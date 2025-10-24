Microsoft anunță Mico, o mascotă pentru inteligența artificială Copilot

Microsoft încearcă să ofere o „faţă umană” inteligenței artificiale integrate în produsele companiei şi, în acest sens, va lansa o mascotă, numită Mico, potrivit News.ro.

În spatele numelui, care preia primele două litere de la Microsoft Copilot, se află intenţia companiei de a da AI-ului o personalitate caldă şi personalizabilă, cu o prezenţă vizuală consistentă.

Noua mascotă Copilot va urmări activitatea utilizatorului şi va asculta comenzile acestuia, oferind reacţii şi schimbându-şi culoarea pentru a reflecta modul în care interacţionează, spune gigantul american.

Mico seamănă mult ca idee cu „bătrânul” Clippy, asistentul din Microsoft Office la care compania a renunţat după mulţi ani. De altfel, Microsoft nu ascunde izvorul inspiraţiei pentru Mico şi a inclus un „easter egg” în acesta: dacă utilizatorul dă click de mai multe ori pe el, Mico se transformă în Clippy.

Mascota va fi activată în mod implicit în modul vocal Copilot, dar va exista şi opţiunea dezactivării pentru cei care doresc acest lucru.

Mico, spune Microsoft, va putea salva amintiri din conversaţiile cu utilizatorul şi va învăţa din feedback-ul acestuia.

Pentru început, Mico va fi disponibil doar în Statele Unite, Canada şi Marea Britanie.