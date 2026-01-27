Mega acord UE-India: „IMM-urile vor beneficia în mod special de reducerile tarifare”

După acordul cu statele sud-americane Mercosur, Uniunea Europeană anunță acum o înțelegere cu India, cea mai mare țară ca populație, o piață de aproape 1,5 miliarde de consumatori, de trei ori mai mare decât cea a UE, urmând să fie prevăzute și reduceri de taxe vamale special concepute pentru firmele mici și mijlocii (IMM).

Potrivit unui comunicat transmis, marți, de Comisia Europeană comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Uniunea Europeană și India au finalizat marți negocierile pentru un acord de liber schimb (FTA) „istoric, ambițios și cu impact comercial major, cel mai mare acord de acest tip încheiat vreodată de oricare dintre cele două părți”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„UE și India scriu astăzi istorie, aprofundând parteneriatul dintre cele mai mari democrații ale lumii. Am creat o zonă de liber schimb de 2 miliarde de oameni, cu beneficii economice pentru ambele părți. Transmitem un semnal clar către lume că cooperarea bazată pe reguli continuă să producă rezultate importante. Și, cel mai important, acesta este doar începutul – vom construi pe acest succes și vom consolida și mai mult relația noastră”.

În prezent, schimburile comerciale dintre UE și India depășesc 180 de miliarde de euro anual, în bunuri și servicii, susținând aproape 800.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Conform estimărilor invocate de Comisia Europeană, acest acord va dubla exporturile europene de bunuri către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din valoarea exporturilor UE către piața indiană. În total, reducerile tarifare ar urma să genereze economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an la taxele vamale aplicate produselor europene, potrivit sursei citate.

Acesta este „cel mai ambițios nivel de deschidere comercială pe care India l-a acordat vreodată unui partener”, mai spune CE.

Executivul comunitar mai afirmă că acordul „oferă un avantaj competitiv semnificativ pentru sectoare-cheie din industria și domeniul agroalimentar european”. Astfel, producătorii europeni vor primi „acces privilegiat la cea mai populată țară din lume, cu 1,45 miliarde de locuitori, și la cea mai rapidă economie majoră în creștere, cu un PIB anual de 3.400 de miliarde de euro”, spune CE.

Acordul va viza astfel o piață cumulată de aproape 2 miliarde de consumatori, aproape un sfert din populația Globului.

Oportunități pentru companiile europene de toate dimensiunile

Prin viitorul acord, „India va acorda Uniunii Europene reduceri tarifare pe care nu le-a oferit niciunuia dintre ceilalți parteneri comerciali”, susține Comisia Europeană.

Exemple invocate de CE:

taxele vamale pentru autoturisme vor scădea treptat de la 110% până la niveluri de minimum 10%,

pentru piesele auto vor fi eliminate complet în termen de cinci până la zece ani,

tarifele de până la 44% pentru utilaje, 22% pentru produse chimice și 11% pentru produse farmaceutice vor fi, în mare parte, eliminate.

Capitol special dedicat IMM-urilor europene

Acordul UE-India include și un capitol dedicat sprijinirii firmelor mici și mijlocii (IMM) europene, pentru ca acestea „să poată valorifica pe deplin noile oportunități de export”, susține Comisia Europeană.

Cele două părți ar urma să creeze „puncte de contact dedicate”, care vor oferi informații relevante despre acord și sprijin concret pentru companiile mici și mijlocii în aplicarea prevederilor acestuia.

De asemenea, IMM-urile vor beneficia în mod special de:

reducerile tarifare,

eliminarea barierelor de reglementare,

creșterea transparenței, stabilității și predictibilității mediului comercial.

Reducerea taxelor vamale pentru produsele agroalimentare

Acordul UE-India va elimina sau va reduce „semnificativ tarifele, adesea prohibitive (în medie de peste 36%), aplicate exporturilor agroalimentare din UE, deschizând o piață uriașă pentru fermierii europeni”, mai promite Comisia Europeană.

Exemple invocate de CE în domeniul agroalimentar:

Taxele vamale impuse de India pentru vinuri vor fi reduse de la 150% la 75% la intrarea în vigoare a acordului și, ulterior, până la niveluri de minimum 20%.

Tarifele pentru uleiul de măsline vor scădea de la 45% la 0% în decurs de cinci ani.

Produsele agricole procesate, precum pâinea și produsele de cofetărie, vor beneficia de eliminarea unor tarife de până la 50%.

În schimb, „sectoarele agricole sensibile” din Uniunea Europeană vor fi „pe deplin protejate”. Produsele precum carnea de vită, carnea de pui, orezul și zahărul fiind excluse de la liberalizarea comercială.

„Toate importurile din India vor trebui în continuare să respecte standardele stricte ale UE în materie de sănătate și siguranță alimentară”, subliniază executivul comunitar.

În paralel, Uniunea Europeană și India negociază un acord separat privind Indicațiile Geografice (IG), acele „mărci” tradiționale cu care sunt protejate produsele autentice din statele UE. În România, vorbim aici despre produse ca Magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi etc.

Acordul separat pentru IG „va sprijini produsele agricole europene tradiționale și emblematice să se vândă mai bine pe piața indiană, prin combaterea concurenței neloiale generate de imitații” - dă asigurări Comisia Europeană.

Acces privilegiat la piețele de servicii și protejarea proprietății intelectuale

Executivul UE mai promite că Acordul cu India va oferi companiilor europene „acces privilegiat” la piața serviciilor din subcontinentul asiatic, inclusiv în sectoare-cheie precum serviciile financiare și transportul maritim.

„Este cel mai ambițios set de angajamente asumate vreodată de India în domeniul serviciilor financiare într-un acord comercial, depășind concesiile acordate altor parteneri” - susține CE.

În același timp, Comisia de la Bruxelles dă asigurări că acordul UE-India oferă „un nivel ridicat de protecție și aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv pentru drepturi de autor, mărci, design-uri și modele, secrete comerciale și drepturi asupra soiurilor de plante”. Acesta se bazează pe tratatele internaționale existente și apropie legislațiile UE și Indiei în domeniul proprietății intelectuale, facilitând comerțul și investițiile pentru companiile care depind de astfel de active.

Protecția mediului

Acordul UE-India include și un capitol dedicat comerțului și dezvoltării durabile.

Comisia Europeană susține că acest capitol „consolidează protecția mediului, abordează schimbările climatice, protejează drepturile lucrătorilor, sprijină emanciparea femeilor și creează o platformă pentru dialog și cooperare pe teme de mediu și climă legate de comerț, asigurând totodată o implementare eficientă a angajamentelor asumate”.

Cele două părți vor semna și un Memorandum de Înțelegere pentru înființarea unei platforme UE–India de cooperare și sprijin pentru acțiuni climatice, care urmează să fie lansată în prima jumătate a anului 2026. În plus, sub rezerva regulilor bugetare și financiare ale UE, este prevăzut un sprijin european de 500 de milioane de euro în următorii doi ani, pentru a ajuta India să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să accelereze tranziția industrială durabilă pe termen lung.

Pașii următori: mai e până intră în vigoare Acordul UE-India

Din partea Uniunii Europene, proiectele de texte negociate vor fi publicate în „perioada următoare”.

Acestea vor fi supuse unei revizuiri juridice și vor fi traduse în toate limbile oficiale ale UE, inclusiv româna.

Comisia Europeană va înainta apoi Consiliului UE (format din miniștrii statelor membre) propunerea de semnare și de încheiere a acordului.

După adoptarea de către Consiliu, UE și India vor putea semna acordurile.

Ulterior, pentru ca acordul să poată intra în vigoare, este necesar votul Parlamentului European și decizia Consiliului UE privind încheierea acestora.

Dacă va fi ratificat și de către India, acordul de liber schimb va putea intra în vigoare.

Aproape două decenii de negocieri UE-India

Uniunea Europeană și India au lansat pentru prima dată negocierile pentru un acord de liber schimb în 2007, anul în care România a aderat la UE.

Discuțiile UE-India au fost suspendate în 2013 și reluate în 2022. Cea de-a 14-a și ultima rundă formală de negocieri a avut loc în octombrie 2025, fiind urmată de discuții intermediare la nivel tehnic și politic.

Odată cu relansarea negocierilor pentru acordul de liber schimb, UE și India au demarat și negocieri pentru un acord privind Indicațiile Geografice, precum și pentru un acord de protecție a investițiilor. Negocierile pentru aceste acorduri sunt în continuare în desfășurare.

Informații oficiale suplimentare: