O aplicație românească de descoperire de cafenele valorează 1,6 milioane EUR în urma unei noi runde de investiții

Aplicația românească BREWTIFI, dedicată pasionaților de cafea de specialitate și afacerilor din ecosistemul cafelei, anunță atragerea unei runde de finanțare de la un grup de angel investors din rețelele TechAngels și Food Angels HUB și ajunge la valoarea de 1,6 milioane EUR post-finanțare, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Evaluarea vine la mai puțin de 1 an de la lansare, iar runda marchează un pas important în dezvoltarea aplicației și va susține accelerarea planurilor de produs și business, extinderea comunității și consolidarea rolului aplicației ca platformă de referință pentru descoperirea cafelei de calitate, cafenelelor, evenimentelor și comunităților dedicate iubitorilor de cafea din Europa, transmite firma.

Runda de investiții a fost condusă de Mălin Ștefănescu (TechAngels) și de Radu Savopol, fondatorul 5 to go (Food Angels HUB). Valoarea rundei nu a fost făcută publică.

„Această finanțare aduce alături de noi oameni cu experiență atât din zona de tehnologie, cât și din industria F&B. Pentru BREWTIFI, sprijinul lor înseamnă nu doar capital, ci și know-how, validare și acces la perspective valoroase despre scalare, produs și comunitate. Ne dorim să construim, împreună, o platformă care conectează pasionații de cafea cu locurile, prăjitoriile, comunitățile și experiențele care merită descoperite”, au declarat reprezentanții BREWTIFI.

„Aștept cu nerăbdare momentul în care le voi spune copiilor mei, la o cafea, ce fericit sunt că am investit în BREWTIFI, de la început. Altfel, sunt sigur ca ne vom mândri ca am fost parte din povestea aceasta care a început aici și din care facem parte”, a spus Mălin Ștefănescu.

„Modul în care oamenii consumă cafea s-a schimbat mult în ultimii ani și nu vorbim doar despre ce avem în ceașcă, ci și despre apartenență, despre socializare, despre locurile în care alegem să ieșim pentru o cafea. Generațiile tinere sunt foarte conectate la digital, vor să încerce produse diferite, să aleagă ce li se potrivește și să împărtășească experiențele care le plac. Ce apreciez la BREWTIFI este tocmai faptul că îi conectează pe iubitorii de cafea cu ceea ce există în piață și încurajează această dorință de explorare în creștere. Sunt foarte multe locuri în care poți avea experiențe foarte bune în jurul cafelei și cred că este important să fie mai ușor de găsit. Iar BREWTIFI cred că asta face, aduce mai aproape consumatorii, cafenelele și brandurile”, a spus Radu Savopol.

Aplicația BREWTIFI este disponibilă gratuit pe iOS și Android și susține că este folosită în prezent de peste 20.000 de utilizatori din Europa. Aplicația integrează peste 8.500 de cafenele de specialitate din Europa și peste 180 de prăjitorii, ajutând utilizatorii să descopere cafea de specialitate, locuri noi, branduri independente și evenimente relevante pentru comunitatea cafelei.

Recent, BREWTIFI a lansat și funcționalitatea Communities, prin care pasionații de cafea pot intra în contact cu experți curatori din lumea cafelei, cu locurile preferate și cu alți iubitori de cafea.

Startup-ul BREWTIFI a fost lansat, în octombrie 2025, de Mihaela Dincă, Alexandru Mihai Timiș, Petre Cosmin Vlad Bolocan și Alexandru Mureșan.

