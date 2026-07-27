Primul „unicorn” al Serbiei: un startup de asigurări atrage o rundă de finanțare condusă de BERD

Un startup sârbo-ungar de tehnologie de asigurări a atras o nouă rundă de finanțare, condusă de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care a evaluat compania la 1,6 miliarde dolari, la puțin peste 2 ani de la lansare.

Ominimo a devenit, astfel, primul „unicorn” din Serbia, adică un startup de tehnologie care ajunge să fie evaluat la cel puțin 1 miliard dolari, în urma unei investiții private (înainte de listarea pe bursă). Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de LinkedIn.

Compania a fost fondată în anul 2024 de Dušan Komar (CEO), Laslo Horvath (CTO) și Dennis Weinbender, trei foști consultanți McKinsey & Company, care au dezvoltat o soluție de asigurări cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta combină expertiza în domeniul asigurărilor, „data science” și dezvoltarea software pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor, a automatiza operațiunile de asigurare și a oferi o experiență mai simplă pentru clienți.

Anul trecut, firma a încheiat o finanțare de tip Seria A la valoarea de 200 milioane dolari, Zurich Insurance alăturându-se companiei atât ca partener strategic de distribuție, cât și acționar minoritar.

Aceasta s-a extins în Polonia, Olanda și Suedia, iar acum se pregătește să intre pe mai multe piețe, cum ar fi România, Belgia, Spania, Italia, Franța și SUA.

Startup-ul își desfășoară operațiunile tehnice în Belgrad și Novi Sad, unde recrutează specialiști locali în matematică, conform The Recursive.

Firma are circa 130 de angajați, 8 medaliați la Olimpiada de Matematică și un medaliat la Olimpiada de Fizică, cu planuri de a crește numărul de angajați la aproximativ 150 la finalul acestui an, potrivit EU-Startups.