Majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei și alte măsuri pregătite de Guvern. Cum va arăta creditul fiscal pentru firme – proiect de lege oficial pentru modificarea Codului Fiscal

Ministerul Finanțelor a publicat, joi, în dezbatere proiectul de lege pentru relansare economică, ce prevede și partea de credit fiscal care va fi acordat unor firme. Noile modificări de Cod fiscal ar urma să se aplice începând din anul 2026. Printre facilități, se numără majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Pe partea de impozit pe profit, Guvernul are în vedere „rolul fundamental al activităților de cercetare-dezvoltare, ca sursă de progres”, conform expunerii de motive la proiectul de lege. Aici, se propune un sistem de credit fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care să poată fi accesat prin opțiune, față de facilitatea fiscală actuală prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, acordată pentru activitățile respective. Măsura fiscală propusă vizează:

a) reglementarea creditului fiscal pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

b) aplicarea opțională de către contribuabil a creditului fiscal, caz în care nu se poate aplica, la determinarea rezultatului fiscal, deducerea suplimentară pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

c) stabilirea valorii creditului fiscal ca reprezentând suma echivalentă a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare;

d) calificarea creditului fiscal drept creanță fiscală, potrivit Codului de procedură fiscală;

e) efectuarea compensării sau restituirii în condițiile prevăzute la art. 167 și art. 168 din Codul de procedură fiscală;

f) stabilirea unor reguli pentru determinarea impozitului pe profit care se compară cu IMCA prin adăugarea la elementele care nu se scad din IMCA și a creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare, corelație tehnică, pentru efectuarea acestei comparații;

g) stabilirea unui termen special de prescripție, de 4 ani;

h) instituirea unor reguli potrivit cărora diferența de credit fiscal se compensează/restituie, în cazul în care creditul fiscal este scăzut parțial din impozitul pe profit anual/impozitul minim pe cifra de afaceri anual;

i) stabilirea unor reguli specifice pentru grupul fiscal.

În conformitate cu reglementările contabile, diferența de credit fiscal care se compensează sau se restituie pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare este înregistrată ca venit în evidența contabilă a contribuabilului. Se propune ca venitul respectiv să fie considerat neimpozabil la calculul rezultatului fiscal, întrucât reprezintă o restituire a cheltuielii de impozit pe profit care este cheltuială nedeductibilă.

Pentru contribuabilii care beneficiază de scutire de impozit a profitului reinvestit se propune, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2026, respectiv perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2026 și ultima zi a aceluiași an fiscal modificat, după caz, posibilitatea de a aplica concomitent și metoda de amortizare accelerată pentru activele respective, potrivit prevederilor art. 28 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal. Măsura stimulează investițiile în diverse domenii, făcând mai atractivă facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit.

Pentru cheltuielile aferente procesului de admitere/menținere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată (bursă), se propune o deducere suplimentară de 50% din cheltuielile aferente procesului de admitere și menținere la tranzacționare, cheltuieli ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Se propune ca, începând cu anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026, contribuabilii să poată utiliza rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, după o perioadă de 5 ani care începe cu anul următor celui pentru care s-a constituit rezerva, impozitarea/neimpozitarea ca elemente similare veniturilor în perioada fiscală în care rezervele sunt utilizate, potrivit legii, să se efectueze în mod diferit față de impozitarea valorii totale a rezervelor din facilitatea fiscală, așa cum este reglementat în prezent, după cum urmează:

în perioada celor 5 ani, impozitare integrală a valorii la utilizarea rezervelor;

după 5 ani, impozitarea a 50% din valoarea rezervelor la distribuția acestora;

după 5 ani, neimpozitarea utilizării rezervelor pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru acoperirea pierderilor contabile.

Se propune majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Valoarea reflectă actualizarea cu indicele prețurilor de consum din perioada scursă de la ultima modificare a valorii mijloacelor fixe.

În vederea susținerii relansării economice, prin încurajarea modernizării activelor, se propune pentru activele noi, achiziționate/produse care au fost puse în funcțiune în anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026, din subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice, respectiv mașini, unelte și instalații de lucru și subgrupa 2.4 Animale și plantații aplicarea metodei de amortizare superaccelerată pentru anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în 2026, care prevede:

pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 65% din valoarea fiscală a activului, la data intrării acestuia în patrimoniul contribuabilului;

pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a activului la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

Termenul de declarare și plată al impozitului pe profit de către firme se va stabili la 25 iunie, ca măsură de simplificare. Stabilirea unitară a termenului de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit este aplicabilă începând cu anul 2026/ anul fiscal modificat care începe în anul 2026.

Introducerea unei reguli privind plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat pentru clarificarea determinării acestei plăți anticipate, care se efectuează de regulă, pentru contribuabilii cu anul fiscal calendaristic la 25 aprilie, luând în considerare termenul de plată de până la 25 iunie, care nu permite cunoașterea impozitului pe profit al anului precedent.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se propune ca veniturile din transferul mijloacelor fixe și a terenurilor să nu fie incluse în plafonul echivalent în lei a 100.000 euro, acesta fiind determinat pe baza veniturilor luate în calculul cifrei de afaceri, așa cum este definită de reglementările contabile aplicabile. Concomitent se introduce o restricție de transfer de cel mult a unei imobilizări corporale din fiecare subgrupă mijloace fixe/teren, pe parcursul unui an fiscal.

Măsura elimină o distorsiune a regimului fiscal actual, în care o tranzacție ocazională de transfer a unui mijloc fix/teren poate conduce la schimbarea regimului fiscal. De asemenea se susține și retehnologizarea microîntreprinderilor prin încurajarea modernizării activelor. Prevederea propusă menține includerea veniturilor din transferul mijlocului fix/teren în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Se propune permiterea revenirii la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale regimului.

În cazul microîntreprinderilor nou-înființate, condiția existenței unui salariat trebuie îndeplinită într-un termen de 30 de zile de la data înregistrării, termen care, în practică se dovedește insuficient pentru, de exemplu, persoane juridice aflate în stadiul de startup. Se propune majorarea termenului de angajare inițială de la 30 de zile la 90 de zile pentru întreprinderile nou-înființate.

În situația în care microîntreprinderea are un singur salariat și contractul de muncă aferent încetează se menține termenul de 30 de zile pentru angajarea unei noi persoane și se propune ca în cazul în care această condiție nu este îndeplinită ieșirea din regimul microîntreprinderilor să se aplice începând cu trimestrul următor celui în care a încetat raportul de muncă.

Se propune introducerea unei excepții de la regula generală de suspendare a contractului de muncă, prevăzută la art. 48 alin. (3^1) din Codul fiscal, pentru situațiile în care salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în analiza îndeplinirii condiției legate de existența a cel puțin unui salariat.

Se propune excluderea din baza impozabilă, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, a veniturilor reprezentând bonificația acordată de către organul fiscal.

Cheltuieli deductibile pentru persoanele fizice care iau acțiuni

Se propune acordarea unui stimulent fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dobândesc acțiuni, obligațiuni și/sau titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile (Exchange Traded Fund - ETF) definite potrivit legislației în materie, prin intermediul entităților definite potrivit legislației în materie, precizate în capitolul Venituri din investiții din Codul fiscal, indiferent de numărul acestora.

Măsura își propune să stimuleze interesul pentru investiții pe piața de capital prin acordarea unei cheltuieli deductibile limitate/deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii, după caz, în limita echivalentului în lei a sumei de 400 de euro, plătite pentru dobândirea de acțiuni și/sau obligațiuni.

Plafonul pentru TVA la încasare crește din 2027

În contextul creșterii din ultimii ani a cursului euro, plafonul actual pentru aplicarea sistemului TVA la încasare nu mai reflectă intenția legiuitorului exprimată prin Legea nr. 296/2020, fiind necesară o actualizare a acestui plafon în funcție de evoluția cursului euro.

Având în vedere că plafonul existent, pe lângă faptul că a fost stabilit la un curs anterior mai redus, nu mai reflectă valoarea reală a operațiunilor și este insuficient pentru tranzacțiile curente, se impune majorarea etapizată a acestuia, respectiv la 5.000.000 lei în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026 și la 5.500.000 lei începând cu data de 1 ianuarie 2027.

Bonificație fiscală din impozitul pe profit anual / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se propune acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2025 sau pentru anul fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.

În cazul grupului fiscal, bonificația se aplică la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă.

Bonificația se acordă din oficiu de către organul fiscal central, prin emiterea unei decizii, în situația respectării condițiilor prevăzute de actul normativ. Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 167 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, se restituie potrivit art. 168 din Codul de procedură fiscală, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare.

Bonificația se aplică și în cazul în care, la sfârșitul anului fiscal 2025 sau al anului fiscal modificat care începe în anul 2025, contribuabilii datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art. 18^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Bonificația acordată inițial nu se anulează dacă, în urma inspecției fiscale sau a depunerii de declarații fiscale rectificative, diferențele de plată aferente impozitului nu depășesc 3% din sumele declarate de contribuabil.

Bonificație fiscală din impozitul pe venitul anual al persoanelor fizice

În vederea îmbunătățirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, precum și pentru stimularea plății obligațiilor fiscale, se propune acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației unice.

Bonificația se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025 se sting integral, prin plată și/sau compensare, până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv;

declarația unică se depune până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificația se acordă numai pentru impozitul pe venit stabilit prin declarația unică și se înscrie distinct în aceasta. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea impozitului datorat cu valoarea bonificației.

Măsura este aplicabilă până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, ulterior acestei date acordarea bonificației nemaifiind posibilă.