Listă: 9 startup-uri românești și europene intră în programul de accelerare Vest Ventures, cu investiții de până la 100.000 EUR

Nouă startup-uri din România și din Europa au fost selectate din aproximativ 100 de aplicații în prima cohortă a programului de accelerare derulat de Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Startup-urile vor face parte dintr-un program intensiv de 14 săptămâni, construit pentru a accelera dezvoltarea produselor și pregătirea pentru investiții.

Programul face parte din inițiativa mai amplă Vest Ventures, un fond de investiții de capital de risc cu un buget total de 16,6 milioane EUR, dedicat susținerii startup-urilor aflate în stadii incipiente, prin capital, mentorat și acces la rețele internaționale.

Listă: Startup-urile selectate în prima cohortă

Cele nouă startup-uri admise în accelerator activează în domenii variate, de la tehnologie și sănătate, până la sustenabilitate și soluții digitale inovatoare. Fiecare dintre ele vine cu o propunere de valoare distinctă și potențial de scalare:

Revelio Medical dezvoltă o aplicație de prevenție a bolilor cronice, care folosește date despre stilul de viață și mecanisme de gamification pentru a genera intervenții personalizate și a susține schimbări de comportament;

ajută producătorii europeni de mobilier să își dezvolte vânzările online prin crearea unor experiențe de achiziție care generează încredere și sporesc semnificativ creșterea anuală a conversiilor; Data Sweep construiește o soluție de automatizare pentru curățarea și organizarea datelor, adresând nevoile companiilor care operează cu volume mari de informații;

este o platformă software B2B pentru managementul și operarea rețelelor de stații de încărcare a mașinilor electrice și plug-in hybrid (CPMS — Charging Station Management System); Fiora5 este un startup deep tech care dezvoltă proprietate intelectuală pentru procesoare CPU performante și eficiente energetic, adresând piețe precum IoT, automotive și apărare;

construiește prima infrastructură de curierat „elastică” din Europa pentru livrări urgente în aceeași zi, completată de SafeDrop, o soluție de livrare sigură fără prezența destinatarului; WakeZ este un startup românesc de medtech care dezvoltă o tehnologie digitală pentru depresie, construită în jurul somnului ca biomarker și punct de intervenție. Soluția combină Apple Watch, algoritmi AI și stimuli haptici nocturni pentru a detecta devreme modificări relevante și pentru a susține ameliorarea simptomelor și prevenirea recăderilor;

oferă soluții software enterprise orientate spre optimizarea proceselor interne și integrarea sistemelor digitale în companii; Outpost Chess este o platformă dedicată jucătorilor de șah, care combină tehnologia și educația pentru antrenament și analiză avansată a jocului.

Ce urmează pentru fondatori

Pe parcursul următoarelor 14 săptămâni, startup-urile selectate vor participa la un program intensiv conceput pentru a le accelera dezvoltarea business-urilor.

Acceleratorul oferă mentorat din partea unor experți globali și antreprenori internaționali, din rețeaua Startup Wise Guys și din ecosistemul european de inovație, incluzând lideri precum Cristobal Alonso, Gilles De Clerck, Karina Latina și Dan Le Man, care aduc experiență directă în scalarea companiilor și în realizarea a sute de investiții în startup-uri early-stage.

În plus, firmele selectate vor beneficia de workshopuri aplicate, de la validarea produsului la strategii de creștere și fundraising; acces la o rețea extinsă de investitori, clienți și parteneri; suport operațional și spații de lucru dedicate.

Startup-urile vor avea posibilitatea de a accesa tichete medii de investiții de 100.000 EUR, în funcție de potrivirea cu strategia fondului și evoluția startup-urilor în program.

„Lansarea primei cohorte Vest Ventures marchează rezultatul unui efort susținut și este un moment important pentru program și pentru ecosistemul regional, dar și național. Suntem bucuroși să primim mouă echipe care vor parcurge un program intensiv de accelerare în următoarele 14 săptămâni, construit în jurul unor piloni esențiali precum fundraising, sales, pitching și company building. Curricula programului este livrată într-un format hibrid, de mentori internaționali, dar nu numai, și combină sesiuni onsite cu cele online. Ca format, programul îmbină workshop-uri aplicate cu sesiuni dedicate 1-la-1 între coach și fondator, dar și exerciții de tip sprint, menite să accelereze execuția și rezultatele fiecărei echipe”, a declarat Răzvan Şuta, COO & Co-Founder Vest Ventures.

„Prin Vest Ventures, ne-am propus să trecem de la intenții la rezultate concrete: să oferim startup-urilor contextul prin care pot crește accelerat și pot deveni relevante la nivel european. Prima cohortă confirmă că există idei valoroase și fondatori curajoși în regiune, iar rolul nostru este să le conectăm cu resursele, expertiza și rețelele potrivite. Ne dorim ca, peste câțiva ani, o parte dintre companiile care pornesc astăzi din acest program să devină repere ale inovației din Europa Centrală și de Est, cu rădăcini solide în Regiunea Vest”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Acceleratorul Vest Ventures se desfășoară într-un format hibrid, combinând sesiuni online cu întâlniri fizice în huburi relevante pentru ecosistemul european de startup-uri. Prima cohortă a debutat la Timișoara, iar în luna mai programul continuă în Tallinn, Estonia, în jurul uneia dintre cele mai importante conferințe tech din regiune, Latitude59, oferind startup-urilor acces direct la investitori internaționali, fondatori și parteneri din ecosistemul nordic și baltic.

Parcursul se va încheia în 3 iulie, la Timișoara, printr-un Demo Day dedicat, unde startup-urile își vor prezenta progresul în fața investitorilor, partenerilor și comunității locale și internaționale.

Vest Ventures va organiza patru cohorte de accelerare în următorii doi ani, poziționând Regiunea Vest ca un hub pentru tehnologie și inovație în Europa Centrală și de Est.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin ADR Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027.