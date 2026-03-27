UE vrea să atragă investiții totale de 80 miliarde EUR pentru companiile europene de tehnologie, prin instrumente BEI și FEI

Consiliile de administrație ale Grupului Băncii Europeană de Investiții (BEI) au aprobat extinderea unor instrumente de finanțare pentru a consolida leadershipul tehnologic și capacitățile de apărare ale Europei.

Extinderea semnificativă a inițiativei European Tech Champions Initiative (ETCI) va atrage investitori instituționali, pe lângă resursele publice provenite de la statele membre. Administrată de Fondul European de Investiții (FEI), ETCI este cel mai mare fond de fonduri din Europa dedicat în întregime dezvoltării companiilor europene inovatoare, pentru a concura la nivel global. A investit deja în 14 mega-fonduri de peste 1 miliard de euro și a contribuit la crearea a 11 „unicorni” europeni (startup-uri evaluate la peste 1 miliard de dolari fiecare).

O platformă dedicată ETCI va fi lansată în trimestrul 2 al anului 2026, unde investitori precum companii de asigurări, fonduri de pensii, bănci comerciale, administratori de active, fundații și bănci naționale de promovare vor putea aloca noi angajamente financiare.

Contribuțiile vizează atingerea a 15 miliarde de euro pe durata inițiativei, cu obiectivul de a mobiliza investiții totale de 80 de miliarde de euro.

Extinderea ETCI ar trebui să reducă deficitul de finanțare pentru inovatorii europeni și să consolideze autonomia UE în sectoare strategice precum inteligența artificială, biotehnologia, tehnologiile curate și apărarea.

„Momentul pentru uniunea piețelor de capital din Europa este acum, iar Grupul EIB răspunde apelului liderilor UE la acțiune prin instrumente paneuropene menite să stimuleze competitivitatea europeană. Transformarea economiilor în investiții și asumarea leadershipului în tehnologiile viitorului sunt esențiale pentru suveranitatea Europei”, a spus președinta Grupului BEI, Nadia Calviño.

Defence Equity Facility - finanțări pentru securitate cibernetică și tehnologii de apărare

Consiliile Grupului BEI au aprobat și planurile de extindere a Defence Equity Facility (DEF), prin care FEI acționează ca investitor ancoră, mobilizând capital către fonduri specializate în domeniile securității și apărării.

După alocarea integrală a bugetului inițial de 175 milioane de euro, acest fond paneuropean de fonduri pentru apărare și securitate cibernetică are ca țintă inițială 1 miliard de euro.

Fondul va finanța investiții în companii de pe întregul lanț valoric al securității și apărării, spațiului și securității cibernetice — de la inovația în stadiu incipient până la creștere, scalare și infrastructuri relevante.

Facilitatea a contribuit deja la dezvoltarea unei comunități europene de investiții axate pe securitate și apărare, iar extinderea sa ar putea susține până la 20 de noi fonduri.

Aceste acțiuni se doresc a fi „piloni esențiali” ai contribuției „de jos în sus” a Grupului EIB la Uniunea economiilor și investițiilor, completând inițiativele de reglementare, precum regimul EU Inc. propus de Comisia Europeană.

În lunile următoare, Grupul BEI intenționează să lanseze un set complet de instrumente pentru a sprijini fondurile de venture capital și fondatorii în procesele de exit, inclusiv finanțare pentru achiziții, introducerea unor noi instrumente convertibile și sprijin direcționat pentru listări pe bursele europene.

De asemenea, explorează o gestionare mai activă a portofoliului său de participații pentru a dezvolta piețele secundare din Europa.

Securitatea și accesibilitatea energetică. Transport sustenabil în România

Board-urile Grupului BEI au mai aprobat finanțări noi în valoare totală de 11,4 miliarde de euro pentru proiecte menite să consolideze competitivitatea Europei, securitatea energetică și accesibilitatea, precum și să întărească parteneriatele globale.

Consiliul BEI a aprobat finanțări pentru locuințe în Portugalia și Spania, proiecte de energie regenerabilă în Franța, Irlanda și Spania, îmbunătățiri de eficiență energetică în Olanda, transport sustenabil în Finlanda și România, infrastructură de apă în Cehia și competitivitatea afacerilor în Estonia, Letonia și Lituania.

Aprobările includ și un plafon de creditare de 500 de milioane de euro pentru firme mici și mijlocii (IMM) și companii mid-cap (cu capitalizare medie) din sectorul spațial al UE. Inițiativa va furniza lichiditate și garanții băncilor din UE și este realizată în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană, oferind consultanță tehnică pentru a încuraja băncile să extindă creditarea către această industrie strategică. Noua etapă face parte din programul TechEU al Grupului BEI și completează sprijinul oferit sectorului prin capital propriu, venture debt și finanțare directă.

La rândul său, Fondul European de Investiții a aprobat noi investiții pentru consolidarea securității energetice a Europei și inovării în domeniul sănătății, inclusiv sprijin pentru fonduri dedicate energiei regenerabile și infrastructurii de transport sustenabil, un fond cleantech în stadiu incipient și o securitizare sintetică menită să deblocheze noi finanțări pentru proiecte de energie curată.

Sprijinul pentru medtech (tehnologii medicale) și sănătate a fost, de asemenea, extins prin două fonduri de transfer tehnologic: un fond de capital de risc și un fond de private equity.

În total, FEI a aprobat 14 operațiuni TechEU care vor extinde finanțarea pentru inovatorii europeni prin garanții, securitizare, infrastructură, capital de risc și instrumente de private equity.

Dincolo de UE, Grupul BEI a sprijinit proiecte care vizează modernizarea și extinderea rețelelor de telecomunicații în Africa, dezvoltarea de noi spitale și echipamente medicale în Muntenegru și investiții de afaceri în țările din regiunea „Extindere și Vecinătate” a UE. Aceste inițiative contribuie la strategia „Global Gateway” a UE, menită să promoveze parteneriate reciproc avantajoase și o voce europeană puternică la nivel global.

Grupul Banca Europeană de Investiții este brațul financiar al Uniunii Europene, deținut de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume.