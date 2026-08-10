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Imobiliare: NEPI Rockcastle (Mega Mall, Promenada) a împrumutat 250 milioane EUR de la BERD, să investească în proiecte din România și alte țări, dar și în instruire AI pentru angajați

Mega Mall
Mega Mall Sursă: Mega Mall
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Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat, luni, într-un comunicat remis comunității antreprenoriale StartupCafe, că  acordă un împrumut de 250 milioane EUR dezvoltatorului imobiliar NEPI Rockcastle, pentru finanțarea unor investiții în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria.

NEPI Rockcastle a contractat creditul pe o perioadă de 8 ani, prin subsidiara sa, NE Property BV. 

Cu acești bani, NEPI va construi noi proiecte și va moderniza și extindere centre comerciale „verzi”, în principal în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria.

„NEPI Rockcastle și-a stabilit obiectivul de a aplica Standardul britanic pentru clădiri cu emisii nete zero de carbon (UK Net Zero Carbon Buildings Standard) în cadrul noilor sale proiecte, sprijinind tranziția către clădiri mai eficiente energetic și cu emisii reduse de carbon în regiunile în care BERD își desfășoară activitatea”, potrivit comunicatului citat. 

Pe lângă investițiile fizice, finanțarea acoperă și un program de formare profesională derulat pe mai mulți ani, destinat unui număr de peste 300 de angajați. Programul se va concentra pe competențe digitale, inteligență artificială, securitate cibernetică și managementul mediului, sprijinind tranziția sectorului către o administrare a activelor mai sustenabilă și bazată într-o măsură mai mare pe date.

NEPI Rockcastle este considerat cel mai mare proprietar, operator și dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, având un portofoliu în valoare de 8,2 miliarde de euro. Acesta cuprinde 60 de proprietăți imobiliare în 8 țări din Europa Centrală și de Sud-Est. 

În România, NEPI are cel puțin 24 de centre comerciale, printre care mall-urile bucureștene Mega Mall și Promenada, Shopping City Timișoara, City Park Constanța, Promenada Sibiu, Brăila Mall. 

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