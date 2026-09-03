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200 milioane EUR, garanții publice suplimentare pentru IMM-urile românești, la creditarea bancară

200 milioane EUR, garanții publice suplimentare pentru IMM-urile românești, la creditarea bancară
Sursă: © Pakawadee Wongjinda | Dreamstime.com
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România a finalizat etapa financiară pentru suplimentarea cu 200 de milioane de euro a garanției de portofoliu pentru reziliență, instrumentul prin care firmele mici și mijlocii (IMM) „pot obține mai ușor finanțare bancară”, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Contribuția a fost plătită pe 28 august, iar acum urmează operaționalizarea ei, adică punerea efectivă a fondurilor la dispoziția băncilor partenere, pas care va deschide, ulterior, noi oportunități de finanțare pentru firme.

Suplimentarea vine după ce interesul pieței pentru acest tip de garanții s-a dovedit constant, iar plafonul existent a fost folosit într-un ritm ridicat. Decizia se înscrie într-un parcurs care a inclus semnarea acordului de contribuție dintre România și Comisia Europeană, la mijlocul lunii iulie, aprobarea prin Hotărârea de Guvern nr. 625/2026 și, în final, plata efectivă a sumei.

Instrumentul nu este nou. De la lansare, în 2023, aproximativ 2.000 de IMM-uri din România au accesat prin el finanțări în valoare cumulată de circa 610 milioane de euro, bani folosiți pentru dezvoltarea afacerilor, investiții în produse și servicii sustenabile sau proiecte de energie regenerabilă și eficiență energetică. 

Mecanismul funcționează ca o garanție de portofoliu oferită prin programul InvestEU, cu Fondul European de Investiții în rolul de implementator: practic, statul își asumă o parte din risc pentru ca băncile partenere să poată finanța și companii care, altfel, ar întâmpina dificultăți în a obține un credit - fie din lipsă de garanții, fie din cauza avansului cerut.

Prin continuarea și extinderea sa, instrumentul va putea susține în continuare investiții productive, digitalizarea afacerilor, adoptarea de tehnologii noi, eficiența energetică și tranziția către modele de business mai sustenabile- cu alte cuvinte, exact direcțiile pe care economia românească are nevoie să le accelereze.

„Suplimentarea cu 200 de milioane de euro a Garanției de portofoliu pentru reziliență este un pas important pentru continuitatea finanțării destinate IMM-urilor. Ne dorim ca noile resurse să ajungă cât mai curând la instituțiile financiare partenere și, prin ele, la companiile care investesc, se dezvoltă și își consolidează competitivitatea și reziliența - inclusiv prin digitalizare, inovare, eficiență energetică și tranziția către modele de afaceri mai sustenabile”, a declarat secretarul de stat Alina Gîrbea.

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