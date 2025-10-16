Mega-achiziție în IT-ul mondial: Nvidia, Microsoft, xAI, BlackRock și alți investitori cumpără o firmă de centre de date, la prețul de 40 miliarde dolari

Nvidia, Microsoft, BlackRock şi xAI (compania lui Elon Musk) s-au coalizat într-un consorțiu internațional, împreună cu investitori din Emiratele Arabe, Kuweit și Singapore, pentru a achiziţiona compania americană Aligned Data Centers, la prețul de 40 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat oficial.

Aligned, deţinută în prezent de fondul Macquarie Asset Management, proiectează şi operează centre de date şi campusuri tehnologice în America de Nord şi de Sud, relatează CNBC, citat de News.ro.

Tranzacţia, cea mai mare din istorie în sectorul centrelor de date, va fi realizată de MGX (Abu Dhabi, EAU), BlackRock’s Global Infrastructure Partners şi Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), care vor prelua 100% din capitalul companiei.

Parteneriatul AIP a fost creat în septembrie 2024 de BlackRock, MGX, Microsoft şi Nvidia, cu scopul de a accelera investiţiile globale în infrastructura necesară dezvoltării inteligenţei artificiale. Ulterior, Kuwait Investment Authority, xAI şi Temasek (Singapore) s-au alăturat consorţiului.

Achiziţia Aligned Data Centers reprezintă prima investiţie a AIP şi marchează începutul planului grupului de a aloca 30 de miliarde de dolari în capital propriu pentru proiecte dedicate infrastructurii AI.

Aligned este unul dintre cei mai importanţi operatori independenţi de centre de date din regiune, oferind servicii de cloud computing, stocare de date şi suport energetic pentru aplicaţii AI – un domeniu care se află într-o expansiune accelerată, pe fondul cererii masive generate de tehnologiile emergente.