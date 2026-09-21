LISTĂ 2026: 5 startup-uri românești, printre care .lumen, finaliste în competiția Glovo Tech Catalyst România. Premiu de 5.000 EUR și un program de antreprenoriat la Barcelona

Cinci startup-uri tech românești, printre care și .lumen (dotLumen), cunoscut pentru dezvoltarea unor „ochelari” cu AI destinați persoanelor nevăzătoare, au fost selectate în competiția Tech Catalyst România, organizată de Glovo. Startup-urile concurează pentru un premiu de 5.000 EUR și șansa de a participa la programul internațional de antreprenoriat al Glovo, desfășurat la Barcelona.

Strit Mobility, SQB Robotics, Renter, .lumen (dotLumen) și HiO sunt cele cinci startup-uri românești finaliste ale celei de-a doua ediții Tech Catalyst România, competiție dedicată companiilor emergente locale aflate în etapa de scalare și care dezvoltă soluții cu impact asupra orașelor și vieții urbane.

Startup-urile dezvoltă soluții în domenii precum mobilitate urbană, logistică, retail automatizat, inteligență artificială, date și accesibilitate.

Cele cinci echipe vor intra în etapa finală pe 22 septembrie, când își vor prezenta soluțiile în fața juriului Tech Catalyst. Câștigătorul va primi un premiu de 5.000 EUR, precum și oportunitatea de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat al Glovo, organizat în perioada 6–8 octombrie, la sediul companiei din Barcelona.

Acesta reunește startup-uri din piețele în care compania este prezentă și le oferă participanților acces la trei zile de mentorat, masterclass-uri, networking cu investitori și experți din industrie, precum și interacțiune directă cu echipa de leadership Glovo.

„Anul acesta am întâlnit startup-uri care abordează provocări urbane din perspective foarte diferite, de la mobilitate și logistică până la accesibilitate, retail și interoperabilitatea ecosistemelor digitale. Faptul că avem cinci finaliști cu produse și soluții aflate în etape diferite de dezvoltare arată diversitatea și maturitatea ecosistemului tech din România. Etapa finală este o oportunitate pentru aceste echipe să își prezinte viziunea și să intre în dialog cu experți relevanți pentru următoarea etapă a dezvoltării lor”, a declarat Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

LISTĂ 5 startup-uri finaliste la Glovo Tech Catalyst România 2026

Strit Mobility, startup fondat în 2020 și cu sediul în București, dezvoltă o soluție pentru logistica de ultim kilometru, care combină mopede electrice cu o rețea de schimb rapid al bateriilor, gestionată printr-o aplicație. Modelul de tip B2B Rental Platform este conceput pentru platformele de livrare și urmărește reducerea timpilor în care vehiculele sunt indisponibile, contribuind la eficientizarea operațiunilor de last-mile.

SQB Robotics, fondat în 2021 la Brașov, dezvoltă unități autonome de retail și micro-fulfillment bazate pe inteligență artificială. Soluțiile SQB permit operarea unor puncte de vânzare fizice 24/7, fără personal permanent, și sunt destinate comercianților, brandurilor FMCG, hub-urilor de mobilitate și operatorilor de quick-commerce. Tehnologia poate gestiona produse cu formate diferite, de la alimente și produse farmaceutice până la electronice, printr-un sistem robotic de picking și monitorizare a inventarului.

Renter, fondat în 2022 și cu operațiuni în București și Chișinău, oferă un serviciu de tip Fleet-as-a-Service pentru companii de curierat și operatori de logistică. Startup-ul pune la dispoziție biciclete și mopede electrice pentru livrări, împreună cu mentenanță, GPS, securitate IoT și un sistem de reparație rapidă sau înlocuire a vehiculului. Operațiunile sunt gestionate printr-o platformă ERP proprie, care permite monitorizarea flotei, mentenanței și contractelor.

.lumen (dotLumen), startup fondat în 2020 la Cluj-Napoca, dezvoltă tehnologie de navigație autonomă pentru persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere. Soluția .lumen Glasses utilizează inteligență artificială și o interfață haptică pentru a ghida utilizatorii în spații urbane, atât în interior, cât și în exterior. Dispozitivul este certificat CE ca dispozitiv medical de Clasa I, este protejat de 39 de brevete și, potrivit companiei, a fost validat de peste 700 de utilizatori din peste 40 de țări.

Urmărește un interviu StartupCafe.ro cu antreprenorul Cornel Amariei, co-fondator al dotLumen.

HiO, startup fondat în 2023 la Iași, dezvoltă o soluție de interoperabilitate care conectează retailerii, marketplace-urile și flotele într-un singur ecosistem. Compania urmărește să simplifice modul în care aceste sisteme comunică și să faciliteze orchestrarea comenzilor printr-un model bazat pe abonament software și taxare per comandă. HiO a atras o finanțare de 1,6 milioane de euro pentru cercetarea și dezvoltarea soluției de interoperabilitate și se află în prezent în etapa de cercetare și dezvoltare.

Cum sunt evaluate soluțiile înscrise în competiție

Soluțiile înscrise în competiție sunt evaluate în funcție de utilitatea urbană, inovație, capacitatea de integrare în ecosistemul urban și fezabilitatea de piață. Criteriile urmăresc atât relevanța soluțiilor pentru nevoile reale ale orașelor, cât și sustenabilitatea modelelor de business și potențialul acestora de dezvoltare.

Competiția Tech Catalyst România este dezvoltată în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), Coaliția pentru Economie Digitală, CITI Cluster, ROStartup și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și face parte din programul strategic global Power Up al Glovo. Prin această inițiativă, compania își propune să susțină startup-urile locale aflate într-un moment important de creștere și să creeze conexiuni între antreprenori, mediul privat, administrația publică și ecosistemul internațional de inovație.