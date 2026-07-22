Aplicația românească care îți verifică declarațiile SAF-T înainte s-o facă ANAF

Există un moment pe care orice contabil îl cunoaște prea bine: declarația e depusă, recipisa a venit, și totuși rămâne o întrebare care nu se stinge - oare n-a scăpat ceva?

De când SAF-T a devenit obligatoriu și pentru firmele mici, întrebarea apasă mai tare ca oricând. Declarația D406 radiografiază întreaga contabilitate, ANAF a publicat deja două serii de teste de consistență pe care le aplică datelor, iar erorile care dor nu se văd în programul de contabilitate: un cod de taxă greșit, un sold de casă negativ într-o zi de marți, o plată în numerar peste plafon, un furnizor radiat cu care firma încă lucrează.

AnalizaFiscala.ro s-a născut ca răspuns la exact această neliniște. Încarci declarația, iar în câteva secunde platforma trece prin ea cu sute de verificări automate — corelații contabile, reguli ANAF, validarea partenerilor la ANAF și la Registrul Comerțului. Fiecare problemă găsită vine cu o explicație pe înțeles, cu valorile așteptate și cele găsite și cu temeiul legal — nu doar „ai o eroare”, ci și de ce e eroare și cum o corectezi înainte de depunere.

Iar D406 e doar începutul. Platforma verifică și D394, D390, D300, le corelează automat cu SAF-T — diferențele dintre decont și jurnale ies singure la iveală — și, pentru firmele conectate la SPV, compară facturile din RO e-Factura cu cele raportate. Contabilii își văd întregul portofoliu într-un singur tabel, cu ultima lună verificată la fiecare client, primesc alerte când un partener e radiat sau își pierde codul de TVA și pot trimite administratorului un raport PDF managerial — cifră de afaceri, EBITDA, taxe și salarii de plată, disponibil, clienți de încasat — generat automat din declarație.

Partea cu adevărat nouă: îți poți lega contul la Claude sau ChatGPT prin conectorul MCP și întreba, în cuvintele tale, „ce erori are firma X pe ultima declarație și cum le corectez?”. Iar pentru soft-urile de contabilitate există un API complet documentat — încărcare în lot, verificare, rapoarte (documentația aici).

În spatele platformei nu stă un startup apărut peste noapte, ci Medialogic, dezvoltator român cu aproape 30 de ani de software de contabilitate — de la programele Mastercont și Tigriscont la seria Tigris pentru declarații fiscale și consultanța de implementare SAF-T și e-Factura. AnalizaFiscala.ro e, în fond, experiența asta de aproape trei decenii turnată într-o platformă modernă.

Din seminarele Tax Advisors, partenerul Medialogic prezinta declarațiile fiscale și analiza de risc SAFT

Un cadou pentru oricine, fără cont: căutarea de firme — date ANAF, Registrul Comerțului și bilanțurile publice pentru orice firmă din România, cu topuri financiare pe CAEN și județ.

Aplicația merge în browser sau ca program de Windows, datele se procesează în Uniunea Europeana, iar testarea e gratuită 15 zile, fără card. O folosesc deopotrivă cabinete de contabilitate care verifică zeci de firme lunar și antreprenori care preferă să afle de probleme din raportul aplicației, nu dintr-o notificare de la ANAF.

Verifică-ți declarațiile înainte s-o facă ANAF — analizafiscala.ro

Articol susținut de Medialogic