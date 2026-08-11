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Cele 5 plaje românești incluse pe harta „Blue Flag”. Bulgaria are de 5 ori mai multe

Eforie Sud
Eforie Sud Sursă: © Dorinmarius | Dreamstime.com
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România este prezentă cu 5 plaje de la Marea Neagră pe harta mondială „Blue Flag”, un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale, anunță Ministerul Economiei, pe Facebook. Spre comparație, Bulgaria are 26 de plaje Blue Flag. 

Plajele românești  care au eticheta „Blue Flag” în 2026 sunt:

  • Axxis Nova – Năvodari
  • Phoenicia – Năvodari
  • Azur – Eforie Sud
  • Citadel – Eforie Sud
  • Phoenicia Blue View – Olimp

Un nou candidat se pregătește pentru ediția din 2027, mai spune Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării.

Spre comparație, Bulgaria are 26 de plaje Blue Flag plus 6 porturi turistice (marina) pe hartă. Polonia, care are ieșire la Marea Baltică, în nordul Europei, are 29 de plaje și 5 porturi turistice etichetate Blue Flag. 

Cel mai bine situate țări pe harta Blue Flag sunt: Spania (676 plaje, 112 porturi turistice, 6 vapoare turistice), Grecia (624 plaje, 17 porturi și 17 vapoare), Turcia (580 plaje, 30 porturi, 18 vapoare), Italia (525 plaje și 87 porturi). 

Pentru obținerea etichetei sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative, organizate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Programul internațional voluntar „Steagul Albastru/Blue Flag” a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil.

În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de Juriul național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului

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