Startup-urile de tehnologie din România mai pot aplica până pe 4 septembrie la competiția Tech Catalyst

Startup-urile românești din logistică, AI, fintech, foodtech și sustenabilitate mai pot aplica până pe 4 septembrie la Tech Catalyst 2026, competiția lansată de Glovo pentru soluții urbane scalabile, desfășurată în parteneriat cu Citi Cluster, ROStartup, Asociația Municipiilor din România și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Aflată la cea de-a doua ediție în România, competiția Tech Catalyst este dedicată startup-urilor deja lansate pe piață, care au un produs sau serviciu validat, generează venituri, dispun de o echipă consolidată (aproximativ 5–50 de angajați) și se află în etape de maturitate precum Late Seed sau Series A. Sunt vizate proiecte care pot contribui la dezvoltarea orașelor prin tehnologie, servicii mai eficiente sau modele de business cu aplicabilitate urbană.

Miza competiției este una dublă: un premiu de 5.000 de euro pentru startup-ul câștigător și acces la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat organizat la sediul Glovo (Yellow Park) din Barcelona, în perioada 6–8 octombrie 2026. Doi reprezentanți ai echipei câștigătoare vor participa la trei zile de mentorat, masterclass-uri, networking cu investitori și experți din industrie, precum și la întâlniri cu echipa de leadership Glovo.

Un juriu multidisciplinar - Reprezentanți din mediul privat și public vor evalua scalabilitatea și inovația proiectelor

Juriul ediției din acest an este format din experți din ecosistemele de startup-uri, tehnologie, administrație publică și inovație digitală din România. Aplicațiile vor fi evaluate de către:

Gabriel Petrea, Director Executiv CitiCluster

Adina Simionescu, Director Executiv ROStartup

Cătălin Codreanu, Președintele Coaliției pentru Economia Digitală

Constantin Mitache, Director General al Asociației Municipiilor din România

Cătălin Giulescu, Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României

William Benthall, Government Relations Director la Glovo Global HQ

În cadrul jurizării, experții vor analiza fiecare proiect urmărind patru criterii principale:

utilitatea urbană, adică relevanța soluției pentru nevoile reale ale orașelor și impactul asupra locuitorilor;

inovația, prin originalitatea conceptului și utilizarea tehnologiei;

capacitatea de integrare în orașe, prin conectarea cu servicii, sisteme sau parteneri existenți;

fezabilitatea de piață, prin sustenabilitatea modelului de business și potențialul de scalare.

După evaluarea online din perioada 7–11 septembrie, cele mai bune cinci startup-uri vor fi selectate ca finaliste. Evenimentul final va avea loc pe 22 septembrie, când echipele își vor prezenta pitch-urile în fața juriului. Câștigătorul va fi anunțat pe 28 septembrie și va reprezenta România la StartUp Campus 2026 din Barcelona.

Înscrierile la Tech Catalyst România 2026 sunt deschise până pe 4 septembrie 2026 aici: https://citicluster.upb.ro/tech-catalyst-2026

Articol susținut de Glovo