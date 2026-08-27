Miliardarul român Daniel Dines (UiPath) a scris o carte despre AI cu ajutorul AI-urilor ChatGPT și Claude. Descarcă PDF-ul „Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul”

Miliardarul român Daniel Dines (54 de ani), fondator al companiei româno-americane de roboți software și inteligență artificială UiPath, a lansat o carte despre AI, pe care a scris-o cu ajutorul chatboturilor de AI ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic.

Cartea lui Dines, The Work That Remains/Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul poate fi descărcată gratuit, în format PDF de pe site-ul UiPath.

Dines, care a mărturisit de mai multe ori că, în tinerețe, și-a dorit să devină scriitor, a construit prima companie pornită din România, care a ajus să se listeze pe Bursa de la New York.

Prin cartea sa, el și-a propus să „oferă liderilor de business și tehnologie un cadru practic pentru a explora rolul pe care îl vor juca responsabilitatea, controlul și judecata umană în compania viitorului, construită prin orchestrarea agenților AI, a automatizării și a oamenilor”, potrivit unui comunicat UiPath transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

În carte, Dines pornește de la experiența sa pentru a „contura un nou model de operare pentru compania viitorului”. Asta având în vedere că UiPath și-a propus „eliminarea muncii manuale și repetitive care încetinește echipele și organizațiile”.

The Work That Remains/ Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul este prima carte scrisă de Daniel Dines (54 de ani). El analizează una dintre cele mai importante întrebări cu care se confruntă liderii de business: „pe măsură ce AI devine capabil să preia tot mai mult din munca intelectuală, cum ar trebui companiile să își regândească modul de lucru fără a renunța la responsabilitatea, controlul și judecata umană?”.

Agenții pot interpreta contextul în care acționează, pot investiga, planifica și pregăti munca. Oamenii rămân însă responsabili pentru deciziile care implică consecințe, oferă încredere și își iau angajamente instituționale. Automatizarea deterministă execută acțiunile aprobate, care trebuie să fie fiabile, repetabile și auditabile.

Dines descrie cartea drept un ghid accesibil pentru liderii care încearcă să înțeleagă un peisaj AI aflat în schimbare rapidă. „Vei învăța mai multe despre AI în patru ore decât ai învățat în ultimul an”, promite Daniel Dines.

Extrase din carte: