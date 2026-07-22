Business CheckIn. Case interbelice și magazine în mall-uri. Cum a construit acest antreprenor român o afacere de design interior

Adrian Ciorgovean (foto) a pus bazele propriului studio de amenajări interioare, A. De I. Design, în urmă cu 10 ani. Astăzi, antreprenorul lucrează în special pe proiecte de retail, având peste 70 de magazine realizate în centre comerciale din România, dar dezvoltă și proiecte rezidențiale și în HoReCa. Ciorgovean spune că arhitectura de interior înseamnă mai mult decât estetică, fiind un proces care combină funcționalitatea, ergonomia și optimizarea spațiului.

Adrian Ciorgovean spune,pentru StartupCafe.ro, că pe lângă experiența acumulată în arhitectură, la dezvoltarea businessului său a contribuit și dorința de a învăța constant mai multe despre antreprenoriat. Astfel, a participat la programele BT Stup, inclusiv la cursul intensiv „Avânt în antreprenoriat”, unde a aprofundat teme precum gestionarea financiară a unei afaceri, importanța cashflow-ului, dezvoltarea relațiilor cu partenerii și comunicarea mai eficientă a valorii pe care o aduce compania.

„A fost foarte interesant, pentru că erau și antreprenori la început de drum, dar și oameni cu firme medii, cu mai mulți angajați, care probabil voiau să facă niște corecții pe anumite segmente, în tot ceea ce înseamnă core business-ul acesta. A fost și o interacțiune foarte bună, ne-am și împrietenit. Atmosfera a fost excelentă”, spune antreprenorul.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin proiecte dedicate dezvoltării mediului de afaceri local. BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii pot beneficia de consultanță personalizată și suport din partea echipei și a partenerilor băncii pentru creșterea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau dezvolta afacerea: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe, care simplifică activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn: „Arhitectura de interior este mai mult decât decorație”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Adrian Ciorgovean: Sunt Adrian Ciorgovean, am 41 de ani. Am terminat liceul de arhitectură în Alba Iulia, după care am făcut facultatea la București, specializarea Arhitectură de interior. Aici țin să specific că această diferențiere s-a făcut în jurul anului 2002, atunci când a început să apară secția de interior. Am făcut facultatea, plus masterul.

În 2010, când am terminat, era o perioadă destul de dificilă, după acel boom economic, după „crash”, de fapt. Au fost puține joburi în arhitectură și design. Primul job a fost într-o firmă de mobilier, unde am învățat foarte multe lucruri despre ergonomie, design și detalii. Apoi am lucrat într-un birou de arhitectură, unde erau proiecte high-end, destul de premium.

După care am mai avut un job unde am început cu retail-ul, care acum este domeniul în care activez cel mai mult și pe care vreau să mă concentrez să-l dezvolt cel mai mult.

În februarie am împlinit 10 ani de când am deschis studioul propriu de amenajări interioare. Se cheamă A. De I. Design. Inițialele vin de la arhitectură de interior, pentru că îmi doream încă de la terminarea facultății să evidențiez cumva că arhitectura de interior este mai mult decât decorație, mai mult decât estetică. Implică foarte multă funcționalitate, ergonomie, optimizări. Sunt foarte mulți pași în procesul acesta.

În prezent lucrez foarte mult pe retail. Am avut și câteva colaborări pe HoReCa, mai puțin pe office și medical, să zic, domenii care ar fi de interes. Până în prezent am desenat peste 70 de magazine în centre comerciale din România, în toată țara.

Am patru clienți recurenți, fideli, cu lanțuri de magazine destul de mari și dorința mea este să cresc și acest număr de clienți în retail. Tendința este cumva să ajut la educarea acestui segment de piață, în ideea în care încă avem spații comerciale care nu corespund, să zic, unor standarde europene.

Și totuși se pot face multe lucruri pe principiul affordable luxury, cu materiale mai puțin costisitoare, dar care să arate bine: să ai tonuri, nuanțe echilibrate, un soi de minimalism care încă este binevenit.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Adrian Ciorgovean: Am accesat și cursuri în care era vorba și despre social media în era AI sau despre comunicare, pur și simplu comunicare, pentru că și asta se învață dacă nu este neapărat un skill nativ.

Cred că de pe social media, pe Facebook, pe internet am aflat de ei. Oricum aveam contul la BT, al firmei și cel personal. A fost doar un pas mic. Prima dată am mers la niște cursuri de o zi, apoi am făcut acel curs intensiv Avânt în antreprenoriat, de 10 zile, care mi s-a părut awesome. Sunt niște oameni acolo deosebiți, de la care am învățat foarte multe lucruri pe care trebuie să le punem în aplicare. Cei din grupul Ascendis, în mare parte.

StartupCafe.ro: Care a fost cel mai util lucru învățat la Stup?

Adrian Ciorgovean: Să te uiți pe cifre, să faci un forecasting, să înțelegi necesitatea de a avea un cashflow, un flux de numerar care este vital pentru supraviețuirea unui business și pentru dezvoltare. Să înțelegi cum să faci să ai resurse cheie, parteneri cheie.

A fost foarte interesant, pentru că erau și antreprenori la început de drum, dar și oameni cu firme medii, cu mai mulți angajați, care probabil voiau să facă niște corecții pe anumite segmente, în tot ceea ce înseamnă core business-ul acesta. A fost și o interacțiune foarte bună, ne-am și împrietenit. Atmosfera a fost excelentă.

StartupCafe.ro: Primul proiect la care am lucrat…

Adrian Ciorgovean: A fost în 2019, o casă superbă în stil neoromânesc. Era etajul 1 din această casă, cu foarte multe elemente decorative la interior, coloane, arcade gotice, tâmplării sculptate, balustrade.

Deci acolo pot să zic că mi-am făcut pregătirea, formarea directă și experimentală pe ceea ce înseamnă recondiționări și restaurări. A fost un mare efort să găsesc meșteri, sobari care să restaureze tâmplărie, vitralii, vitraliști. A fost un proces de căutare intensivă și, cum ziceam, cu foarte multe elemente surpriză pe care le găseai, fie sub pardoseli, fie în tavane, chestii, rabițuri care trebuiau desfăcute, recondiționate și refăcute.

Dar, în principal, cumva vreau să merg mai departe pe segmentul de rezidențial, fie că vorbim de bugete un pic mai pretențioase, în sensul că, de regulă, șantierele de rezidențial se întind pe o perioadă destul de mare de timp.

Am proiecte și de 5 ani care sunt încă în șantier. De multe ori sunt proceduri de chirurgie estetică și atunci devine nefezabil, nesustenabil dacă nu e un proiect mai consistent din punctul acesta de vedere.

Dar, în principal, un proiect, ca să se deruleze à la carte, are nevoie de previzibilitate, de un concept stabilit de la bun început. Dacă vorbim de rezidențial, acolo, mai ales în clădirile pe țesut vechi, într-adevăr vor apărea surprize, cum ziceam la început, dar acestea se pot rectifica ușor.

De regulă, trebuie să te aștepți la timpi mai dilatați pentru amenajările de rezidențial și, din cauza asta, spațiile publice reprezintă pentru mine focusul principal acum. Cum ziceam, retail-ul, dar încerc să intru și în HoReCa. Vizavi de HoReCa, în 2022, împreună cu o prietenă arhitectă, Andreea Cucu, am câștigat premiul Anualei de Arhitectură în domeniul HoReCa, cu o cafenea care se numește Nood, pe Calea Victoriei.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Adrian Ciorgovean: Acum am câteva magazine în mall-uri prin țară, în București, Iași, de la magazine de marochinărie, deci brand-uri românești, până la gelaterii, cosmetice și echipamente pentru îngrijire personală.

Simultan, lucrez și pe proiecte, deci acestea sunt cele B2B, dar lucrez și B2C, în sensul în care încep să mă concentrez mai mult pe segmentul rezidențial. Am o atracție specială pentru imobilele interbelice sau chiar și mai vechi, antebelice, unde sunt foarte multe surprize în ceea ce înseamnă amenajările per se.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Adrian Ciorgovean: La început nu au fost atât de multe sfaturi. Cred că mai târziu am început eu să le cer, fie de la colegii din breaslă, fie de la alți antreprenori din alte domenii.

Bineînțeles, mai mult networking, cumva să țintești evenimentele la care ai clienți anume pe care vrei să-i convingi să lucreze cu tine. Să pui în evidență dacă ai un diferențiator, și asta am învățat-o la cursul de la BT Stup.

Să-l pui în valoare. Există acest value proposition despre care se tot vorbește în antreprenoriat și, dacă într-adevăr îl ai, trebuie să știi să-l comunici foarte succint. Și mai multă promovare în social media, pentru că și acesta este un element extrem de important în ziua de astăzi, trebuie să fie o portavoce. Deci acest value proposition trebuie comunicat printr-o portavoce ca să fie auzit.

Este o piață destul de agresivă din punctul acesta de vedere, chiar și din zona, aș zice, neprofesională, în care se dorește foarte mult să ieși în față. Și atenția la cifre este foarte importantă: să știi să faci un P&L, profit and loss statement, adică să te uiți puțin la cifrele din spate și să ții pasul inclusiv cu negocierile. Sunt lucruri de care nu eram conștient la început. Ai inflație în fiecare an, ai curs valutar care se schimbă, ai instabilitate fiscală.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Adrian Ciorgovean: Proiectele interesante pe care le am și clienții. Aici, de exemplu, nu am observat să fie o problemă retenția clienților și să avem o relație pe termen lung, ci mai degrabă felul în care urmărești lead-uri noi, pentru că atunci poți să iei în calcul și o creștere a echipei.

Aici, iar, mi se pare important să ai o cultură organizațională, în care să avem toți valori în care să credem, să fie o onestitate și o încredere reciprocă.



StartupCafe.ro: Ce urmează?

Adrian Ciorgovean: Îmi doresc să dezvolt activitatea în viitor mergând pe două direcții. Una, bineînțeles, rămânând B2B, dar aici, cum ziceam, să cresc portofoliul de clienți, cu lanțuri de magazine.

Îmi doresc foarte mult să facem și partea de concept store sau flagship store. Aici este un element foarte important, în care pentru unele firme este chiar punctul de plecare în a-și regândi, a face o restructurare completă a imaginii de brand, ceea ce mi se pare că pe alocuri este necesar și binevenit. Deci, o dată cu această creștere a portofoliului de clienți, să apară și partea aceasta de refresh pentru multe companii.

A doua direcție este, nu știu dacă neapărat B2C, poate să fie și B2B, dar este axată mai mult pe design de obiect, în care îmi doresc să dezvolt niște produse, obiecte de mobilier și corpuri de iluminat din materiale biodegradabile și reciclabile.

Dar sunt multe etape la mijloc în care faci experimente de montaj, de detalii, de teste de laborator, apoi vin certificările, mai ales pentru corpurile de iluminat.

E un proces care absoarbe foarte multă energie și timp. Văd cumva că este loc pe piață, deși suntem invadați de multe produse din afară, nu doar din China, ci și din Europa, chiar și la bugete scăzute. Mi se pare însă că nu se axează suficient pe latura aceasta. Și eu, de ceva vreme am început să fiu mai atent, inclusiv pentru casele vechi urmărim să devină casă pasivă sau nZEB, near-zero carbon emissions. Lucrăm cu materiale noi, dar naturale, respirabile, care lasă casa să respire, să nu facă condens. Eficiență energetică, ventilare, răcire, încălzire, cu recuperare de căldură, tehnologii noi pe care să le integrăm.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.