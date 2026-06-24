Finanțări de câte 150.000-1,4 milioane EUR pentru firme. Explicații utile de la șeful fondului de investiții românesc Nucleo Ventures, Valentin Filip (interviu)

Noul fond de investiții românesc Nucleo Ventures, susținut cu bani europeni prin Politica de Coeziune a UE, va acorda startup-urilor de tehnologie finanțări de capital de risc între 150.000 EUR și 1,4 milioane EUR, cu o medie de 650.000 EUR pe firmă, a explicat șeful acestui fond, Valentin Filip, într-un interviu acordat, miercuri, la Cluj-Napoca, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.

Firma de investiții Fortech Ventures, cu susținerea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, a lansat oficial fondul Nucleo, capitalizat cu fonduri din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Nucleo Ventures este noua identitate publică a Fortech Ventures, iar acum a marcat prima închidere a fondului și a început astfel campania de investiții în companii.

Pe Valentin Filip, managing partner al Nucleo Ventures, l-am întâlnit miercuri la Techsylvania 2026, un important eveniment al startup-urilor de tehnologie, organizat la Cluj. Șeful noului fond de capital de risc a oferit detalii și explicații utile comunității noastre antreprenoriale, privind oportunitățile de finanțare pe care le oferă acum Nucleo Ventures.

StartupCafe: Ca localizare, ce fel de startup-uri căutați pentru a le acorda investiții? Care este condiția legată de cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)?

Valentin Filip: Ideea e că noi investim aici, în Regiunea Nord-Vest, în startup-uri care vor avea activitate economică aici. Ele pot să fie originare de aici sau pot să fie de oriunde din Uniunea Europeană și nu numai, atât timp cât își constituie activitate aici, care în practică este un punct de start, cu o subsidiară sau un punct de lucru. Adică putem investi într-un startup din Galați care își face un punct de lucru în Regiunea Nord-Vest, crește o activitate economică aici, deci nu doar un punct de lucru ca să fie. Angajează niște oameni, începe și face o activitate aici. Iar noi putem să susținem activitatea lor și, in extenso, dezvoltarea acelei companii.

StartupCafe: Care este valoarea finanțărilor pe care le veți acorda?

Valentin Filip: Ca tichet de intrare, vom oferi între 150.000 și 1,4 milioane EUR. Ca medie, investiția totală pe care o vom avea într-un startup va fi în jur de 650.000 EUR. Asta pentru că noi vom face și follow-on. Deci noi vom investi prima dată 150.000 EUR, de exemplu, apoi, dacă toate lucrurile merg bine, mai investim 250.000-300.000 EUR, iar dacă merge mai departe bine, vom mai investi 300.000-400.000 EUR.

StartupCafe: Așadar sunteți un fond early-stage - în zona de investiții pre-seed sau seed...

Valentin Filip: Da. Noi vedem o nevoie semnificativă în piață, de doi ani încoace, și în funcție de viteza pe care am putut să o avem, acum implementăm un fond early-stage, pentru că e o nevoie acută de capital pe segmentul acesta. Majoritatea fondurilor existente au trecut către etapa ulterioară - la fondul II - și anume cu investiții de Series A sau mai mari și nu mai investește aproape nimeni în zona de early-stage. De aceea, noi am decis că vrem să rămânem pe segmentul ăsta, să ne folosim de experiența pe care am acumulat-o, nu ca să trecem noi la nivelul următor, ci pentru a ajuta startup-urile cu experiența acumulată.

StartupCafe: Ce procent preluați din startup-urile în care investiți?

Valentin Filip: Targetul este undeva între 5 și 15%, în funcție de maturitatea companiei și de valoarea finanțării pe care o acordăm.

StartupCafe: Ca verticale de business, pe ce domenii mergeți?

Valentin Filip: Health-tech, finance, manufacturing, energie și defense. Astea ar fi zonele principale pe care ne concentrăm, dar avem deschidere către majoritatea domeniilor, atât timp cât putem să vedem o soluție care adresează un domeniu vertical, deci să fie concentrată pe un anumit domeniu și să fie în zona de B2B (business-to-business, produse sau servicii care se adresează altor companii .r.), pentru că e o zonă pe care o înțelegem și putem să o susținem. Și, în același timp, startup-urile trebuie să aibă o integrare sau o adaptare lângă un produs hardware. Interesul nostru este să susținem soluții care au impact în economia reală și în diversele domenii și industrii și atunci interesul este cumva să fie integrat în ceva mai mare, să nu fie un produs stand-alone software, o pagină de internet.

StartupCafe: Am văzut că aveți și o componentă de granturi, de 1,7 milioane de euro în total. Nu e foarte uzual pentru fondurile de investiții să vină și cu componenta de grant, este no-equity?

Valentin Filip: Da. ADR Nord-Vest, ca inițiator al fondurilor publice, a vrut să susțină și crearea de noi companii, nu doar sprijinirea celor existente, motiv pentru care a promovat către Uniunea Europeană și a obținut acordul să aibă și o componentă de grant în fondurile pe care le pun ei la dispoziție. Într-adevăr, e ceva inedit, au mai fost inițiative în direcția asta pentru alte fonduri regionale, dar implementarea a reprezentat un impediment.

Noi am găsit o soluție să facem asta cu partenerii noștri din Olanda, care gestionează partea de formare a fondului și practic, noi, ce putem să facem este să investim de la stadiul de idee, pentru formarea MVP-ului (produs minim viabil - n.r.) sau pentru îndeplinirea unui obiectiv care nu este generator de venituri, cum ar fi o licență de device medical - în sine nu e un generator de venit, dar e un enabler pentru dezvoltarea companiei și practic prin chestia asta ajutăm la formarea sau evoluția startup-urilor până când să devină investibile.

În același timp, reducem riscul pentru investitorii privați pe care îi avem, în așa fel încât să avem un pipeline conformat, un pipeline în care noi am văzut cum fondatorii operează și practic avem o mai mare încredere să punem și banii privați, banii de tip equity, în compania respectivă.

StartupCafe: Cum selectați startup-urile pentru aceste granturi? Veți anunța un apel de proiecte sau se vor înscrie antreprenorii pur și simplu pe site?

Valentin Filip: Asta este componenta inedită pe care o are acest fond și ambiția ADR Nord-Vest și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, l-am auzit recent și pe dl. Ministru Dragoș Pîslaru, că vor să meargă mai mult în cealaltă direcție, în care să nu mai existe call-uri, ci să existe capital disponibil la momentul nevoii de capital. Și, practic, noi suntem inițiatorii sau facem pilotul acestei noi direcții în care nu vor mai fi call-uri. Fondatorii vor veni către noi în mod organic, așa cum o fac atunci când au deja un startup pus în practică și operațional. Noi vom evalua fiecare oportunitate la momentul la care ei vin către noi. Interesul nostru este să observăm potențialul de piață și o înțelegere suficient de bună a problemei, în așa fel încât să credem că merită să fie susținut startup-ul și să dezvolte un MVP pentru o nevoie clară.

StartupCafe: Deci va fi un pipeline continuu de antreprenori și îi veți supune unei analize în ordinea în care vin către voi…

Valentin Filip: Da. Componenta de grant nu vine independent. Vine sub forma unui capital combinat. Alocarea pe care o vom face noi va conține atât grant, cât și investiție equity, equity pe care o vom putea da împreună cu grantul sau o putem condiționa de anumite obiective pe care acel fondator de startup le va îndeplini. De principiu, condiția este realizarea unui MVP și prototiparea lui sau pilotarea lui în mediul de producție. Și atunci, dacă mergem pe componenta de obiective de îndeplinit, vom acorda grantul și atunci vom acorda grantul, stabilim obiectivele, stabilim metoda prin care startup-ul primește acea investiție și, odată ce îndeplinește obiectivele, are siguranța că poate primi și partea de equity?

StartupCafe: Pe componenta de grant, cam cât poate obține un antreprenor?

Valentin Filip: Finanțările pe care le vizăm sunt între 50.000 și 150.000 EUR în zona de grant. No equity (fără ca finanțatorul să preia acțiuni din firmă).

StartupCafe: Dar pe lângă bani, contribuiți și cu mentorat sau cu alte servicii de sprijin, așa cum primesc antreprenorii în acceleratoare sau incubatoare de afaceri?

Valentin Filip: Noi credem foarte mult în a susține oamenii care știu ce fac și în a colabora cu ei. Credem că trebuie să ridicăm toate bărcile, mai degrabă decât să oferim o alternativă, motiv pentru care cred că trebuie să susținem toate programele de accelerare din România și nu numai, în așa fel încât să putem beneficia și noi, și startup-urile de aportul pe care îl aduc ei. Aici avem colaborări cu LevelUp din Cluj, cu Make it in Oradea, cu Techcelerator, cu Rublik Hub, cu foarte multe astfel de organizații și, practic, prin sprijinirea lor, le oferim și fondatorilor posibilitatea să aibă parte de mentorat și consiliere, iar noi, la final, oferim posibilitatea ca acești antreprenori să aibă parte de finanțare și practic noi să susținem rezultatul final al organizațiilor.

StartupCafe: Mai așteptați investitori, limited partners care să contribuie la fondul vostru?

Valentin Filip: Noi am făcut o primă închidere acum, la 27 milioane EUR. Ținta noastră minimă este de 34 milioane EUR, putem merge până la 47 milioane EUR, ca dimensiune totală a fondului, în funcție de tipul de investitori pe care îi putem atrage alături de noi. Avem discuții și cu investitorii instituționali să se alăture. În continuare, suntem deschiși la investitori de tip LP care să ni se alăture.

StartupCafe: ADR Nord-Vest a contribuit cu 23,5 milioane de euro, dar mai departe voi cât ați mai pus în acest fond de investiții?

Valentin Filip: Noi mai punem aproape 4 milioane de euro lângă. Aici intră și o contribuție a echipei de management, avem și investitori privați care s-au alăturat deja, avem antreprenori din IT, din real estate, din energie, deci avem o diversitate când vine vorba de tipurile de investitori. Noi vrem să ținem grupul relativ restrâns, în ideea de a beneficia de aportul experienței pe care o au acei investitori și să reușim să creăm legături între ei și portofoliu, mai degrabă decât să acoperim doar nevoia de capital pe care o avem noi. Și noi vrem smart money de la investitorii noștri.

StartupCafe: Următorii investitori în fondul Nucleo din ce zonă ar putea fi?

Valentin Filip: Avem discuții și cu funds of funds, și cu bănci, și cu instrumente financiare ale instituțiilor semnificative, dar în același timp continuăm să discutăm și cu LPs tradiționali, high-net-worth individuals sau family offices, unde vrem să identificăm o suprapunere între domeniile pe care vrem să le susținem noi în portofoliu și ce activitate au avut ei până acum.

StartupCafe: Ai un mesaj pentru antreprenorii români și pentru echipele de startup-uri, cum să facă să vină către voi?

Valentin Filip: Încurajarea mea este să se apuce, să fie atenți la tot ce se întâmplă în jurul lor, pentru că atenția respectivă îi va hrăni cu idei și oportunități pe care ei le vor putea materializa în produse și în soluții pentru potențialii lor clienți. Trecem prin viață concentrați pe ceea ce avem de făcut, dar dacă vom fi atenți, vom observa multe oportunități. Noi suntem aici să sprijinim antreprenorii și am demonstrat deja că suntem un partener de încredere și care are un impact în business-ul pe care îl susține.

Noi avem un site nou, Nucleo.vc, iar acolo este foarte ușor să vadă ce facem și ce fel de startup-uri susținem și să ne contacteze în așa fel încât să începem o conversație. E foarte bine să începem conversația mult mai devreme decât momentul în care au nevoie de fonduri, în așa fel încât să înțelegem fiecare cum să devenim un partener bun pentru celălalt.