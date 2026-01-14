Măsuri pentru privați, în noul proiect de lege administrativă: controale cu drona, liste cu datornici, tranzacții auto condiționate de plata taxelor locale, impozitarea construcțiilor neautorizate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere un proiect de lege de reformare a administrației locale, care prevede și unele măsuri ce vizează direct privații (firme și persoane fizice): condiționarea cumpărării de mașini de plata taxelor locale, liste cu datornici, redevențe, impozitarea construcțiilor neautorizate, controale cu dronele în scopuri de autorizare și taxare a construcțiilor.
Am mai scris pe StartupCafe despre măsurile pregătite de guvernanți în relația privaților cu primăriile, dar acum Ministerul Dezvoltării a publicat și Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Mai departe, Guvernul va aproba proiectul de lege și-l va trimite la Parlament.
Vor fi mai multe prevederi care vor viza firmele și persoanele fizice:
- Se are în vedere ca redevența obținută prin concesionare să vizeze, în mod explicit, activitățile de exploatare a terenurilor agricole aflate în proprietatea statului, conform procentelor deja stabilite, deoarece redevențele miniere sunt deja reglementate expres în Legea minelor. De asemenea se propune ca agenții economici să platescă redevența ca și până acum, la bugetul de stat, iar direcțiile generale ale finanțelor publice, să vireze lunar la unitățile administrativ-teritoriale, suma din cota prevazută de lege, asemănător virării cotei din impozitul pe venit. Prin aceasta propunere se simplifică procedura, întrucât agenții economici nu mai fac declarații, nu sunt implicați în virarea sumelor conform cotelor partajate și doar trezoreria face operațiunile de virare. În plus, se acordă competențe autorităților administrației publice locale pentru a verifica concordanța dintre prevederile contractuale și situația faptică.
- Prin modificările și completările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.
- Se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate. În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități.
- Se clarifică și se extinde cadrul legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare. Astfel, se stabilește că impozitul se datorează nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată (dacă nu s-a solicitat prelungirea), precum și pentru cele edificate fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.
- Se clarifică procedura pentru declararea clădirilor finalizate parțial, care nu au obținut prelungirea autorizației de construire. Clădirile trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală. Scopul este să asigure identificarea și impozitarea corectă a acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă. De asemenea, proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.
- La rândul lor, autoritățile locale vor putea efectua inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare, cu scopul să îmbunătățească controlul și identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate. Imaginile obținute sunt transmise ANCPI (Cadastru) și instituțiilor subordonate acesteia pentru verificare tehnică a calității lucrărilor de aerofotografiere și fotogrammetrie în vederea integrării informațiilor referitoare la clădirile respective în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără atribuire de număr cadastral.
- Prin modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se scot de la secretul fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar, etc. Lista de elemente considerate secret fiscal se va concentra doar pe plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și orice informații din declarații sau documente. Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informațiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparență sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenții ale autorităților fiscale.
- La dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, cumpărătorii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală ce confirmă plata tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde au domiciliul. Alternativ, această prezentare poate fi înlocuită cu verificarea electronică a situației obligațiilor fiscale. Totodată, această completare extinde și situațiile în care actele sunt nule de drept. Scopul acestei prevederi este de a asigura transparența și legalitatea procesului de dobândire a dreptului de proprietate, garantând că toate obligațiile fiscale au fost achitate înainte de transferul proprietății.
- Se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală. Pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea listelor cu datornici se face prin dispoziție a autorității executive (primărie) și în Monitorul Oficial Local, precum și detalii despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.
- La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale.
- La nivelul organelor fiscale centrale, lista se publică conform ordinului președintelui A.N.A.F. iar în cazul organelor fiscale locale, aceasta se publică prin hotărâre a consiliului local. După aceste modificări și în Monitorul Oficial Local, la sub-eticheta „ALTE DOCUMENTE”, conform prevederilor administrative. Pentru creanțele fiscale gestionate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive. În lista publicată sunt menționate și persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparență mai mare.