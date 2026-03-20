Meta (Facebook) renunță la planul de a închide platforma de realitate virtuală Horizon Worlds

Meta a revenit asupra deciziei de a elimina platforma Horizon Worlds de pe căştile de realitate virtuală Quest, la doar o zi după anunţul iniţial, şi a confirmat că serviciul va rămâne disponibil „pentru viitorul previzibil”, conform CNBC, citată de News.ro.

Directorul tehnologic al companiei, Andrew Bosworth, a declarat că decizia a fost luată în urma reacţiilor venite din partea utilizatorilor. Platforma va continua să funcţioneze în VR pentru jocurile existente, însă nu vor mai fi adăugate conţinuturi noi.

Iniţial, Meta anunţase că Horizon Worlds va fi retras din magazinul Quest la finalul lunii şi eliminat complet de pe căştile VR până la 15 iunie, urmând să rămână disponibil doar prin aplicaţia mobilă.

Compania îşi reorientează strategia către versiunea mobilă a platformei, unde se concentrează majoritatea utilizatorilor şi creatorilor. Oficialii Meta au precizat că cea mai mare parte a resurselor va fi direcţionată către dezvoltarea Meta Horizon Engine pentru mobil.

Jocurile dezvoltate cu motorul Horizon Unity vor rămâne disponibile exclusiv în VR, însă fără actualizări sau extinderi. Horizon Unity a fost utilizat încă de la lansarea platformei în 2021, fiind înlocuit ulterior de noul Horizon Engine, prezentat în 2023, care oferă performanţe îmbunătăţite şi suport pentru audienţe mai mari.

În ciuda investiţiilor masive în realitatea virtuală, Horizon Worlds nu a reuşit să atragă un public larg. Platforma a înregistrat doar câteva sute de mii de utilizatori activi lunar, în timp ce rivali precum Roblox depăşesc 100 milioane utilizatori activi zilnic.