Miliardarul ceh Andrej Babiš își extinde afacerile agricole din România, cumpărând o companie care lucrează 9.600 ha

Miliardarul Andrej Babiš, fost premier al Cehiei, își extinde afacerile agricole din România, Consiliul Concurenței de la București anunțând, vineri, că a autorizat achiziția unei companii care activează pe aproximativ 9.600 de hectare.

Mai exact, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care compania clujeană East Grain intenționează să preia Grupul Maragro, din Timiș. Firma cumpărătoare, East Grain, este deținută în proporție de 65% de grupul ceh Agrofert, controlat de omul de afaceri Andrej Babiš, care are o avere cotată la 4 miliarde de dolari, conform topului Forbes. Conglomeratul ceh cumpărase majoitar compania clujeană printr-o investiție anunțată în 2023.

East Grain operează în sectorul agricol, în special în România, Ungaria și Serbia. Pe piața din România, grupul este activ în domeniul distribuției de inputuri agricole pentru fermieri, achiziției și comercializării de cereale și semințe oleaginoase și furnizării de servicii logistice.

De partea cealaltă, Grupul Maragro este activ în sectorul agricol, iar principalele sale activități includ: producția agricolă (grâu, rapiță, floarea-soarelui, lolium, soia, trifoi și lucernă), producția de șrot și ulei de rapiță, soia și floarea-soarelui, precum și producția, selecția și distribuția de semințe pentru culturi. Cu activități desfășurate pe o suprafață de aproximativ 9.600 de hectare, Maragro operează un portofoliu care include procesarea semințelor oleaginoase, precum și o unitate de selecție și tratare a semințelor.

Omul de afaceri italian Marco Chiaradia, fondatorul Maragro, păstrează un pachet de 10% din companie și rămâne implicat activ în conducerea operațională a business-ului din România.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că achiziționarea Maragro de către East Grain (controlat de grupul ceh Agrofert) „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”.