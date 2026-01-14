Lista 2026: organizațiile care vor împărți ajutoare de câte 100.000 EUR pentru înființarea de întreprinderi sociale în Delta Dunării (mediul urban)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, miercuri, lista organizațiilor selectate ca administratori de grant pentru a acorda ajutoare de câte 100.000 EUR unor antreprenori sociali care vor lansa întreprinderi sociale în mediul urban, în cadrul Investiției Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării, prin Programul Educație și Ocupare (PEO), finanțat prin Politica de coeziune a Uniunii Europene.

Lista finală a proiectelor selectate la finanțare în cadrul apelului de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban” – ITI Delta Dunării cuprinde 11 firme, patronate și asociații civice care au fost selectate la finanțare.

Acestea vor derula 11 proiecte în valoare totală de 15,4 milioane EUR.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect derulat de acești administratori de grant selectați nu poate depăși 1,42 milioane EUR.

Organizațiile selectate ca administratori de grant vor trebui să atragă în proiectele lor cel puțin 50 de potențiali antreprenori sociali, de fiecare. Oamenii vor primi training și îndrumare în cadrul proiectelor, iar o parte dintre ei vor fi selectați pentru a primi granturi de până la 100.000 EUR pentru întreprinderi sociale nou-create.

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create. Indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitată pentru o întreprindere socială nou creată, este obligatoriu ca, în cadrul fiecărei întreprinderi sociale să se înființeze minim 4 locuri de muncă.

Ajutoarele acoperă doar mediul urban din ITI Delta Dunării.

Zona ITI Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016). Teritoriul ITI Delta Dunării este alcătuit din 38 Unități Administrativ – Teritoriale (5 urbane: Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, municipiul Tulcea și 33 rurale: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor, Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.

Descarcă de AICI Lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă (CSC ETFC) – pentru apelul de proiecte PEO/660/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52 – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – ITI Delta Dunării.

Pentru restul țării, au fost selectați alți administratori de grant, în apeluri PEO (mediul urban) și PoIDS (rural) separate.