la scară largă”, conform ACM.

Premiul ACM în Informatică recompensează cercetători aflați la începutul sau la mijlocul carierei ale căror contribuții au avut un impact profund și de durată asupra domeniului. Distincția este însoțită de un premiu în valoare de 250.000 de dolari, finanțat printr-un fond susținut de Infosys.

Salil Parekh, CEO al Infosys, a declarat că „contribuțiile lui Matei Zaharia au definit modul în care organizațiile lucrează astăzi cu datele și inteligența artificială”, subliniind impactul larg al sistemelor dezvoltate de acesta în industrie.

Matei Zaharia (40 de ani) va primi oficial premiul în cadrul ceremoniei anuale ACM Awards Banquet, care va avea loc pe 13 iunie 2026, la San Francisco.

Zaharia s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. Inginer de calculatoare, el a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica.

Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.