Business CheckIn. Violonista Andreea Runceanu din trupa Amadeus are propria ei afacere. „Muzica este pentru toată lumea”

În copilărie, Andreea Runceanu (foto) avea două dorințe: să cânte la vioară și să aibă, într-o zi, propria școală de muzică. Prima s-a împlinit odată cu drumul său de violonistă și cu succesul trupei Amadeus, alături de care a urcat pe scene din peste 40 de țări. A doua a prins contur recent, odată cu decizia de a-și dezvolta latura antreprenorială și de a aduce în România un nou model de educație muzicală. Astfel, în 2024 a deschis Yamaha Music School în București, prima școală de acest tip din România, pornind de la o convingere: muzica nu ar trebui să fie rezervată doar celor considerați talentați, ci poate fi descoperită de oricine își dorește să cânte.

Astăzi, școala are sute de elevi, iar visul Andreei, început în copilărie, s-a transformat într-un business construit pas cu pas. Pentru Andreea Runceanu, drumul antreprenorial a însemnat nu doar crearea unui concept educațional, ci și găsirea resurselor necesare pentru ca acesta să crească.

Pentru deschiderea Yamaha Music School a apelat la finanțare bancară de la Banca Transilvania, iar ulterior a accesat și o finanțare BT Mic, într-un moment în care avea nevoie de sprijin financiar pentru evenimente și activități de promovare.

„Procesul de obținere a finanțării BT Mic a fost extrem de simplu. Am sunat, a doua zi am primit vizita, iar după încă două zile, cred, am semnat finanțarea. Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu mă așteptam ca procesul să fie atât de rapid. Pentru un antreprenor, este un avantaj foarte mare, pentru că, în general, ai nevoie de bani „ieri”. Chiar este foarte de folos că se întâmplă totul atât de ușor, rapid și clar”, spune antreprenoarea.

Banca Transilvania susține antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la resurse, instrumente și expertiză care îi ajută să își transforme ideile în afaceri solide. Prin soluții adaptate nevoilor lor și prin simplificarea proceselor, banca le este alături antreprenorilor în etapele importante ale construirii și dezvoltării unui business.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. În copilărie a vrut să fie violonistă și să aibă propria școală de muzică. Ani mai târziu a și reușit

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Andreea Runceanu: Sunt Andreea Runceanu, violonistă și membru fondator al trupei Amadeus, care anul acesta a împlinit 25 de ani. Avem un turneu pregătit pentru această toamnă și un concert la București, pe 21 noiembrie, în cadrul căruia vom celebra cei 25 de ani de activitate ai trupei. Sunt, de asemenea, antreprenor în educație muzicală, fiind fondatoarea primei locații Yamaha Music School în România, pe care am deschis-o în septembrie 2024.

Școala se află în București, în Sectorul 6, pe Bulevardul Iuliu Maniu, iar astăzi suntem o echipă de 15 muzicieni cu experiență de scenă și profesori licențiați și formați să predea în metoda Yamaha. Fratele meu, Xenti Runceanu, precum și colega mea de trupă, Laura Lăzărescu, sunt și ei mentori pentru elevii noștri.

Oferim atât cursuri individuale, cât și de grup: pian, tobe, chitară electrică, acustică și bass, keyboards, vioară, canto, programe de educație muzicală timpurie, dans, teatru și Club de Musical.

Unul dintre proiectele de care sunt cel mai mândră este Clubul de Musical, coordonat de Codi Dore. Împreună cu copiii, creăm spectacole originale de musical pe care le prezentăm în festivaluri și la evenimentele școlii. Visul nostru este ca, în viitorul apropiat, aceste producții să ajungă pe scene importante de teatru și să demonstreze că și în România copiii pot avea acces la un program de musical construit la standarde înalte.

Dincolo de cursuri, construim o comunitate în care copiii cresc prin muzică, învață să lucreze împreună, capătă încredere în ei și descoperă bucuria de a urca pe scenă.

Sursă foto: Andreea Runceanu

În ceea ce mă privește, parcursul meu a fost unul care s-a conturat încă din copilărie. Mi-am dorit să fiu violonistă și să am o școală de muzică încă de când eram foarte mică, de pe la vreo 7 ani, și asta am reușit să fac.

M-am născut într-o familie de muzicieni. Mama este profesor de vioară, de teorie și de pian, astfel că muzica a fost prezentă întotdeauna în viața mea. Verișoara mea primară a fost minunata și regretata cântăreață Mihaela Runceanu, iar tatăl meu a cântat și el timp de 25 de ani într-un cor de amatori.

Practic, tot ce mi-am dorit a fost să fiu ca ei, au fost modelele mele încă de mică. M-am născut în Buzău, iar în jurul vârstei de 12 ani am venit în București, unde am continuat studiile la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”. Am muncit mult și mi-a plăcut foarte mult să cânt în orchestră, să cânt întotdeauna împreună cu alți muzicieni.

Niciodată nu am simțit o atracție deosebită pentru a cânta singură, ci mi-a plăcut întotdeauna să fac muzică împreună cu ceilalți. Cred că acest lucru a definit, într-un fel, și parcursul meu ulterior, atât în cadrul trupei Amadeus, cât și în proiectul educațional pe care l-am construit.

Din anul 2000 fac parte din trupa Amadeus, pe care am fondat-o împreună cu alte trei fete. Cântăm și astăzi împreună, avem în continuare turnee și am ajuns să susținem concerte în aproape toată lumea, în peste 40 - 50 de țări. Avem o bază mare de fani și peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube la videoclipurile și piesele noastre.

Sursă foto: Andreea Runceanu

Fratele meu, apropo de familie, este și el compozitor și producător. Lucrează cu noi și cântă alături de mine pe scenă. Practic, am fost mereu înconjurată de muzică. Asta am făcut dintotdeauna, aceasta a fost profesia mea, dar în același timp a fost și este pasiunea mea cea mai mare.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Andreea Runceanu: Prin 2018, în vara aceea, căutam pentru copiii mei o școală așa cum credeam eu că ar trebui să existe la acel moment: un loc în care să învețe cu bucurie, să creeze, să cânte împreună și să descopere această bucurie a muzicii. Dar, în același timp, îmi doream ca ei să aibă acces și la tot ceea ce înseamnă matematica din spatele muzicii, la teoria muzicală, să învețe să citească partituri.

Nu am găsit decât două variante. Prima era cea a școlilor private, care ofereau o educație muzicală puțin superficială, dar care venea, într-adevăr, cu multă bucurie. Cealaltă variantă era reprezentată de școlile de stat, foarte serioase și profesioniste, dar care nu ofereau această parte de improvizație, de bucurie, de cântat împreună și de explorare a altor genuri muzicale în afară de cele clasice.

Sursă foto: Andreea Runceanu

În vara aceea am spus: „Eu o să fac o școală de muzică așa cum o gândesc eu”. Un an mai târziu, împreună cu colegele mele de la Amadeus, am fost la Viena, la Artist Day. Noi suntem artiști Yamaha și am participat acolo la un jam session alături de alți artiști. Culmea este că la sediul lor central se află și o școală de muzică Yamaha.

A fost prima dată când am întâlnit acest tip de școală de muzică. M-a surprins foarte tare, în primul rând, faptul că erau foarte mulți copii care veniseră acolo, care râdeau, alergau și se bucurau de acel spațiu. Am vizitat școala, am văzut că au cursuri de grup, am aflat mai multe detalii și chiar le-am spus atunci: „Eu o să aduc Yamaha Music School în România”.

Așadar, în 2019, chiar înainte de lockdown, a apărut ideea de a deschide această școală. Le-am scris, apoi a venit lockdownul și ne-am oprit puțin din proces. Am reluat însă discuțiile în 2023, iar procesul a fost unul destul de lung. A trebuit să îi conving că România este țara potrivită și că eu sunt omul potrivit pentru acest proiect, iar în final am obținut licența de a deschide Yamaha Music School în România, prima școală de acest tip din București.

Sursă foto: Andreea Runceanu

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Andreea Runceanu: Am accesat o finanțare BT cu ajutorul căreia am deschis școala. Recent, am accest și o finanțare BT Mic, într-un moment în care aveam nevoie de resurse pentru câteva evenimente importante la care participam. Fondurile au fost folosite, în principal, pentru activitățile de marketing.

Procesul de obținere a finanțării BT Mic a fost extrem de simplu. Am sunat, a doua zi am primit vizita, iar după încă două zile, cred, am semnat finanțarea. Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu mă așteptam ca procesul să fie atât de rapid. Pentru un antreprenor, este un avantaj foarte mare, pentru că, în general, ai nevoie de bani „ieri”. Chiar este foarte de folos că se întâmplă totul atât de ușor, rapid și clar.

Mi se pare foarte important să știi că în anumite momente ai pe cine să te bazezi, că poți obține rapid o finanțare, fie pentru a rezolva anumite probleme, fie pentru a pune în aplicare planurile pe care le ai.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Andreea Runceanu: Aș menționa trei dintre cele mai importante aspecte. În primul rând, faptul că Yamaha Music School oferă un sistem educațional complet. Nu sunt doar cursuri de muzică, în care să învățăm un cântec sau să învățăm să cântăm la un instrument.

Este un sistem educațional care vine cu un curriculum, cu manuale, cu metode pedagogice diferite față de cele prin care am învățat eu muzică, cu formare continuă pentru profesori, evaluări internaționale și diplome. Sunt evaluări foarte serioase, iar anul acesta am avut chiar prima serie de evaluări pentru diplome și certificate.

Sursă foto: Andreea Runceanu

Există și un parcurs clar de dezvoltare pentru fiecare elev, pentru fiecare curs în parte. Nimic nu este lăsat la întâmplare, totul este construit pe baza unei tradiții de 70 de ani în Japonia și de 50 de ani în Europa.

În momentul de față, sunt aproximativ 400 de școli în Europa, iar noi suntem una dintre ele. Este un sistem răspândit în special în țări precum Germania, Polonia, Franța și Italia, dar există și în zona Croației. Noi suntem prima țară din sud-estul Europei care face parte din acest sistem. Sperăm ca această școală și acest model educațional să se răspândească în toată România. Așadar, aceasta ar fi prima parte: faptul că este un sistem educațional complet.

A doua parte este felul în care formăm elevii: îi formăm să fie muzicieni compleți, nu doar pe anumite segmente. Ei învață tehnica instrumentului, dar și multă muzicalitate, improvizație și creativitate. Învață armonie, teoria muzicii și înțelegerea limbajului muzical. Dar totul se întâmplă într-un mod în care, atunci când ies de aici, pot să cânte într-o trupă și să reproducă o piesă după ureche, dar pot să cânte și după partituri, ceea ce este minunat în lumea noastră. Aici poți să cânți și de pe partituri, să știi să cânți corect și, în același timp, să poți improviza, să vii cu tot ceea ce poți și îți dorești din punct de vedere creativ.

Sursă foto: Andreea Runceanu

Al treilea aspect, care pentru sufletul meu cred că este cel mai important, este faptul că muzica se face împreună, se cântă împreună, de aceea se și învață împreună și este pentru toată lumea. Nu este numai pentru cei despre care spunem: „este talentat, el trebuie să facă muzică” sau „uite, acesta nu are voce, nu trebuie să facă muzică”. Nu cred că acest lucru este corect. Muzica este pentru toată lumea. Muzica este a noastră, este a umanității, iar noi ne folosim de ea.

Aici avem porțile deschise pentru toți cei care își doresc să cânte. Și reușim să îi facem să cânte chiar și pe cei care poate nu au o înclinație deosebită către un instrument sau către muzică. Tot ce avem nevoie este ca ei să își dorească. Faptul că noi avem cursuri de grup și o metodologie de predare în grup face ca oricine își dorește să învețe să cânte să fie mult mai aproape de reușită. Unii vor ajunge pe scenă, unii vor deveni muzicieni, iar alții vor cânta doar acasă, cu prietenii, sau pentru propria bucurie. Pentru noi, fiecare dintre cei care vor să cânte este la fel de important.

Pe viitor, visul meu este să fac lobby pentru ca în școli să se învețe și instrumente muzicale, așa cum se învață biologie sau geografie. Cred că este foarte valoros și foarte important pentru dezvoltarea creierului și pentru dezvoltarea emoțională. Mi-aș dori foarte mult să ajungem la un model precum cel din Germania, unde copiii învață un instrument, sau din America, unde se întâmplă același lucru.

Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că noi organizăm și o școală de vară. Ea este reprezentată la noi de niște tabere urbane, care durează cinci zile, de luni până vineri, de dimineața până la ora 17:00. Avem două tipuri de tabere.

Prima este tabăra de instrumente, în care copiii vin și explorează toate instrumentele pe care le avem în școală, prin cursuri de tobe, chitară, keyboards, pian, canto și vioară, avem și teatru, dar și educație muzicală. Este o tabără foarte bună pentru un copil care vrea să înțeleagă cum se cântă la diferite instrumente și chiar reușește să cânte până la final. Noi chiar îi învățăm să cânte și, în același timp, să-și dea seama care este instrumentul lor preferat și, poate, să aleagă să-l studieze mai departe.

Celălalt tip de tabără este tabăra de musical, în care, pe parcursul celor cinci zile, copiii construiesc de la zero un mini-spectacol de musical, care durează 20 - 30 de minute, în funcție de ceea ce reușesc să creeze împreună.

Tabăra implică foarte multă dezvoltare personală și dezvoltare artistică. Evident, există partea de cântat și de tehnică vocală, dar și interpretarea pieselor pe care le pregătesc împreună, coregrafie, arta actorului și tot procesul de a pune cap la cap un mini-spectacol de musical.

Sursă foto: Andreea Runceanu

Este fascinant, pentru că pentru copii este minunat să creeze ei, să vină ei cu ideile, cu replicile și cu personajele. Personajele nu le sunt impuse, ci au foarte mult de spus în construirea lor. Practic, ei își creează propriile personaje.

Pe lângă aceste tabere, mai oferim și cursuri pe parcursul verii, prin abonamente flexibile, atât pentru instrumente, cât și pentru canto. Avem și lecții gratuite. Prima lecție este, de obicei, gratuită la orice curs. Nu este ceva ce facem din marketing, ci ceva de care avem nevoie. Pe de-o parte, elevul vede cum se desfășoară cursul și dacă îi place, iar pe de altă parte profesorul îl cunoaște și își poate face un plan educațional, în cazul în care va continua.

StartupCafe.ro: Prima grupă de copii de la Yamaha Music Studio...

Andreea Runceanu: Îmi aduc foarte bine aminte de primii copii care au venit la lecția demo. Noi organizăm astfel de lecții, iar atunci eram cu toții extrem de emoționați, pentru că era vorba despre un grup de pian format din patru copii. Nu știam exact care va fi reacția oamenilor, cum vor primi acest concept.

Acei copii au rămas la noi și fac parte din școală și astăzi. Este același grup cu care am trecut deja prin primul examen de diplomă și care evoluează extrem de frumos. Îmi amintesc cu drag de emoțiile pe care le-am avut atunci.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit…

Andreea Runceanu: Cel mai util sfat a fost unul pe care l-am primit de la cel care conduce Yamaha Music School în Croația și Serbia. Mi-a spus că, într-un final, cel mai important lucru sunt oamenii, profesorii și că singurul lucru peste care să nu trec niciodată este caracterul acestora.

A insistat atât de mult asupra acestui aspect, încât, în momentul în care mi-am ales oamenii cu care aveam să lucrez, nu am făcut rabat la caracterul lor și la calitatea umană a fiecăruia dintre cei care lucrează aici.

Pentru asta mă felicit și cred că succesul acestei școli, pentru că este un succes și este considerată astfel și de către Yamaha Music School Europe, se datorează faptului că toți profesorii sunt unul și unul. Sunt oameni extraordinari, care iubesc foarte mult copiii și muzica, sunt muzicieni foarte buni, oameni care cântă pe scenă, profesioniști excelenți și care au același nivel de entuziasm pe care îl am și eu, unul foarte mare.

Cred că acest lucru se vede și în numărul copiilor pe care îi avem în școală. Am pornit în septembrie 2024 cu 70 de copii, ceea ce a fost un număr extraordinar. În decembrie ajunsesem deja la 100. Am încheiat anul cu aproximativ 120, iar anul acesta l-am încheiat cu peste 200. Cred că în toamnă vom începe cu aproximativ 300 de copii. Pentru o școală care are doar doi ani, este un rezultat foarte frumos.

Un alt lucru pe care am reușit să îl facem și pe care încercăm să îl păstrăm permanent este să îi urcăm cât mai des pe scenă și să organizăm concerte. Participăm la evenimente în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și cu oricine putem construi astfel de colaborări, tocmai pentru a-i aduce în fața unui public cât mai numeros.

Sursă foto: Andreea Runceanu

StartupCafe.ro: O provocare din viața de antreprenor…

Andreea Runceanu: Eu eram familiarizată cu ideea de antreprenoriat încă dinainte de a începe acest business. Cu Amadeus am avut, încă din anul 2000, susținerea unei case de impresariat, de producție și a unei case de discuri, unele dintre cele mai mari din domeniu. Lucrurile se făceau la un nivel foarte înalt.

În 2010 ne-am desprins de acea casă și am continuat pe cont propriu. Acela a fost momentul în care, practic, am început să fac antreprenoriat artistic. Am preluat partea de management, partea de comunicare și multe alte responsabilități, alături de colega mea de la violoncel, Patricia, dar și de impresarul nostru, Marius Beju, și producătorul muzical Xenti Runceanu.

Împreună am acoperit mai multe roluri și, astfel, am acumulat acest background. Într-adevăr, trecerea de la antreprenoriatul artistic la cel educațional, în care ai o școală de muzică, o locație, oameni pe care îi plătești, salarii, taxe și TVA, pe care până atunci nu le gestionasem, a fost o tranziție importantă.

Sursă foto: Andreea Runceanu

Diferența este că atunci când faci antreprenoriat artistic, poți decide că nu vrei să semnezi un anumit turneu și, pur și simplu, în luna aceea stai acasă. Însă, atunci când ai o școală de muzică, orice decizie pe care o iei are impact asupra tuturor costurilor fixe, asupra salariilor și asupra întregii activități. Este, într-adevăr, o diferență foarte mare.

Pentru mine, începutul a fost cu foarte multe emoții, mai ales că am pornit singură în această aventură de a deschide școala. Presiunea a fost destul de mare. Mi-am dorit, în primul rând, să învăț tot ce ține de această afacere, să înțeleg mai bine ce și cum funcționează și să trec eu însămi prin tot procesul de trial and error. Mi se pare important ca, la început de drum, într-un business mic cum este acesta, chiar dacă sfatul este întotdeauna să delegi, mai întâi să înțelegi și abia apoi să delegi.

Pentru că, în momentul în care înțelegi cum funcționează lucrurile și care sunt soluțiile potrivite, știi și ce poți transmite mai departe echipei. Evident, atunci când ai un partener este mai ușor, pentru că sunteți doi care învățați.

Când ești singur, ești doar tu. Pentru mine, asta a însemnat multe nopți nedormite, fie din cauza muncii, fie din cauza grijilor. A însemnat destul de mult stres, mai ales în legătură cu deciziile pe care, uneori, trebuie să le iei foarte repede.

Sursă foto: Andreea Runceanu

În același timp, există și o libertate pe care o ai: cea de a crea ceva după intuiția ta și după tot ceea ce ai învățat până în acel moment. Lucrul acesta mi-a plăcut.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Andreea Runceanu: Pe termen scurt îmi doresc ca tot mai multă lume să înțeleagă beneficiile cursurilor de grup, care sunt foarte multe. Pe lângă faptul că cei mici învață muzică mult mai repede în grup, este vorba despre ritm, despre antrenarea auzului muzical și despre a cânta împreună. Toate acestea îi ajută foarte mult, inclusiv atunci când studiază singuri și au nevoie să-și dea seama ce mai au de șlefuit. Într-un grup, colegii te ajută foarte mult. Pe lângă toate acestea, este și foarte distractiv să cânte împreună, își fac prieteni și sunt multe lucruri frumoase care se întâmplă într-un astfel de curs.

Îmi doresc foarte mult să îi conving pe oameni să vină către aceste cursuri. Un alt lucru pe care mi-l doresc este să lansăm un curs de canto în grup pentru adulți, susținut de Adina Răducan, care va începe din toamnă. Cred că va fi un curs foarte valoros, pentru că participanții vor avea acces la bazele tehnicii vocale și, în același timp, vor învăța și elemente de teorie muzicală și citire de partituri, lucruri care îi vor ajuta foarte mult pe termen lung. Acestea sunt, în mare, obiectivele mele pe termen scurt.

Pe termen lung îmi doresc să găsesc parteneriate în țară, cu școli sau cu persoane care vor să deschidă o școală de muzică sub licența Yamaha Music School. Îmi doresc ca metodele noastre să ajungă la cât mai mulți copii și adulți care vor să învețe un instrument sau să învețe muzică.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.