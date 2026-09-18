București: Târg de produse de la mici producători români

Târgul Artisan Food Market ajunge la Biblioteca Națională pentru ediția cu numărul XIII și va reuni mai mulți producători locali artizanali care își vor prezenta și vinde produsele vizitatorilor, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Pentru ediția a XIII-a, târgul se mută într-un spațiu de aproape 10 ori mai mare, cu scopul de a deveni cel mai amplu eveniment dedicat produselor artizanale gourmet din țară. Acesta va avea loc între 16 și 18 octombrie 2026. Organizatorii se așteaptă la circa 25.000 de vizitatori pentru această ediție.

Strategia Be Igloo PR urmărește extinderea ecosistemului de producători și parteneri, dar și adăugarea elementelor specifice unui festival: ateliere, conferințe, întâlniri B2B, fără pierderea autenticității care a definit proiectul încă de la prima ediție.

Noua locație vine cu beneficii esențiale atât pentru vizitatori, cât și pentru expozanți:

• peste 1600 mp de spațiu expozițional;

• acces facil din centrul Capitalei;

• sute de locuri de parcare;

• acces direct cu metroul și transportul public;

• zone dedicate activărilor, conferințelor, masterclass-urilor și întâlnirilor B2B.

„Timp de patru ani lungi și epici am urmărit cum brandurile locale și oamenii s-au reunit și au crescut împreună. Totul a pornit din autenticitate și emoție reală. Piața, producătorii și comunitatea au împins natural Artisan Food Market către această nouă dimensiune”, transmit organizatorii.

Ediția din acest an va reuni aproximativ 100 de expozanți, mulți dintre ei aflați pentru prima dată la București sau chiar la primul lor târg de profil.

„Artisan Food Market este unul dintre acele proiecte care s-a construit din oameni, înainte sa fie construit din campanii. Am decis să ne alăturăm acestui proiect având în minte crearea unei comunități în jurul producătorilor români artizanali, astfel încât să înglobeze mai mulți dintre clienții agenției și, eventual, întreg departamentul nostru de food. Strategia de promovare va fi construită pe pilonii comunitate, autenticitate și producători români ”, a transmis Loredana Albu, CEO Be Igloo PR.

Vizitatorii vor avea acces la cea mai mare diversitate de produse gourmet locale prezentată până acum într-un eveniment din România: brânzeturi maturate și proaspete, vinuri premiate internațional, produse din carne și vânat, pâine artizanală, produse apicole rare, sosuri și condimente, conserve reinterpretate, dulcețuri, produse vegane inovatoare, ciocolaterie, produse bio, uleiuri premium, distilate artizanale și multe altele.

Ediția a XIII-a va include:

• masterclass-uri și live cooking-uri;

• conferințe și dezbateri despre produsul local, sustenabilitate, trasabilitate și gastronomie ca brand de țară;

• ateliere educative pentru copii și adulți;

• activări B2B pentru retail, horeca și băcănii;

• expoziții și prezentări dedicate patrimoniului gastronomic românesc.

Lansat în 2022, Artisan Food Market a crescut organic, ediție după ediție, devenind unul dintre cele mai importante evenimente gastronomice dedicate producătorilor locali și fenomenului gourmet din România, transmit organizatorii.

În cele 12 ediții de până acum:

• peste 300 de producători unici au participat în cadrul târgului;

• au fost prezentate mii de produse artizanale;

• sute de produse au fost lansate în premieră;

• comunitatea cumulată a depășit 100.000 de vizitatori.