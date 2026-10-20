LISTA 2026: Aplicație pentru spălătorii auto, tehnologie pentru fermieri și alte idei de afaceri românești și italiene admise la acceleratorul Rubik Hub

Rubik Hub anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, selecția unei noi cohorte de startup-uri din România și Italia, pentru acceleratorul dedicat echipelor la nivel de prototip (MVP) funcțional, printre cele 20 de idei de afaceri admise numărându-se o aplicație pentru splătoriile auto, o platformă IT pentru fermieri, tehnologii de securitate cu agenți AI și altele.

În calitate de partener strategic al programului, Nucleo Ventures este dispusă să investească 150.000 de euro în echipa cu cel mai mare potențial, care se aliniază tezei și criteriilor sale de investiții.

Cele 20 de startup-uri selectate dezvoltă soluții în domenii precum inteligența artificială (AI), tehnologia financiară (FinTech), tehnologia educațională (EdTech), securitatea cibernetică, sustenabilitatea, mobilitatea și comerțul electronic. Majoritatea au modele de business de tip B2B (business-to-business) sau B2G (business-to-government).

Lista startup-urilor admise la Rubik:

AISafe Labs (România) – AISafe Labs este o platformă de securitate cibernetică care a dezvoltat o metodologie unică care le permite agenților să evalueze securitatea sistemelor IT și a aplicațiilor la scară largă, precum și la viteza de procesare a mașinilor. AISafe este câștigătorul competiției Spotlight de la How to Web 2026.

(România) – AISafe Labs este o platformă de securitate cibernetică care a dezvoltat o metodologie unică care le permite agenților să evalueze securitatea sistemelor IT și a aplicațiilor la scară largă, precum și la viteza de procesare a mașinilor. Aria Knows (România) - Aria Knows digitalizează afacerile mici. Platforma AI primește informații fragmentate din toată firma, le înțelege și le transformă într-o singură decizie sau acțiune clară.

(România) - Aria Knows digitalizează afacerile mici. Platforma AI primește informații fragmentate din toată firma, le înțelege și le transformă într-o singură decizie sau acțiune clară. ClassMap (România) – ClassMap ajută profesorii și școlile să vadă cum participă, se implică și se schimbă elevii în timp, pe baza observațiilor notate în lecțiile de zi cu zi, pentru a permite un sprijin adaptat fiecărui elev.

(România) – ClassMap ajută profesorii și școlile să vadă cum participă, se implică și se schimbă elevii în timp, pe baza observațiilor notate în lecțiile de zi cu zi, pentru a permite un sprijin adaptat fiecărui elev. CO2 Angels (România) – CO2 Angels construiește sistemul care ajută fermierii să ia decizii mai bune în fiecare sezon, folosindu-se de agricultura de precizie bazată pe satelit.

(România) – CO2 Angels construiește sistemul care ajută fermierii să ia decizii mai bune în fiecare sezon, folosindu-se de agricultura de precizie bazată pe satelit. Cosmio (România) – Cosmio oferă servicii de contabilitate în timp real pentru IMM-urile din România care activează în domeniul serviciilor. Companiile beneficiază de o imagine zilnică asupra situației lor financiare și de sprijinul unor experți contabili foarte receptivi, care le oferă consultanță fiscală și contabilă.

(România) – Cosmio oferă servicii de contabilitate în timp real pentru IMM-urile din România care activează în domeniul serviciilor. Companiile beneficiază de o imagine zilnică asupra situației lor financiare și de sprijinul unor experți contabili foarte receptivi, care le oferă consultanță fiscală și contabilă. CovenorOS (România) – CovenorOS este un sistem de operare asistat de inteligență artificială pentru organizațiile non-profit, care integrează într-o singură platformă finanțele, donatorii, conformitatea, proiectele și raportarea către consiliul de administrație. Astfel, ONG-urile mici și mijlocii nu mai trebuie să jongleze cu peste trei instrumente diferite și se pot concentra pe misiunea lor.

(România) – CovenorOS este un sistem de operare asistat de inteligență artificială pentru organizațiile non-profit, care integrează într-o singură platformă finanțele, donatorii, conformitatea, proiectele și raportarea către consiliul de administrație. Astfel, ONG-urile mici și mijlocii nu mai trebuie să jongleze cu peste trei instrumente diferite și se pot concentra pe misiunea lor. Defensive Pedal (România) – Defensive Pedal este echivalentul Google Maps pentru deplasările sigure cu bicicleta. Platforma evaluează riscul de accidentare pentru fiecare segment de drum dintr-un oraș, pe baza a peste 100 de factori măsurați la nivelul străzii. Acest scor de risc reprezintă produsul central.

(România) – Defensive Pedal este echivalentul Google Maps pentru deplasările sigure cu bicicleta. Platforma evaluează riscul de accidentare pentru fiecare segment de drum dintr-un oraș, pe baza a peste 100 de factori măsurați la nivelul străzii. Acest scor de risc reprezintă produsul central. Denki (România) – Denki ajută proprietarii de baterii de stocare să-și maximizeze profiturile BESS și să-și construiască o comunitate de energie, pe care o înregistrează la ANRE și o administrează în locul acestora: de la înființarea legală și partajarea energiei în kWh, până la facturarea membrilor și o aplicație gratuită. Totul într-un singur serviciu. Nu e nevoie de avocați, licență de furnizare a energiei sau foi de calcul.

(România) – Denki ajută proprietarii de baterii de stocare să-și maximizeze profiturile BESS și să-și construiască o comunitate de energie, pe care o înregistrează la ANRE și o administrează în locul acestora: de la înființarea legală și partajarea energiei în kWh, până la facturarea membrilor și o aplicație gratuită. Totul într-un singur serviciu. Nu e nevoie de avocați, licență de furnizare a energiei sau foi de calcul. EZ Future (România) – EZ Future oferă automatizări cu preț fix pentru firme care nu vor să-și schimbe softurile. Astfel, automatizează activitățile manuale care au loc între sistemele deja folosite, integrându-se cu ERP-ul, e-mailul și foile de calcul existente, fără a le înlocui.

(România) – EZ Future oferă automatizări cu preț fix pentru firme care nu vor să-și schimbe softurile. Astfel, automatizează activitățile manuale care au loc între sistemele deja folosite, integrându-se cu ERP-ul, e-mailul și foile de calcul existente, fără a le înlocui. Flowlee (Italia) – Flowlee este o platformă de management a sarcinilor, bazată pe inteligența artificială. Transformă conversațiile și actualizările din instrumentele folosite de echipă într-un plan de proiect actualizat în timp real, construit în funcție de capacitatea reală a echipei.

(Italia) – Flowlee este o platformă de management a sarcinilor, bazată pe inteligența artificială. Transformă conversațiile și actualizările din instrumentele folosite de echipă într-un plan de proiect actualizat în timp real, construit în funcție de capacitatea reală a echipei. GeoFlux.ai (România) – GEOflux ajută brandurile să devină cele recomandate de inteligența artificială. Platforma oferă un sistem de monitorizare a poziționării în răspunsurile generate de AI, arătând cota de vizibilitate în ChatGPT, Gemini și Perplexity, sursele care influențează recomandările și aspectele care trebuie îmbunătățite.

(România) – GEOflux ajută brandurile să devină cele recomandate de inteligența artificială. Platforma oferă un sistem de monitorizare a poziționării în răspunsurile generate de AI, arătând cota de vizibilitate în ChatGPT, Gemini și Perplexity, sursele care influențează recomandările și aspectele care trebuie îmbunătățite. Loki (Italia) – LOKI monitorizează drumurile și teritoriul cu ajutorul inteligenței artificiale: evaluează starea carosabilului, cartografiază indicatoarele rutiere și alte elemente de infrastructură și integrează date din satelit despre insulele de căldură și tasarea terenului. Toate aceste informații sunt reunite într-un geamăn digital, actualizat permanent, la o fracțiune din costul soluțiilor tradiționale.

(Italia) – LOKI monitorizează drumurile și teritoriul cu ajutorul inteligenței artificiale: evaluează starea carosabilului, cartografiază indicatoarele rutiere și alte elemente de infrastructură și integrează date din satelit despre insulele de căldură și tasarea terenului. Toate aceste informații sunt reunite într-un geamăn digital, actualizat permanent, la o fracțiune din costul soluțiilor tradiționale. MinervaS (Italia) – enaide®, dezvoltat de MinervaS, este un copilot AI brevetat care reduce consumul de combustibil și emisiile cu până la 30%, pentru orice tip de vehicul, prin optimizarea în timp real a vitezei, accelerației și rutelor.

(Italia) – enaide®, dezvoltat de MinervaS, este un copilot AI brevetat care reduce consumul de combustibil și emisiile cu până la 30%, pentru orice tip de vehicul, prin optimizarea în timp real a vitezei, accelerației și rutelor. Mouseion (Italia) – Mouseion transformă informațiile existente din muzee în experiențe interactive și personalizate pentru vizitatori, în doar câteva ore, fără a necesita competențe tehnice sau infrastructură costisitoare. Soluția se bazează pe o platformă fără cod, susținută de inteligența artificială.

(Italia) – Mouseion transformă informațiile existente din muzee în experiențe interactive și personalizate pentru vizitatori, în doar câteva ore, fără a necesita competențe tehnice sau infrastructură costisitoare. Soluția se bazează pe o platformă fără cod, susținută de inteligența artificială. Recycllux (România) – Recycllux oferă infrastructura operațională necesară pentru gestionarea poluării din mări și oceane, transformând datele din satelit și pe cele colectate pe teren în intervenții prioritizate, acțiuni locale coordonate și rezultate verificabile.

(România) – Recycllux oferă infrastructura operațională necesară pentru gestionarea poluării din mări și oceane, transformând datele din satelit și pe cele colectate pe teren în intervenții prioritizate, acțiuni locale coordonate și rezultate verificabile. Strongbytes (România) – Aegis AI Evals este un produs dezvoltat de Strongbytes: o platformă de evaluare și observare a inteligenței artificiale, care ajută echipele să măsoare, să monitorizeze și să îmbunătățească în mod continuu calitatea, siguranța și fiabilitatea modelelor lingvistice mari (LLM) și a sistemelor bazate pe agenți AI.

(România) – Aegis AI Evals este un produs dezvoltat de Strongbytes: o platformă de evaluare și observare a inteligenței artificiale, care ajută echipele să măsoare, să monitorizeze și să îmbunătățească în mod continuu calitatea, siguranța și fiabilitatea modelelor lingvistice mari (LLM) și a sistemelor bazate pe agenți AI. Synphonya (Italy) - Synphonya este un geamăn digital independent de furnizor pentru rețelele optice, care oferă o imagine completă, de la un capăt la altul, a echipamentelor de la diverși furnizori și permite simularea fiecărei decizii înainte de implementarea acesteia în rețeaua reală. Soluția se bazează pe standarde deschise și este pregătită pentru integrarea agenților AI.

(Italy) - Synphonya este un geamăn digital independent de furnizor pentru rețelele optice, care oferă o imagine completă, de la un capăt la altul, a echipamentelor de la diverși furnizori și permite simularea fiecărei decizii înainte de implementarea acesteia în rețeaua reală. Soluția se bazează pe standarde deschise și este pregătită pentru integrarea agenților AI. Ustyle (Italia) – Ustyle este un motor AI de generare a ținutelor pentru comerțul electronic din industria modei. Transformă fotografiile de produs pe care un magazin le are deja, în combinații nelimitate de articole, care respectă exact produsele din catalog și pot fi cumpărate direct. Astfel, clienții sunt încurajați să cumpere întregul set de produse, nu doar un singur articol.

(Italia) – Ustyle este un motor AI de generare a ținutelor pentru comerțul electronic din industria modei. Transformă fotografiile de produs pe care un magazin le are deja, în combinații nelimitate de articole, care respectă exact produsele din catalog și pot fi cumpărate direct. Astfel, clienții sunt încurajați să cumpere întregul set de produse, nu doar un singur articol. VoltVert (România) – VoltVert transformă datele privind producția de energie regenerabilă într-o creanță financiară care poate fi decontată chiar în momentul generării energiei.

(România) – VoltVert transformă datele privind producția de energie regenerabilă într-o creanță financiară care poate fi decontată chiar în momentul generării energiei. Washtrack (România) – Washtrack transformă fiecare număr de înmatriculare într-o fișă de client, oferind proprietarilor de spălătorii auto date pentru fidelizarea clienților, alerte în timp real și control automat al accesului. Șoferii nu trebuie să descarce nicio aplicație, să scaneze coduri sau să își creeze un cont.

Peste 55 de mentori contribuie în program pro bono.

Programul se desfășoară în perioada 20 octombrie – 16 decembrie 2026, într-un format hibrid, și include două momente importante cu participare fizică, organizate la București. Primul este Founders Bootcamp, care va avea loc în perioada 9–10 noiembrie și le va oferi fondatorilor ocazia de a cunoaște echipa Rubik Hub și o parte dintre mentori. Programul se va încheia în decembrie cu Demo Day, unde fondatorii își vor prezenta progresul în fața unei audiențe formate din investitori, potențiali clienți și mentori.

În această ediție, accentul cade pe ceea ce contează cel mai mult pentru un startup care are deja un MVP funcțional: dezvoltarea unei strategii solide de lansare în piață (go-to-market) și de vânzări, care să îl ajute să ajungă la primii clienți.

Agenda acoperă subiecte esențiale, precum definirea profilului clientului ideal și validarea cererii din piață, poziționarea produsului și formularea propunerii de valoare, construirea unui pipeline de vânzări și a unui proces de vânzare eficient, strategiile de abordare a potențialilor clienți, stabilirea prețurilor, identificarea nevoilor clienților și validarea produsului. De asemenea, fondatorii vor lucra la dezvoltarea pitch deck-ului și la abilitățile de prezentare în public, pregătindu-se totodată pentru o posibilă rundă de finanțare pre-seed.

Un element special al programului îl reprezintă sesiunile de feedback cu potențiali clienți. Acestea le oferă startup-urilor ocazia de a obține feedback direct din piață, de a înțelege mai bine nevoile clienților, de a-și valida soluțiile și de a identifica posibile oportunități de colaborare.

Programul include, de asemenea, workshopuri și sesiuni individuale (1:1) cu mentori, experți în vânzări și alți specialiști relevanți, investitori și fondatori care au trecut deja prin procese similare. Peste 55 de mentori contribuie în program pro bono.

Rubik Hub a sprijinit peste 600 de startup-uri

Rubik Hub este recunoscut de Financial Times ca fiind printre cele mai bune acceleratoare din Europa, ocupând poziția 55 din 180 și 13 la nivel european la categoria de networking.

Parte a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Rubik Hub sprijină fondatorii de startup din Europa. Alături de o comunitate de peste 370 de mentori, a sprijinit peste 600 de startup-uri, dintre care cele mai avansate au obținut împreună investiții de peste 75 de milioane de euro.