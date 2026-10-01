MedLife lansează o nouă platformă medicală în aplicație, cu inteligență artificială

Grupul medical românesc MedLife lansează iMed, o nouă platformă medicală ce reunește date genetice, analize și investigații medicale, istoric medical, indicatori biometrici și informații despre stilul de viață, construind o perspectivă integrată și dinamică asupra sănătății și prevenției, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Noua interfață iMed este disponibilă în aplicația MedLife, marcând tranziția de la gestionarea reactivă a bolilor la un model proactiv de prevenție bazat pe date. Interfața oferă recomandări personalizate pe baza profilului biologic individual al fiecărui pacient.

Aceasta nu înlocuiește aplicația existentă, utilizată pentru programări și acces la servicii, ci adaugă o nouă dimensiune educațională și preventivă. Utilizatorii pot activa sau dezactiva interfața iMed direct din ecranul principal.

iMed integrează simultan mai multe categorii de date: date genetice privind predispoziția de risc pentru peste 70 de boli și factori de stil de viață; analize de laborator; date biometrice colectate în timp real via dispozitive conectate (smartwatch / wearables) - puls, pași, calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV); dar și istoric medical și de stil de viață ce include informații despre istoricul familial, simptome, factori de risc și obiceiuri zilnice.

Totodată, platforma introduce și indicatori vizuali cu rol educativ și de conștientizare. Aceștia arată utilizatorului unde se situează în raport cu populația de referință (ex. poziționarea în percentile privind distribuția simptomelor sau a indicatorilor biometrici), motivându-l să își actualizeze periodic datele medicale și să urmeze recomandările preventive personalizate.

„Timp de aproape trei decenii, am construit una dintre cele mai complexe infrastructuri medicale din România, având permanent în centru relația dintre medic și pacient. Astăzi intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare, în care completăm această expertiză cu puterea tehnologiei și a datelor. Credem că viitorul sănătății nu înseamnă doar acces la servicii medicale atunci când apare o problemă, ci capacitatea de a înțelege mai devreme ce se întâmplă cu sănătatea fiecăruia și de a acționa înainte ca boala să apară. Ne propunem să transformăm progresul tehnologic în progres uman și să construim un model în care medicina, datele și tehnologia conlucrează pentru a ajuta oamenii să trăiască nu doar mai mult, ci și mai bine”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

La baza noii platforme se află modele matematice și algoritmi dezvoltați integral de MedLife in house cu resurse proprii și o echipă multidisciplinară formată din medici, geneticieni, bioinformaticieni, biostatisticieni și experți în inteligență artificială. Prin intermediul noii divizii a grupului – MedLife Science & Innovation, compania a creat o metodă proprie de clasificare a pacienților pe grade de risc pentru peste 70 de predispoziții de îmbolnăvire.

Rolul acestor modele este de a transforma informațiile fragmentate într-o imagine integrată și ușor de înteles asupra sănătății. În loc ca fiecare informație să fie privită separat, iMed aduce datele împreună și le pune în context, ajutând utilizatorii să înțeleagă mai bine propriul organism și factorii care contribuie la menținerea stării de sănătate.

Complexitatea modelului dezvoltat de MedLife constă în integrarea unor categorii de informații care, în mod tradițional, sunt analizate separat. Datele medicale și genetice pot fi puse în relație cu informațiile biometrice și de lifestyle colectate în timp, construind un profil de sănătate dinamic, care oferă o perspectivă mai amplă asupra modului în care organismul funcționează și evoluează.

„Sunt mândru că în România o companie privată dezvoltă soluții care ne poziționează în avangarda medicinei preventive din Europa. Această integrare simultană a patru tipuri distincte de date, de la genomică, analize de sânge, la imagistică și informații biometrice și progesiv a 8 date medicale de la microbiom la date psihometrice, ne va permite să construim cel mai complet profil individual de sănătate disponibil astăzi în regiune. Practic, această abordare face posibilă validarea timpurie a unor asocieri între predispozițiile genetice identificate și indicatori biologici sau antecedente medicale reale, iar acest lucru va schimba în timp fundamental felul în care ne raportăm la prevenție. Este o ocazie extraordinară de a învăța, în timp, cum să trăiești mai mult și mai bine”, a mai declarat Mihai Marcu.

Relația medic - pacient, amplificată de tehnologie

Dezvoltarea ecosistemului iMed vine să completeze actul medical clasic, fără a înlocui consultul de specialitate. Recomandările furnizate de aplicație au rolul de a pregăti pacientul pentru o discuție mai aplicată cu medicul curant, oferindu-i acestuia din urmă un tablou clinic contextualizat.

În etapele următoare, arhitectura va fi extinsă și cu alte categorii de date, integrând informații privind microbiomul, nutriția personalizată, istoricul de investigații imagistice, analize de farmacogenetică sau evaluările psihometrice.

Prin integrarea acestor informații, iMed face trecerea de la dosarul medical, asociat tradițional cu istoricul bolii și al interacțiunilor cu sistemul medical, la un profil de sănătate dinamic, orientat către sănătate, prevenție și proactivitate. Actualizat continuu cu informații relevante despre organism și stilul de viață, acest tablou integrat transformă sănătatea într-un subiect de interes permanent, stimulând curiozitatea, înțelegerea și interacțiunea cu propria sănatate.

Noua interfață iMed este disponibilă gratuit în aplicația MedLife pentru toți utilizatorii. Pentru o integrare corespunzătoare a informațiilor și o personalizare a fiecărui profil, aplicația va permite, în curând, și încărcarea datelor păstrate până de curând pe hârtie la domiciliu sau efectuate în alte unități medicale.

MedLife a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu, care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.

Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de aproximativ 630 milioane EUR în 2025, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro.