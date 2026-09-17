Profesorii români se pot înscrie la programele JA România: Cursuri gratuite de educație antreprenorială, dezvoltare personală și altele

Profesorii români pot accesa gratuit cursuri și programe de educație antreprenorială, dezvoltare personală, abilități digitale și STEM și altele prin înscrierea în rețeaua Junior Achievement (JA) România, în anul școlar 2026-2027, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Profesorii interesați de programele și cursurile JA România se pot înscrie AICI până pe 30 octombrie 2026.

Aceștia trebuie să parcurgă instrucțiunile de pe site și, în funcție de disciplinele dorite, vor urma pașii de înscriere pentru a încheia un acord de implementare a programelor și proiectelor Junior Achievement. Din fiecare școală se pot înscrie mai multe cadre didactice, dar înscrierea se face individual.

Activitățile educaționale JA se bazează pe o metodologie unică, structurată pe trei direcții:

Inspire – acces la resurse și experiențe educaționale care formează cunoștințe și abilități de bază.

– acces la resurse și experiențe educaționale care formează cunoștințe și abilități de bază. Prepare – participarea la webinare, traininguri, cursuri și workshopuri care dezvoltă abilități, competențe și atitudini.

– participarea la webinare, traininguri, cursuri și workshopuri care dezvoltă abilități, competențe și atitudini. Succeed – experiențe practice în lumea reală, prin incubatorul de antreprenoriat, job shadow sau stagii de practică.

Profesorii pot primi acces la:

Resurse educaționale gratuite , adaptate pentru învățământ clasic și online;

, adaptate pentru învățământ clasic și online; Training și consultanță pe parcursul implementării;

pe parcursul implementării; Participarea elevilor la competiții naționale și internaționale ;

; Materiale tipărite pentru profesorii care aleg programele JA ca disciplină opțională (CDȘ/CDL), în limita locurilor disponibile.

Înscrierile sunt deschise pentru toate cadrele didactice, indiferent de disciplina predată sau nivelul de învățământ. Conținuturile pot fi integrate la clasă ca disciplină opțională (CDS/CDL), auxiliar (Complementar la o disciplină predată | Extracurricular | Consiliere/Dirigenție | Școală după școală) sau în programele Săptămâna verde și Școala altfel.

Cadrele didactice au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la programele și proiectele JA asociate următoarelor discipline:

Educație antreprenorială – elevii sunt stimulați să gândească antreprenorial, să fie inovatori, să își asume riscuri și să găsească soluții creative.

– elevii sunt stimulați să gândească antreprenorial, să fie inovatori, să își asume riscuri și să găsească soluții creative. Educație economică și financiară – elevii învață să înțeleagă mediul financiar, să ia decizii economice și să își gestioneze responsabil banii.

– elevii învață să înțeleagă mediul financiar, să ia decizii economice și să își gestioneze responsabil banii. Dezvoltare personală – elevii își dezvoltă abilități importante, precum autoevaluarea, creativitatea, planificarea, lucrul în echipă și utilizarea responsabilă a resurselor.

– elevii își dezvoltă abilități importante, precum autoevaluarea, creativitatea, planificarea, lucrul în echipă și utilizarea responsabilă a resurselor. Orientare profesională – elevii sunt sprijiniți să descopere ce valori și pasiuni au și cum le pot transforma într-o carieră potrivită.

– elevii sunt sprijiniți să descopere ce valori și pasiuni au și cum le pot transforma într-o carieră potrivită. Responsabilitate și mediu – elevii sunt încurajați să devină consumatori responsabili și viitori lideri preocupați de sustenabilitate.

– elevii sunt încurajați să devină consumatori responsabili și viitori lideri preocupați de sustenabilitate. Abilități digitale & STEM – elevii își dezvoltă competențele digitale, exersează programarea, explorează AI și Internet of Things și învață să folosească tehnologia într-un mod etic.

Un cadru didactic se poate înscrie la maximum două discipline (învățământ primar) sau trei discipline (gimnaziu și liceu), având acces la toate resursele și activitățile asociate.

Programele, proiectele și competițiile Junior Achievement (JA) sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (Protocol 10184/14.05.2003), iar kiturile JA (manuale, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul Ministerului Educației (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.

În anul școlar 2025-2026, peste 337.000 de tineri și 6.234 de profesori, din 2.092 de instituții de învățământ, s-au implicat în proiectele, programele și competițiile JA România.

Junior Achievement România este parte din rețelele internaționale Junior Achievement Europe și Junior Achievement Worldwide, cea mai mare organizație de educație economică și antreprenorială din lume. Prin apartenența la această rețea globală, elevii și profesorii din România au acces gratuit la programe și competiții internaționale care promovează inovația, gândirea critică, colaborarea și spiritul antreprenorial.

Junior Achievement (JA) România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară, de orientare profesională și dezvoltare personală, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume.