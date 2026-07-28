Trei români au lansat un startup destinat agenților AI și au obținut o finanțare de 4,5 milioane dolari în SUA

Un startup american destinat agenților de inteligență artificială (AI), care are printre fondatori trei antreprenori români, a obținut o finanțare de 4,5 milioane de dolari de la investori.

Pilot Protocol a fost lansat în februarie 2026, iar acum a primit o rundă de investiții seed de 4,5 milioane de dolari condusă de fondul de capital de risc Version One Ventures, cu participarea Precursor Ventures, Night Capital, Todd & Rahul’s Angel Fund, precum și a lui Lenny Rachitsky și Ben Tossell, doi angel investors.

Startup-ul are 5 cofondatori: Răzvan Roman, Teodor Ioan Călin, Alexandru Godoroja, Artemii Amelin și Philip Stayetski.

Primii trei sunt români:

Răzvan Roman este CEO-ul Pilot Protocol. El a făcut facultatea la București, la Universitatea Româno-Americană (2006-2009), conform contului său de LinkedIn. Despre Răzvan Roman am mai scris anterior pe StartupCafe. Alături de Radu Spineanu, el a fondat startup-ul TwoTap, care a fost admis și în acceleratorul de afaceri american YCombinator, în 2014. Ulterior, au făcut exit din acea companie.

este CEO-ul Pilot Protocol. El a făcut facultatea la București, la Universitatea Româno-Americană (2006-2009), conform contului său de LinkedIn. Despre Răzvan Roman am mai scris anterior pe StartupCafe. Alături de Radu Spineanu, el a fondat startup-ul TwoTap, care a fost admis și în acceleratorul de afaceri american YCombinator, în 2014. Ulterior, au făcut exit din acea companie. Teodor Ioan Călin a făcut liceul la București și facultatea în Olanda. Conform CV-ului public, el a terminat Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și apoi s-a dus în Olanda, unde și-a luat licența în informatică de la Universitatea din Amsterdam.

a făcut liceul la București și facultatea în Olanda. Conform CV-ului public, el a terminat Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și apoi s-a dus în Olanda, unde și-a luat licența în informatică de la Universitatea din Amsterdam. Alexandru Godoroja, originar și el din România, a studiat informatica la Londra, la King's College (2020-2024).

Pilot Protocol, lansat în februarie 2026, a fost „botezat” după câinele lui Răzvan Roman, CEO-ul companiei. Startup-ul american a dezvoltat o platformă care conectează agenți de inteligență artificială terți. Potrivit descrierii sale, Pilot funcționează ca o rețea, prin care agenții AI autonomi comunică și colaborează. De asemenea, startup-ul spune că dezvoltă un appstore prin care agenții AI pot folosi aplicații pentru diverse sarcini.

„Pilot este internetul agenților AI: un sistem de operare de rețea (Network OS) care oferă fiecărui agent propria adresă și îi permite să găsească, să stabilească relații de încredere și să comunice direct cu oricare alt agent, fără intervenția oamenilor”, spune Răzvan Roman.

El susține că „Pilot Protocol este folosit deja de 250.000 de agenți AI independenți, iar majoritatea persoanelor care îi dețin nici nu știu acest lucru.

În concluzie, clienții startup-ului Pilot Protocol nu sunt oamenii, ci agenții AI, mai arată Roman, într-un comunicat postat pe BusinessWire.