Magazinul online românesc evomag investește jumătate de milion EUR într-un depozit în București

Magazinul online românesc evomag, fondat de Mihai Pătrașcu (foto), anunță vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că investește jumătate de milion de euro într-un nou depozit în București.

Noul depozit, localizat în sectorul 3 din București, are o suprafață de 4.000 de metri pătrați și asigură o creștere de 50% a capacității de stocare, spune compania.

Spațiul a fost conceput pentru a susține o productivitate mai mare în toate etapele de lucru de la recepție și depozitare, la picking și livrare și pentru a permite o extindere graduală, odată cu creșterea volumelor.

Cei 500.000 de euro investiți de evomag au fost direcționați către amenajarea spațiului, achiziția de echipamente moderne pentru manipularea mărfii, reach truck-uri, electrostivuitoare și sisteme de depozitare, precum și către o platformă, WMS Mantis, care oferă o vizibilitate completă asupra stocurilor și optimizează întregul flux operațional. Sistemul automatizează procesele-cheie și reduce timpii de prelucrare a comenzilor, asigurând o acuratețe mai mare în livrare.

„Prin această extindere, evomag își consolidează capacitatea de a gestiona volume mari într-un timp scurt, o condiție esențială în perioadele de vârf precum Black Friday, dar și o investiție care susține obiectivele de creștere pe termen lung”, spune magazinul online românesc.

Amintim că retailerul online românesc desfășoară campania de Black Friday 2025 începând de vineri, 24 octombrie până pe 9 noiembrie, în 3 etape distincte (24 - 30 octombrie, 31 octombrie – 6 noiembrie și 7 – 9 noiembrie) și promite reduceri de până la 70% la zeci de mii de produsedin toate categoriile: televizoare, electrocasnice mari și mici, telefoane, laptopuri, gadgeturi smat, produse de gaming, trotinete electrice etc.

Firma estimează o creștere de până la 15% a vânzărilor în ediția Black Friday 2025, pe fondul unei disponibilități crescute a produselor aflate în stoc propriu. Datorită noilor fluxuri operaționale, compania estimează că peste 90% dintre comenzi vor fi livrate în cel mult 7 zile de la încheierea fiecărui episod de reduceri.

„Black Friday rămâne cel mai important eveniment de shopping al anului, însă modul în care clienții se raportează la el s-a schimbat. Clienții sunt mult mai raționali, compară prețurile, verifică istoricul reducerilor și sunt mai atenți la întreaga experiență de cumpărare, nu numai la discount. Clienții așteaptă reduceri reale, livrări rapide și o experiență simplă, fără surprize. Iar pentru a răspunde acestor așteptări, am tratat ediția din acest an ca pe un proiect amplu de dezvoltare. Am investit în comunicare transparentă, în oferte relevante și în diversificarea categoriilor de produse. Am investit în echipamente performante, într-un sistem modern de management al stocurilor și într-un spațiu care ne oferă o perspectivă de creștere pe termen lung. Noul depozit și capacitatea operațională extinsă ne ajută să controlăm mult mai eficient întregul proces, de la recepția produselor, până la livrarea acestora către clienți”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Printre produsele cu prețuri reduse de Black Friday se află: