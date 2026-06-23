FOTO Meta (Facebook) lansează noi perechi de ochelari inteligenți, în colaborare cu EssilorLuxottica și cu Kylie Jenner

Gigantul american care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, Meta, lansează ochelarii inteligenți Meta Glasses, în colaborare cu EssilorLuxottica și cu influencerița Kylie Jenner, fondatoarea brandului Kylie Cosmetics.

Noua generație de ochelari inteligenți vine cu asistentul Meta AI bazat pe modelul Muse Spark, despre care am mai scris pe site. Astfel, gadget-ul are acces la inteligența artificială a companiei la o apăsare de buton sau prin comandă vocală.

Ochelarii permit preluarea de apeluri, traducerea live a conversațiilor, ascultarea de muzică sau conținut audio, au două camere foto/video de 12MP și o baterie care promite o autonomie de peste 8 ore, cu o husă care permite până la 40 de ore în plus.

Perechile de ochelari sunt compatibile cu lentile de prescripție, iar acestea vin în 3 formate și 26 de stiluri. Perechile Adventurer sunt caracterizate de „o formă dreptunghiulară curată”, descrie compania, ochelarii Fury au „cadre îndrăznețe”, iar al treilea tip de ramă este făcut în colaborare cu Kylie Jenner, influenceriță și fondatoare a brandului Kylie Cosmetics.

Sursă: Meta

Ochelarii inteligenți sunt disponibili în câteva țări (momentan indisponibili în România) începând cu prețul de 299 dolari, iar pentru colaborarea cu Kylie, de la 399 dolari.