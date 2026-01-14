Măsuri pentru privați, în noul proiect de lege administrativă: controale cu drona, liste cu datornici, tranzacții auto condiționate de plata taxelor locale, impozitarea construcțiilor neautorizate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere un proiect de lege de reformare a administrației locale, care prevede și unele măsuri ce vizează direct privații (firme și persoane fizice): condiționarea cumpărării de mașini de plata taxelor locale, liste cu datornici, redevențe, impozitarea construcțiilor neautorizate, controale cu dronele în scopuri de autorizare și taxare a construcțiilor.

Am mai scris pe StartupCafe despre măsurile pregătite de guvernanți în relația privaților cu primăriile, dar acum Ministerul Dezvoltării a publicat și Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Mai departe, Guvernul va aproba proiectul de lege și-l va trimite la Parlament.

Vor fi mai multe prevederi care vor viza firmele și persoanele fizice: