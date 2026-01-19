Skip to content

Magazinul online polonez Answear a numit o nouă directoare pentru România. A lucrat la concurență

Magazinul online polonez Answear, specializat pe modă și accesorii, a numit un nou country manager pentru afacerea sa din România: Ruxandra Geantă, care a lucrat, anterior, și la concurenții de la Fashion Days (din grupul eMag). 

Ruxandra Geantă va avea misiunea de a „dezvolta noi strategii de dezvoltare și promovare pentru brandul Answear în zona digitală și pentru a crește businessul companiei poloneze pe plan local”, conform unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro

Cu o experiență de peste 10 ani în e‑commerce, Ruxandra Geantă a ocupat roluri cheie în companii precum Fashion Days, Vivre și Dertour, coordonând proiecte strategice care au contribuit la creșterea vânzărilor și consolidarea operațiunilor. În cadrul BaseLinker România a dezvoltat și implementat strategii de piață și soluții de automatizare pentru business-uri online, sprijinind creșterea și scalarea acestora. 

„Mă bucur să mă alătur echipei Answear într-un moment strategic pentru dezvoltarea brandului în România. Piața locală de fashion este într-o etapă de maturizare, cu un public din ce în ce mai atent la calitatea produselor, relevanța selecției și experiența de cumpărare. Există un potențial important de creștere pentru Answear, iar prin experiența mea în e-commerce și retail, alături de o echipă bine aliniată și performantă, ne propunem să consolidăm poziționarea premium a brandului și să accelerăm dezvoltarea Answear în România, combinând strategia de creștere cu atenția la experiența clientului”, spune Ruxandra Geantă – country manager Answear România.

Answear.com vinde îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de la peste 800 de branduri globale. 

În prezent, Answear.com operează pe 12 piețe, fiind planificate și alte extinderi. 

Lansată în 2011, de antreprenorul polonez Krzysztof Bajołek, compania operează., în prezent, propriul centru logistic și soluții IT proprietare. 

În România magazinul online polonez operează de 10 ani, fiind condus până de curând, pe piața locală, de Raluca Georgescu (Radu), fondatoare agenției de marketing MTH Digital. 

