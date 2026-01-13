„Mașina Anului 2026” desemnată de un juriu european. Autonomia autoturismului electric premiat

Noul autoturism electric Mercedes-Benz CLA a fost desemnat Mașina Anului 2026 de juriul european Car of the Year, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Salonul Auto de la Bruxelles.

60 de jurnaliști auto din 23 de țări au făcut parte din juriul european, a precizat producătorul auto german, într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Mașina se bazează pe noul sistemul de operare MB.OS și pe noua generație MBUX, bazate pe inteligență artificială, pentru o „experiență de condus intuitivă”.

Versiunea electrică se laudă cu o autonomie de până la 792 de kilometri. Tehnologia de 800V permite adăugarea a până la 325 km de autonomie în doar 10 minute, conform producătorului auto german.

Modelul este prezent pe piața europeană din a doua jumătate a anului 2025 și urmează să fie lansat în curând în SUA și pe alte piețe internaționale.

„Noul CLA a fost desemnat Mașina Anului 2026, un moment de mândrie pentru Mercedes-Benz. Juriul format din experți din întreaga Europă a confirmat ceea ce ne-au spus deja clienții noștri: CLA este un adevărat game-changer, oferind eficiență remarcabilă și inteligență fără efort” - a declarat Gorden Wagener, Chief Design Officer, Mercedes-Benz Group AG.

„Cu o autonomie de până la 792 km conform WLTP (CLA 250+ cu tehnologie EQ, consum combinat de energie: 14,1–12,2 kWh/100 km | emisii CO2 combinate: 0 g/km | clasă CO2: A), modelul de 200 kW poate parcurge, de exemplu, distanța dintre Berlin și Bruxelles sau dintre Bremen și München fără oprire pentru încărcare” - susține firma.