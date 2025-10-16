Microsoft actualizează Windows 11 cu și mai multă inteligență artificială: Activare vocală pentru Copilot, bara de căutare cu AI, agenți și altele

Compania americană Microsoft lansează o serie de funcționalități noi în Windows 11 cu inteligență artificială, disponibile pentru orice calculator, fără a mai fi limitate la PC-urile Copilot+.

Pentru început, Copilot poate fi acum activat prin comanda vocală „Hey, Copilot”, iar conversațiile cu „robotul” cu inteligență artificială pot fi oprite cu „Goodbye”.

„Oamenii vorbesc deja la PC-urile lor în fiecare zi pentru dictare și luare de notițe, transcrieri, căutare și cu funcții importante de accesibilitate, cum ar fi accesul vocal și tastarea vocală. Acum, PC-ul tău te poate înțelege. Vedem că atunci când oamenii folosesc vocea, interacționează cu Copilot de două ori mai mult decât atunci când folosesc text”, a scris compania pe site.

Copilot Vision, funcția de recunoaștere cu AI a contextului de pe ecran, începe să fie de acum disponibilă în toate țările în care asistentul AI este disponibil. Instrumentul poate oferi context și răspunsuri legate de ceea ce este afișat pe ecran și nu numai, în cazul aplicațiilor Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Microsoft introduce și bara de căutare „Ask Copilot”, care oferă acces rapid la modurile de voce și Vision, pe lângă funcția clasică de căutare a fișierelor, aplicațiilor și setărilor.

Compania experimentează și cu agenții AI, „Copilot Actions”, care vor fi disponibili pentru Windows Insiders, utilizatori ai versiunilor beta de Windows, și în afara browserului Edge. Astfel, utilizatorii vor putea cere inteligenței artificiale să sorteze imagini, să realizeze acțiuni în documente și să extragă informații.

De asemenea, aceiași utilizatori vor putea avea acces la conectori Copilot, pentru a putea conecta inteligența artificială cu aplicații și servicii ca OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Calendar și Contacte.