Miliardarul român Daniel Dines (UiPath) a scris o carte despre AI cu ajutorul AI-urilor ChatGPT și Claude. Descarcă PDF-ul „Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul”

Miliardarul român Daniel Dines (54 de ani), fondator al companiei româno-americane de roboți software și inteligență artificială UiPath, a lansat o carte despre AI, pe care a scris-o cu ajutorul chatboturilor de AI ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic.
Cartea lui Dines, The Work That Remains/Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul poate fi descărcată gratuit, în format PDF de pe site-ul UiPath.
Dines, care a mărturisit de mai multe ori că, în tinerețe, și-a dorit să devină scriitor, a construit prima companie pornită din România, care a ajus să se listeze pe Bursa de la New York.
Prin cartea sa, el și-a propus să „oferă liderilor de business și tehnologie un cadru practic pentru a explora rolul pe care îl vor juca responsabilitatea, controlul și judecata umană în compania viitorului, construită prin orchestrarea agenților AI, a automatizării și a oamenilor”, potrivit unui comunicat UiPath transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.
În carte, Dines pornește de la experiența sa pentru a „contura un nou model de operare pentru compania viitorului”. Asta având în vedere că UiPath și-a propus „eliminarea muncii manuale și repetitive care încetinește echipele și organizațiile”.
The Work That Remains/ Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul este prima carte scrisă de Daniel Dines (54 de ani). El analizează una dintre cele mai importante întrebări cu care se confruntă liderii de business: „pe măsură ce AI devine capabil să preia tot mai mult din munca intelectuală, cum ar trebui companiile să își regândească modul de lucru fără a renunța la responsabilitatea, controlul și judecata umană?”.
Agenții pot interpreta contextul în care acționează, pot investiga, planifica și pregăti munca. Oamenii rămân însă responsabili pentru deciziile care implică consecințe, oferă încredere și își iau angajamente instituționale. Automatizarea deterministă execută acțiunile aprobate, care trebuie să fie fiabile, repetabile și auditabile.
Dines descrie cartea drept un ghid accesibil pentru liderii care încearcă să înțeleagă un peisaj AI aflat în schimbare rapidă. „Vei învăța mai multe despre AI în patru ore decât ai învățat în ultimul an”, promite Daniel Dines.
Extrase din carte:
„Adevăratul proiect al AI în companii nu este... achiziționarea de agenți. Este producerea unei descrieri guvernate a modului în care funcționează cu adevărat businessul - harta - și a mecanismului care execută exact părțile stabile - cadrul.”
„Așteptarea era că agenții vor fi calea rapidă - îi implementezi, îi lași să învețe - în timp ce automatizarea rămâne lucrul lent și scump pe care ajungi să-l scoți din uz. Producția ne-a învățat exact opusul. Agentul aflat în punctul de consecință s-a dovedit a fi partea grea: are nevoie de hartă, de poartă și de încredere câștigată și se blochează oriunde acestea lipsesc. Automatizarea s-a dovedit a fi partea care a devenit ușoară: aceleași modele care se blochează în fața consecinței sunt excelente la scrierea și repararea codului determinist, așa că a scăzut drastic costul construirii cadrului - și, odată cu el, costul întreținerii lor, care istoric a fost adevărata problemă. Lucrul greu și cel ușor au făcut schimb de locuri. Majoritatea strategiilor încă nu au ținut pasul.”
„Noile roluri cu impact mare nu sunt toate tehnice. Unele sunt complet orientate către om: mentor, păstrător al culturii, purtător al încrederii clienților. Altele sunt hibride: cartograf, arhitect de procese, operator-constructor... AI și automatizarea elimină volumul brut de muncă, iar stratul uman devine mai dens: mai puțini pasageri, mai mulți șoferi; mai puține predări de sarcini, mai multă judecată; mai puțini oameni care pasează munca mai departe, mai mulți oameni care duc mai departe încrederea, memoria clientului, cultura și consecința.
Un strat uman mai subțire trebuie să fie și unul mai dens: când volumul de rutină rulează pe mașini, judecata fiecărei persoane rămase orientează mai mult rezultat per decizie - o angajare mediocră costă mai mult decât înainte, iar una excelentă contează și mai mult. Densitatea de talent încetează să mai fie o filosofie și devine aritmetică. Destinația are densitatea de asumare a unui startup și disciplina de execuție a unei instituții: echipe mici, asumare puternică, hărți detaliate, cadru solid, fără haos și fără epuizare eroică.”
Cartea este disponibilă în limbile engleză și japoneză în format digital începând cu 27 august, urmată de o ediție tipărită limitată pe 22 septembrie 2026.