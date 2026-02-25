Skip to content

Avertizare ANAF: Tentativă de fraudă printr-un link ce imită formularul de contact al Agenției

Sursă: ANAF / Facebook

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) transmite, miercuri, o avertizare pentru contribuabili asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele instituției.

ANAF spune pe pagina de Facebook că persoanele vizate de atacurile cibernetice primesc mesaje ce conțin un link (https://anaf-formular[.]ro) care imită interfața Formularului de Contact al ANAF.

Prin intermediul acestuia, pe lângă datele personale colectate, sunt solicitate date bancare, cum ar fi numele băncii, conturi, solduri etc.

Agenția atenționează că nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare.

