[P] Teratai deschide un nou capitol: un site regândit de la zero și o comunitate care înflorește

Teratai, brandul românesc de bijuterii lucrate manual în ateliere tradiționale din întreaga lume, a lansat o versiune complet reconstruită a magazinului său online, teratai.shop, împreună cu primul său program de fidelizare: Teratai Club. Povestea brandului a început în 2018, la un târg, dintr-un vis născut în urma unei călătorii în Bali; astăzi, boutique-ul online este ales de peste 5.000 de femei din toată România.

De la un atelier din Bali la o comunitate de 5.000 de femei

Totul a început când fondatoarea Teratai a descoperit într-un mic atelier dintr-o comunitate balineză un mod de a crea bijuterii fără grabă, cu meșteșug transmis din generație în generație și a pornit de acolo în căutarea unor ateliere și comunități de artizani din întreaga lume, cu care a construit colaborări directe.

Numele nu este întâmplător: „teratai" înseamnă lotus în limba balineză. Simbolistica lotusului - floarea care crește din noroi și se ridică imaculată deasupra apei, a devenit esența brandului: bijuteriile Teratai sunt gândite ca repere personale - martori ai unui început curajos sau ai unei etape depășite. În jurul acestei idei s-a strâns, an după an, comunitatea de astăzi.

Un site regândit în jurul femeii Teratai

Noul teratai.shop a fost reconstruit integral, cu un obiectiv simplu: să fie mai ușor și mai plăcut să găsești bijuteria potrivită. Piesele au fost reorganizate și așezate în opt colecții - de la pietre semiprețioase și perle naturale până la bijuterii minimaliste, piese cu aer vintage, filigran portughez, email colorat și creații handmade din Bali.

Direcția aleasă iese din tiparul magazinelor online construite să grăbească decizia de cumpărare. Noul site oferă un spațiu mai clar și mai calm, în care fiecare colecție poate fi descoperită pe îndelete, împreună cu povestea ei, iar alegerea vine firesc, în ritmul fiecăreia.

Teratai Club: Petalele care răsplătesc fidelitatea

Cea mai importantă noutate a relansării este Teratai Club, programul prin care brandul își recompensează clientele fidele. Mecanismul este transparent: fiecare gest care susține comunitatea, crearea unui cont, o comandă, o recenzie, aduce puncte numite Petale, o trimitere directă la lotusul din numele brandului. Petalele deschid drumul prin cele trei niveluri ale clubului: Silver, de la 150 de petale, cu 5% reducere permanentă și acces cu 24 de ore înainte la colecțiile noi; Gold, de la 400 de petale, cu 8% reducere și transport gratuit nelimitat, indiferent de valoarea comenzii; și Inner Circle, de la 1.000 de petale, cu 12% reducere și „Spa bijuterii" - curățare și întreținere pe viață pentru anumite piese.

„Teratai a crescut datorită femeilor care ne-au ales și ne-au recomandat mai departe, comandă cu comandă, recenzie cu recenzie. Teratai Club este felul nostru de a le spune mulțumesc. Un loc în care fidelitatea lor este văzută și prețuită, așa cum ne-am simțit și noi susținute de ele în toți acești ani", spune fondatoarea Teratai.

Un brand care trăiește ce comunică

Implicarea Teratai nu se oprește la bijuterii. De la începuturi, brandul a lucrat direct cu ateliere mici și comunități de artizani, alese pentru respectul față de meșteșug și pentru felul în care își susțin oamenii. Din respect pentru natura din care colecțiile își iau formele și culorile, ambalajele au fost înlocuite cu unele certificate eco. Iar, în Galați, unde este showroom-ul, echipa Teratai s-a implicat constant în viața orașului: inițiative dedicate femeilor, susținerea sportului și a proiectelor locale.

Sunt gesturi care spun, fiecare pe limba lui, același lucru despre felul în care Teratai înțelege să existe în lume. Teratai Club vine ca o continuare firească - locul în care artizanii, natura, femeile, comunitatea se întâlnesc.

Drumul continuă

Relansarea site-ului și a Teratai Club deschid o etapă nouă pentru brand.

„Nu știm exact unde ne duce drumul mai departe, dar abia așteptăm să aflăm, mai ales cu atâtea femei minunate alături", transmite echipa Teratai.