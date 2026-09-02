Fonduri europene: O firmă AI românească face un proiect de 2 milioane EUR. Tehnologie pentru sănătate

O firmă timișoreană, care dezvoltă tenologii de inteligență artificială în sectorul sănătății a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că realizează un proiect de 2 milioane de euro, cofinanțat din fonduri europene.

Edgefront Technologies, companie care face parte din același grup cu startup-ul de tehnologie Rayscape, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027.

Firma spune că va dezvolta Rayscape TAP-CT, „un program software ce folosește algoritmi de inteligență artificială pentru analiza investigațiilor oncologice de tip tomografie computerizată (CT)”.

Produsul va fi comercializat sub marca Rayscape, alături de portofoliul existent al companiei.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, în condiții STEP (Platforma pentru Tehnologii Strategice pentru Europa). Valoarea totală a proiectului este de 10.620.365,64 lei (circa 2 milioane de euro, la cursul BNR din 2 septembrie 2026), din care 7.675.361,94 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene, restul fiind contribuția proprie a beneficiarului. Proiectul are o durată de 36 de luni și se implementează în perioada iulie 2026 – iulie 2029.

Proiectul Rayscape TAP-CT își propune să extindă modul în care inteligența artificială poate sprijini imagistica oncologică.„ De la soluții AI dedicate unor regiuni anatomice și patologii specifice”, Rayscape susține că „face pasul către o abordare integrată, capabilă să acopere întregul examen CT TAP (tomografie computerizată torace-abdomen-pelvis)”.

Noul produs „extinde capabilitățile existente ale companiei de la analiza toracelui către detectarea și urmărirea leziunilor oncologice și în abdomen și pelvis, oferind suport pe parcursul întregii investigații CT utilizate pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților oncologici”, potrivit sursei citate.

„Rayscape TAP-CT reprezintă un pas firesc în evoluția noastră și în misiunea de a aduce inteligența artificială acolo unde poate avea cel mai mare impact. Într-un context în care cazurile oncologice sunt tot mai numeroase și mai complexe, vrem să oferim radiologilor un instrument de încredere care să îi sprijine în diagnostic și monitorizare și, în cele din urmă, să contribuie la decizii mai bune pentru pacienți”, a declarat Ștefan Iarcă, CEO și cofondator al Rayscape.

„Prin acest proiect facem un pas important către o nouă generație de AI pentru imagistica CT: de la modele dedicate unor patologii, la un model 3D capabil să înțeleagă și să analizeze investigația în ansamblu. Dezvoltarea infrastructurii de tip «data engine» (motor de date) și progresul de la nivelul de maturitate tehnologică TRL 4 la TRL 9 ne vor permite să antrenăm, validăm și implementăm această tehnologie în condiții clinice reale” - a adăugat Bogdan Bercean, Head of AI, Rayscape.

Rayscape spune că a acumulat experiență în dezvoltarea și utilizarea clinică a soluțiilor AI pentru imagistică, iar următorul pas în evoluția acestei tehnologii este „capacitatea de a integra mai mult context”.

„Pe măsură ce modelele AI devin capabile să identifice cu precizie tot mai multe tipuri de leziuni și modificări, oportunitatea este de a reuni aceste informații într-o perspectivă mai amplă asupra investigației și a pacientului”, susține frma românească.

Prin acest proiect, Rayscape își propune să „accelereze dezvoltarea unei tehnologii capabile să răspundă unei nevoi tot mai importante din oncologie: mai multă informație relevantă, într-un timp mai scurt și într-un mod care să îl ajute pe medic să ia decizii mai bine fundamentate pentru fiecare pacient”.

Rayscape este o companie europeană de tehnologie medicală, cu sediul în Timișoara, care dezvoltă soluții de inteligență artificială pentru radiologie. Portofoliul curent conține produse software pentru analiza radiografiilor și a CT-urilor pulmonare. Rayscape spune că tehnologiile sale sunt implementate în peste 20 de țări, fiind utilizate atât în sectorul public — inclusiv spitale și centre medicale de referință — cât și în rețele și centre medicale private din Europa și din alte piețe internaționale.

De asemenea, firma spune că produsele Rayscape sunt certificate la nivel european ca software medical și sunt destinate utilizării de către medici radiologi și alți profesioniști din domeniul medical autorizați să interpreteze imagini medicale.