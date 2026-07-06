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Meta (Facebook) introduce un abonament pentru ochelarii inteligenți

Meta (Facebook) introduce un abonament pentru ochelarii inteligenți
Sursă: Meta
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Gigantul american Meta va limita accesul la unele dintre funcţiile de AI ale ochelarilor inteligenţi pe care-i vinde, impunând un abonament lunar pentru cei care vor un nivel mai generos de utilizare, potrivit News.ro.

Printre funcţiile ce vor fi limitate, se numără ceea ce compania numeşte Conversation Focus, o facilitate introdusă anul trecut, cu scopul de a îmbunătăţi claritatea vocii interlocutorilor.

Disponibilă iniţial fără vreo limitare, această funcţie mai poate fi folosită gratuit de acum doar cel mult trei ore pe lună.

Pentru un nivel mai mare de folosire, utilizatorii vor trebui să plătească 20 dolari pe lună pentru ceea ce compania numeşte abonamentul Meta One Premium. Și în cazul abonamentului există, însă, o limită de 15 ore pe lună pentru folosirea funcţiei Conversation Focus.

Interesant este că această funcție rulează local, neavând nevoie de serverele companiei pentru a funcţiona şi nici măcar de o conexiune la internet, ceea ce face ca un abonament în acest caz să fie cu greu justificat.

Conform descrierii oficiale, Conversation Focus „foloseşte difuzoarele, tehnologia beamforming şi procesarea spaţială în timp real, pentru a amplifica dinamic vocea”.

Prin acest abonament, Meta încearcă să-şi completeze veniturile generate de ochelarii smart ai companiei, dincolo de preţul de vânzare.

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